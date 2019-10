Vatikan, 16. listopad 2019.

Znati se optužiti pred Bogom liječi nas od licemjerja – rekao je papa Franjo, 15. listopada 2019. na Misi u Domu svete Marte, osvrćući se na evanđelje liturgije toga dana u kojem se govori kako je neki farizej pozvao Isusa na ručak. Budući da je Isus odmah prišao stolu i nije napravio obredno pranje, farizej ga je kritizirao. Postoji određeno ponašanje koje Gospodin ne podnosi, a to je licemjerje – rekao je Papa i istaknuo – To je ono što se događa u današnjem evanđelju. Pozvali su Isusa na ručak da bi ga sudili, a ne radi prijateljstva. Licemjerje doista znači prikazivati se na jedan način, a biti u stvari nešto drugo. To znači tajno misliti drugačije od onoga kako se prikazujemo.

Isus ne podnosi licemjerje. Često farizeje naziva licemjerima i obijeljenim grobovima – rekao je Sveti Otac i primijetio – Nije to uvreda, nego istina. Izvana ste savršeni, dapače uštirkani i upravo besprijekorni, no iznutra ste drugačiji. Licemjerno ponašanje dolazi od đavla koji je veliki lažljivac i licemjer, a licemjeri su njegovi baštinici. Đavao koristi jezik licemjerja i zla koje pokušava sijati u naše srce. S licemjerima se ne može živjeti, no ima ih. Isusu je stalo razotkriti licemjerje; zna da će ga upravo to licemjerno ponašanje odvesti u smrt, jer licemjeri ne razmišljaju koriste li dopuštena sredstva ili ne, nego idu dalje.

Netko bi mogao prigovoriti i reći: „kod nas nema takvog licemjerja“. No pogrešno je tako misliti – rekao je papa Franjo i napomenuo – Jezik licemjerja, neću reći da je normalan, nego je uobičajen i svakodnevno se koristi. To znači prikazivati se na jedan način, a biti nešto drugo. U borbi za moć, na primjer, zavist se i ljubomora na jedan način prikazuju izvana, a unutra su otrov koji ubija, jer licemjerje uvijek ubija, prije ili kasnije ubije. Potrebno je ozdraviti od tog ponašanja, a lijek je za to pred Bogom govoriti istinu, to jest sebe optužiti.

Moramo naučiti sebe optuživati tako da kažemo: učinio sam to, mislim loše, zloban sam, zavidim, želio bih uništiti onoga... – rekao je Papa i istaknuo – Ono što je u nama, potrebno je reći pred Bogom. To je duhovna vježba koja nije uobičajena, nismo na to navikli, no pokušajmo to činiti; optuživati sebe, vidjeti se u grijehu, u licemjerju i pokvarenosti koje ima u našem srcu. Budući da đavao sije pokvarenost, potrebno je reći Gospodinu: „Gospodine pogledaj me kakav sam! To treba ponizno reći.

Naučimo optuživati sebe. Možda je to preteška stvar, no potrebno je. Kršćanin koji se ne zna optuživati, nije dobar kršćanin i u opasnosti je da padne u licemjerje. Sveti Petar je Gospodinu rekao: Odlazi od mene jer sam čovjek grešnik! Molimo Gospodina kako bismo naučili sebe optuživati – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)