Split, 16. listopad 2019.

Od 16. do 20. listopada 2019. održava se 71. Sajam knjige u Frankfurtu - Frankfurter Buchmesse, na kojem se i ove godine očekuje velik broj izlagača, oko 7500 nakladnika iz stotinjak zemalja svijeta, a među kojima je i nakladna kuća Verbum koju u Frankfurtu predstavljaju dr. sc. Miro Radalj i mr. sc. Petar Balta, direktor i glavni urednik nakladne kuće Verbum.

Sajam knjige u Frankfurtu, kao najveći sajam knjige na svijetu, predstavlja važno mjesto za književnu i nakladničku djelatnost. Ujedno je i važno mjesto za kulturnu razmjenu o čemu svjedoči plodna suradnja zahvaljujući kojoj domaći čitatelji imaju mogućnost čitati vrijedne knjige stranih autora objavljene na hrvatskom jeziku. Osim toga, brojna hrvatska izdanja prevode se na druge svjetske jezike, a tako je i s izdanjima nakladne kuće Verbum.

Od osobitog značaja je to što nakladna kuća Verbum u Frankfurtu predstavlja i izdanja koja su samostalno priređena i koja može ponuditi stranim izdavačima, a to su knjige poticajnih misli pape Franje za prvopričesnike i krizmanike Sveta Pričest. Susret s Isusom – istinska radost te Sveta potvrda i Molitvenik pape Franje. Verbum je ove naslove samostalno priredio, a od izdavačke kuće Libreria Editrice Vaticana dobiveno je ovlaštenje za ustupanje drugim izdavačkim kućama diljem svijeta te su knjige već objavljene na nekoliko svjetskih jezika. Među ostalim vrijednim naslovima s kojima Verbum nastupa na Sajmu knjige u Frankfurtu je i izvrsna knjiga iz niza otačkih spisa Dijalog protiv pelagijevaca svetog Jeronima koji je rođen u Stridonu, na granici između rimskih provincija Dalmacije i Panonije. Ne zna se točno gdje se nalazio Stridon, no po jednoj teoriji pretpostavlja se da je bio smješten blizu kninskog sela Strmica. Sveti Jeronim u djelu Dijalog protiv pelagijevaca kao vrstan polemičar i teolog reagirat će vrlo odlučno pobijajući zablude pelagijevaca o dostatnosti slobodne volje za spasenje.

Plod najvećeg sajma knjige na svijetu je i niz uspješnih projekata ostvarenih u suradnji nakladne kuće Verbum i inozemnih partnera, na radost hrvatskih čitatelja.

Sajam će do 20. listopada posjetiti oko 300.000 posjetitelja, a bogat program obilježit će veliki broj događanja zbog kojih će Frankfurt ovih nekoliko dana postati središte svijeta knjige. (kta)