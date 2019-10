Vatikan, 17. listopad 2019.

Potrebno je nadvladati partikularizme, otvoriti se univerzalnosti spasenja, prevladati otpore i povjeriti se Božjim planovima i Njegovoj stvarateljskoj moći kako bismo išli novim putovima – rekao je papa Franjo, 16. listopada 2019. u katehezi tijekom opće audijencije na Trgu svetoga Petra. Nastavivši s razmišljanjem o putovanju evanđelja kroz svijet, kako to prikazuje sveti Luka u Djelima apostolskim, Papa se osvrnuo na lik svetoga Petra i podsjetio da navjestitelj evanđelja ne može biti prepreka stvarateljskom Božjem djelu, nego onaj koji omogućava susret s Gospodinom.

Bog je taj koji potiče da nadvladamo sve partikularizme kako bismo u potpunosti živjeli kao braća – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Cilj je nadvladati partikularizme i otvoriti se univerzalnosti spasenja, jer Bog sve želi spasiti. Oni koji su ponovo rođeni iz vode i Duha, to jest kršteni, pozvani su izići iz sebe, otvoriti se drugima, živjeti blizu drugima, živjeti način zajedničkog života, što preobražava svaki odnos među ljudima u iskustvo bratstva. Papa je potom govorio o tomu kako je Bog izazvao Petra, odnosno o događaju koji je bio presudna prekretnica u njegovom životu i koji je pokrenuo promjenu mentaliteta.

Dok je molio, Petar je imao viđenje – rekao je papa Franjo i podsjetio – Nakon toga odbio je jesti ono što je stavljeno pred njega i što je sišlo s neba, jer je to, kao dobar Židov, smatrao nečistim. Bog ga je pozvao da ne smatra nečistim ono što je bilo pročišćeno. Tim je činom Gospodin želio reći Petru da više ne vrednuje događaje i ljude kao čiste i nečiste, nego da nauči ići dalje od toga, kako bi gledao na osobu i nakane njezina srca. Naime, ono što čovjeka čini nečistim, ne dolazi izvana, nego samo iznutra, to jest iz srca. Isus je to jasno rekao.

Prilikom posjeta Korneliju koji je bio neobrezani satnik i stranac, ali je davao mnogo milostinje i uvijek se molio Bogu, Petar je napravio skandal; propovijedao je Krista raspetoga i uskrsloga, oproštenje grijeha onima koji vjeruju u Njega i krstio je sve u Isusovo ime – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Prvi put se takav izvanredan čin dogodio u Jeruzalemu, braća su se sablaznila i zbog takvog ponašanja Petra su oštro prekoravali. Napravio je nešto što nije bilo uobičajeno i što je bilo izvan zakona. Zbog toga su ga prekoravali. Međutim, nakon susreta s Kornelijem, Petar je bio slobodniji od sebe i više u zajedništvu s Bogom i s drugima, jer je vidio Božju volju u djelovanju Duha Svetoga.

Prizori koje je Papa protumačio potiču nas da se pitamo jesmo li prepreka susretu s Bogom ili prepreka svojoj braći na putu prema Ocu. Navjestitelj evanđelja ne može biti prepreka stvarateljskom djelu Boga koji želi da se svi ljudi spase, nego onaj koji omogućava susret srdaca s Gospodinom – rekao je papa Franjo i dodao – Molimo za milost kako bismo dopustili da nas zadive Božja iznenađenja i da ne ometamo Njegovu stvaralačku moć, nego da prepoznamo i omogućavamo uvijek nove putove po kojima Uskrsli daje svoj Duh u svijetu i privlači srca, dopuštajući da ga svi upoznamo kao svojeg Gospodina.

Nakon kateheze, Papa je posebno pozdravio poljske hodočasnike, prisjetivši se obljetnice izbora svetoga pape Ivana Pavla II, koja je bila 16. listopada 1978. Njegov apel da otvorimo svoja srca Kristu uvijek je aktualan. Po njegovom zagovoru molim Gospodina obilne darove Duha Svetoga za sve vas, za vaše obitelji, zajednice i za cijelu Crkvu – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)