Sarajevo, 15. listopad 2019.

U večernjim satima, 14. listopada 2019. poduzeće za izdavanje časopisa Marignacija d.o.o. iz mjesta Kuče pokraj Zagreba i Rezidencija Družbe Isusove organiziralo je u atriju župnog centra sv. Ignacija Lojolskog u Sarajevu predstavljanje knjige svećenika isusovca, prof. dr. sc. Herberta Alphonsa pod naslovom: „Osobni poziv - Duboka preobrazba kroz duhovne vježbe“.

Riječi dobrodošlice u ime organizatora uputila je profesorica hrvatskog jezika Katoličkog školskog centra „Sv. Josip“ u Sarajevu Nataša Mandić koja je iznijela kratki životopis svakog od četvero predstavljača. „Budući da su plodovi ignacijanskih duhovnih vježbi, koje sama obavljam i pratim druge u Programu Injigo već duži niz godina, oslonac u izborima u mojoj svakodnevnici, tako me raduje što Marignacija izdanjem ove knjige daje svoj doprinos razmišljanju o razlučivanju i pozivu u ljudskom i kršćanskom život. Knjiga je plod autorova duhovnog iskustva koje je doživio u osmodnevnim duhovnim vježbama u šutnji. Razlučio je svoj istinski i najdublji 'ja' – svoj osobni poziv. Knjiga je do sada prevedena na 12 jezika, a hrvatski prijevod, sedam godina nakon smrti Autora, načinili su: Milivoj Vodopija i Marica Čunčić“, pojasnila je profesorica Mandić.

Na početku prigodnu riječ uputio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić koji je izrazio radost da se predstavljanje ove lijepe knjige događa upravo u atriju novog pastoralnog centra posvećenog utemeljitelju Družbe Isusove sv. Ignaciju Lojolskom i da je ovo prvi takav događaj u novoizgrađenom crkvenom zdanju u sarajevskom naselju Grbavica. „Čitajući ovu knjigu čovjek otkriva snagu Božjeg nadahnuća“, kazao je kardinal Puljić ističući da autor donosi iskustvo otkrivanja i ispunjenja volje Božje što je i jest istinski smisao čovjekova života. Izrazio je uvjerenje da će svim čitateljima ova knjiga pomoći u traženju onoga što Bog želi te potaknuo sve prisutne da se „ne izgube u šumi svojih želja i nagnuća“ nego da se otvore upoznavanju i vršenju Božje volje. Na kraju je ispričao i zgodu s jednog svog susreta s krizmanicima kada mu je jedna pripravnica, na njegovo pitanje što znači ići putem svetosti, odgovorila da to znači činiti sve tako da Bog uvijek bude na prvom mjestu.

Duet Filip i Ivan Milošević odsvirali su i otpjevali pjesme: "Ti dižeš me" i "Srce predajem Ti".

O knjizi je najprije govorio superior isusovačke zajednice u Sarajevu i ravnatelj Radio Marije Bosne i Hercegovine p. Mato Anić koji je kazao da ovu knjigu treba povezati sa knjižicom duhovnih vježbi sv. Ignacija Lojolskog te da „donosi svjetlo u naš duhovnih život“. Pojasnio je da nije riječ samo o svećeničkom ili redovničkom pozivu nego o pozivu svakog čovjeka odnosno o njegovu usmjerenju u životu. „Knjižica osim uvoda ima četiri poglavlja, zaključak i dva dodatka koji govore o ispitu savjesti i posebnom ispitu savjesti. Prvo poglavlje govori o Izboru u Ignacijanskim vježbama, drugo o Osobnom pozivu, treće o Razlučivanje i potvrdi osobnog poziva, te četvrto o Dubokoj preobrazbi kroz osobni poziv. Bitno je naglasiti da se Izbor ne odnosi samo na životni stalež, nego i na promjene koje se trebaju provesti unutar već odabranog životnog staleža… Snažna je riječ p. Alfonsa da je volja Božja za mene, moj autentični Ja, moj osobni poziv! To znači da nam poziv nije nešto strano, nešto nama naknadno pridodano.. što će trebati vremenom integrirati u ostatak svog života. Moj poziv je ujedno i smisao moga života…Osobni poziv spaja sve dijelove ljudskog života u cjelinu i daje mu usmjerenje i time smisao. Osobni poziv ima svoje etape i stupnjeve. Najprije ga pronalazim u onom što ja autentično jesam, izvršavam ga na putu Božje volje, a svoje ostvarenje ima u Kristu“, kazao je p. Anić.

Župnik župe sv. Franje Asiškog u sarajevskom naselju Dobrinja fra Danijel Rajić kazao je da je obavio duhovne vježbe u Programu Injigo kada se pripremao za đakonsko ređenje. „Već tada sam prepoznao da je staleški poziv za mene u redu sv. Franje, ali u srcu je bila i spoznaja da se treba nešto izmijeniti, da trebam uočiti neuredne sklonosti kako bih bio na putu veće ljubavi. Knjigu ću večeras predstaviti u kontekstu volje Božje i istaknuti njezinu aktualnost jer je u suvremenom svijetu naglašen individualizam gdje ljudi ne slušaju Božju volju već više svoju volju. Mali broj kršćana traži volju Božju, a p. Alphonso govori o tome koliko je potrebno razlučivanje Božje volje ne samo u staleškom pozivu već i u svakodnevnici. P. Alphonso citira sv. Ignacija iz knjižice Duhovne vježbe i naglašava spasenje duše. Cilj vježbi je izbor i traženje Božje volje, ne dati se voditi od neurednih sklonosti i spasiti vlastitu dušu. Urediti svoj život za spasenje duše. I Duhovne vježbe i knjiga Osobni poziv su kristocentrične. Vršenjem Božje volje u svakodnevnici Bog daje smisao našem životu. Čovjek voli raditi ono što ima smisla i to ga ispunjava radošću. Božja volja ima smisla jer je povezana s osobom Isusa Krista. Svaki dan biti u stavu razlučivanja. Svaki dan sam u odnosu ljubavi s Bogom kada slijedim volju Božju. Izdaja osobne ljubavi je kada ne slijedim Božju volju.Sv. Ignacije prije obraćenja je htio zadobiti ljudsku slavu, a kad se obratio bilo mu je bitno da sve bude na veću slavu Božju“, kazao je fra Danijel.

