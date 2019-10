Zagreb, 17. listopad 2019.

U prostorijama Hrvatske salezijanske provincije na Knežiji u utorak, 16. listopada 2019. održana je tiskovna konferencija povodom boravka don Toma Uzhunnalila, indijskoga salezijanca i misionara, u Hrvatskoj i BiH te predstavljanja njegove knjige "Čudom živ" objavljene u nakladi Salesiana.

Predstavljanje je vodio Marin Periš, o razlogu i programu boravka govorili su direktor Salesiane don Mihovil Kurkut, urednica knjige Nada Babić i sam autor, don Tom Uzhunnalil.

“Nama je jako drago što je don Tom s nama. Dugo se pratila cijela ta priča. Sjećam se da su mnogi pitali nas salezijance ima li kakvih novosti. Danas don Tom prije svega želi svjedočiti o tome što je Bog učinio njemu, tj. u njegovu život. Danas već kreće u Žepče u našu salezijansku zajednicu, gdje će se navečer susresti s mladima. Mi salezijanci ponajviše smo okrenuti mladima, stoga će i don Tom najviše vremena provesti s njima. Mladi danas prije svega traže svjedoke, što don Tom svakako jest. On je jednostavan i skroman, njegov život je sigurno lijepo svjedočanstvo svima nama koji u današnje vrijeme živimo užurbano”, rekao je don Mihovil na početku konferencije.

Don Tomova knjiga Čudom živ (557 dana u rukama isilovaca) svjedočanstvo je maloga čovjeka koji je iskusio veliku Božju milost. Don Tom Uzhunnalil jedini je preživio napad isilovaca na hospicij sestara misionarka ljubavi u Jemenu početkom ožujka 2016. kada je život izgubilo šesnaestero ljudi.

“Knjiga je u svoj svojoj jednostavnosti iznimno složena. Ona je poput dijamanta, čista jednostavnost gdje je sve savršeno jasno. Don Tom je htio odmaknuti sebe od svih događaja, da on sâm ne bude u središtu pozornosti nego da posvjedoči Božja djela. Bez ikakve želje za senzacijom ili da se prikaže kao mučenik, on samo svjedoči iznoseći različite i mnogovrsne okolnosti, kao što dijamant ima mnoge fasete. On nikada ne zaboravlja da je svećenik, da svjedoči Krista”, izjavila je urednica Nada Babić.

“Mogu samo reći da sam presretan što me Bog spasio. Plod je vaših molitava što se ja danas nalazim ovdje. Prošle godine bio sam u Europi gdje sam se susreo sa sestrama misionarkama ljubavi koje su mi rekle da prihvatim poziv u svaku don Boscovu kuću pa sam tako došao i ovdje, na vaš poziv. Zahvalan sam svim salezijancima. Neka vas Bog sve blagoslovi, posebno mlade koji su i bili glavna don Boscova misija”, rekao je don Tom, istaknuvši zatim tri glavne poruke koje želi prenijeti:

Prva je poruka da je Bog živ i da je molitva moćno oružje. Nemam drugoga motiva za dolazak nego da širim vjeru u Isusa Krista i da ljudi vjeruju u snagu molitve. Druga poruka je da oprostite svojim neprijateljima. Nema života bez poteškoća, stoga budite uvijek zahvalni na svemu. Treća poruka koju želim prenijeti svima jest da svatko od nas ima posebnu misiju, a otkrit ćemo ju ako dopustimo Bogu da nam progovori u tišini”, naveo je don Tom.

Marin Periš upitao je don Toma koga smatra današnjim mučenicima te pripada li i on među takve, uzevši u obzir svoje mučeništvo za Krista.

“Ne želim da se o meni govori da sam ja neki heroj. Nije ovo zbog slave, mislim da nijedan drugi mučenik ne živi tako zbog svoje slave, nego zbog Krista. Bog nam daje mučenike kao primjere vjere. Sretan sam što mogu drugima govoriti o Kristu”, zaključio je don Tom Uzhunnalil.

Bog nam daje mučenike kao primjere vjere. Sretan sam što mogu drugima govoriti o Kristu.”

S obzirom da se posjet poklapa s izvanrednim misijskim mjesecom i misijskom nedjeljom, Salezijanska provincija priredila je notes Spomeni se (i notes i naslov imaju „izvor“ u don Tomovoj knjizi), a prihod je namijenjen misionarima u Indiji.

Program pohođenja don Toma Uzhunnalila:

SPLIT

Petak, 18. listopad – Svjedočanstvo i misa za mlade 20 sati, na početku volonterske inicijative 72 sata bez kompromisa u studentskom kampusu/Organizator Skac St.

Subota, 19. listopad – Don Tom provest će dan u župi Pomoćnice kršćana u Splitu gdje će služiti Misu u 19 sati. Nakon mise bit će svjedočanstvo, zatim susret s mladima i vjernicima.

ZAGREB

Nedjelja, 20. listopad – Misa u župi Marije Pomoćnice na Knežiji u 12 sati. Misa u crkvi Svete Mati Slobode na Jarunu u 19 sati te susret s vjernicima i mladima.

Ponedjeljak, 21. listopad – Predstavljanje knjige Čudom živ: 557 dana u rukama isilovaca u crkvi Svete Mati Slobode, dvorana don Petar Šimić u 18 sati. Molitveni susret s braniteljima, uz svjedočanstva hrvatskih zatočenika, u 20 sati.

Za vrijeme posjeta don Tom će boraviti također s Misionarkama ljubavi koje djeluju u Zagrebu i s njima će podijeliti svoje svjedočanstvo te se zajedno pomoliti.

Don Tom posjetit će i neke srednje škole: Katolički školski centar u Žepču, Nadbiskupsku gimnaziju i VII. gimnaziju u Zagrebu. Provest će i jedan dan u Međugorju u osobnoj molitvi i zahvaljivanju Gospodinu. (kta/ika)