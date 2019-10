Sarajevo, 16. listopad 2019.

Na svetkovinu sv. Terezije Avilske, nučiteljice Crkve, 15. listopada 2019. euharistijsko slavlje u samostanskoj crkvi Bezgrešne Kraljice Karmela u sarajevskoj župi Stup predslavio je mons. Pero Sudar, pomoćni biskup vrhbosanski uz suslavlje vlč. Maria Ćosića, ravnatelj sarajevskog Katoličkog školskog centra „Sv. Josip“.

Potvrdu da Božja Riječ može biti uistinu stvarna, primjenjiva i preobražavajuća u našim običnim ljudskim životima, pronašao je biskup Sudar kod sv. Terezije Avilske. U propovijedi je, potaknut misnim čitanjima svetkovine, uočio tri bitne odlike sv. Terezije: mudrost, otvorenost Duhu Svetom i vjeru u Isusovu riječ. „Mudar je čovjek ako shvati smisao svog života, odakle je i kamo ide i onda sve svoje sile upotrijebi da tamo i stigne. Mudrost daje spoznati da život nije ni slučajnost ni privremenost, nego da je dan od nekoga koji taj život vodi i želi očuvati“, rekao je biskup Sudar. Objasnio je da je sv. Terezija mudra, jer joj je misao vodilja bila spasenje duše i zato ulazi u samostan, i zato korjenito mijenja sebe kada shvati da i u samostanu može izgubiti dušu i tada biva zapaljena Božjom Ljubavlju i tako već ovdje na zemlji počinje živjeti vječnost, odnosno puninu života. Ona je, kako je istaknuo propovjednik, dopustila da u njoj djeluje Duh Sveti koji preporađa i stvara od nas Božju djecu te povjerovala Isusovoj riječi da On daje vodu živu, da On ispunja temeljnu čežnju bića. „U izobilju nauka i u bogatstvu njenog života nudi nam se duboki zdenac savršenstva“, rekao je biskup Sudar potičući da se od nje uči jer je ona upravo zato naučiteljica cijele Crkve. Ohrabrio je sve prisutne na otvaranje srca Isusu u onoj mjeri u kojoj svatko od njih može jer, kako je rekao: „Isus neće proći pored naših srdaca da ih ne ispuni svojom ljubavlju. (…) To je ono za čim svi žeđamo, ali nismo toga svjesni, to je izvor trajne i nepresušne radosti. (…) Isplati se, vrijedi, moguće je, osobito kad imamo ovako moćnu zagovornicu poput ove svetice“.

Kako sv. Terezija nije obnovila smo sebe, nego i cijeli svoj Red i mnoge druge, tako je biskup Sudar i sestrama karmelićankama na kraju euharistijskog slavlja zaželio da sarajevski Karmel pretvore u izvor, prvo svoje vlastite radosti, a onda da se ta radost i milost preliju na sve druge.

Po završetku euharistije biskup Sudar i vlč. Ćosić zadržali su se sa sestrama u srdačnom razgovoru. (kta)