Docentica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu dr. sc. Sandra Bjelan-Guska kazala je da „biti pozvan, u načelu, znači da je onomu koji poziva stalo do onoga kojeg poziva“. „Znači da mu je stalo imati tu osobu pored sebe na nekom mjestu, na nekom događaju, provesti s tom osobom neko vrijeme. Biti osobno pozvan, poruku 'stalo mi je', podcrtava i naglašava još i snažnije. Često se, u kontekstu dinamične svakodnevnice prepune različitih aktivnosti, odazivamo najprije na one pozive koji imaju upravo tu dozu osobnosti, jer ako je netko izdvojio vrijeme i uložio napor u personaliziranje poziva, veća je vjerojatnoća da ćemo takvim pozivima prije odgovoriti i ići im u susret. Suština pozivanja i odazivanja jeste izgradnja kvalitetnijeg odnosa - a međuljudski odnos temeljna je pedagoška kategorija“, kazala je dr. Sandra koja je potom istaknula: „Pedagoško-didaktička interpretacija ovog djela stavlja u fokus osobu i proces, dakle onoga koji vježba i sam proces kroz koji treba proći ali personalizira načine dolaska do krajnjeg cilja njegujući mentorski odnos između onoga koji vodi i onoga koji je vođen, relativizira vrijeme prateći i osluškujući onoga koji vježba. Nema jedne istine i jednog načina - svako vježbanje jedinstveno je iskustvo baš kako o tome u zaključku govori i autor. Svaka situacija može biti situacija za poduku, ali svaka poduka ne sadrži nužno i pouku. Pouke su spoznaje stečene iskustvima i uvijek su autentičnije ako proizlaze iz osobnog iskustva. Ova knjiga to jeste - osobno iskustvo koje dozvoljava biti iznova doživljeno i postati osobno iskustvo onoga drugoga. No, iako je autor neke upute dao, kao brižni učitelj je ostavio i neutabane staze, pokazao put ali njime nije prošao ispred, pozvao i taj poziv učinio vrlo osobnim“, rekla je dr. Sandra postavljajući pitanje prisutnima: prepoznajemo li svoje ime?

U svom obraćanju prevoditeljica i urednica hrvatskog izdanja knjige Osobni poziv i dr. sc. Marica Čunčić kazala je da ova knjiga govori o čovjekovu identitetu te opisuje vrhunac personalizma koji je nastao kao suprotnost kolektivizmima kao što su nacizam, fašizam i komunizam. Progovorila je o: važnosti čovjekova identiteta za moralni život i za narodni život, personalizmu, kršćanskom shvaćanju osobe, osobnom pozivu u Svetom Pismu te primjeru svete Male Terezije i značenju osobnog poziva za mlade. „Zahvaljujući patru Miji Nikiću, koji mi je dao magnetofonske vrpce s predavanjima P. Herberta Alphonsa na engleskom jeziku, otkrila sam da on ima teološko tumačenje za ono što se događa u našim duhovnim vježbama. Odlučila sam da ga moram vidjeti i s njim razgovarati. Autor knjige 'Osobni poziv' prof. dr. Herbert Alphonso (1930.-2012.) bio je isusovac iz Indije, direktor Ignacijanskog centra za duhovnost u generalnoj kuriji Družbe Isusove u Rimu, dakle stručnjak za poznavanje sv. Ignacija, dekan Instituta za duhovnost na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, gdje je predavao duhovnu teologiju i ignacijansku duhovnost; desetljećima je davao duhovne vježbe sv. Ignacija mnogim vjernicima. Susrela sam ga nekoliko puta i bila na jednom od njegovih seminara na temu 'Kontemplativna dimenzija apostolskoga redovničkoga života' održanog u Rimu pred skoro 15-ak godina. Najvažnija njegova pouka bila je za mene spoznaja da se mi ne možemo popeti k Bogu i da to nije biblijski, nego da Bog dolazi k nama i da je to biblijski, i na tome počivaju duhovne vježbe sv. Ignacija. Kad je čuo da dajem duhovne vježbe sv. Ignacija, spomenuo je svoju knjigu 'The Personal Vocation' koja je do tada bila prevedena na francuski, njemački, talijanski, japanski, korejski, poljski, portugalski, slovački, slovenski i španjolski. Preporučio mi je da se knjiga prevede i na hrvatski kako bi pomogla sudionicima duhovnih vježbi. Kad sam ga vidjela sljedeći put, pitao je jesam li knjigu prevela, ali ga nažalost nisam mogla obradovati. Knjiga je objavljena na hrvatskom skoro sedam godina poslije njegove smrti“, kazala je gospođa Čunčić izražavajući radost da može o ovoj knjizi govoriti upravo u lijepom novom zdanju posvećenom sv. Ignaciju Lojolskom u Sarajevu.

Nakon predstavljanja, sudionici su imali prigodu nabaviti spomenuti knjigu te nastaviti međusobno druženje. (kta)

