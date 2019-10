Sarajevo, 14. listopad 2019.

„Pokušao sam čuti glas Božji i popeo sam se na najviši zvonik, ali Bog je progovorio: 'Ponovno siđi – prebivam među ljudima.'“ Bl. John Henry Newman (1801. – 1890.)

Ruski klasik Lav Nikolajevič Tolstoj (1828. – 1910.) u svome Kalendaru mudrosti zabilježi i ovu misao: „Čim je uzvišeniji ideal stavljen pred nas, svi lažni ideali nestaju, kao kad zvijezde iščeznu u susretu sa Suncem.“ Iako se, gledano vjerničkim očima, ništa ne može prigovoriti ovomu, ipak je razvidno kako put do ostvarenja ideala vodi ovozemaljskom realnošću te se na njemu lako izgubiti i posustati. Ponajprije zato što je i sama ljudska narav kvarljiva i sklona grijehu. Sveti Pavao će to izraziti riječima: „Uistinu: htjeti mi ide, ali ne i činiti dobro. Ta ne činim dobro koje bih htio, nego zlo koje ne bih htio – to činim“ (Rim 7,18-19). A zatim što čovjek na tom putu doživljava različite udarce, biva ranjavan i razočara se. Odatle je nužno da si uvijek iznova posvješćuje zašto se nekim idealom oduševio te iz te perspektive traži duhovnu utjehu i snagu. Štoviše, život u biotopu hrvatskog govornog područja i orijentiranosti ka zapadnoj civilizaciji ukazuje na žurnost toga procesa. A Gospin mjesec listopad, obilježen pobožnostima i molitvama koje su izniknule u jednostavnosti ljudskog srca, nudi izvanrednu prigodu za to.

O čemu je zapravo riječ, možemo bolje pojmiti u svjetlu sveprisutne diktature delegiranja odgovornosti na drugoga, pri čemu se svi pozivaju na svoja „prava“. Primjerice, mladi „zeleni“ ustaju protiv onečišćenja okoliša, a istodobno osobno nisu spremni ničega se odreći kako bi dali svoj doprinos toj ideji koju zagovaraju... Razvidno je, onda, kako je stasala generacija „nosača tereta na tuđim leđima“ koja za sve što učini loše koristi ispriku: „zbog ove situacije.“ Stoga nije teško zaključiti kako je izlaz iz toga mentalnog labirinta u ideji preuzimanja osobne odgovornosti za poboljšavanje i sebe i svijeta.

Put do njezina odjelotvorenja mogao bi se izraziti molitvenim zazivima na podlošci Gospine krunice koja bismo mogli nazvati „vremenitim otajstvima“. Moleći, dakle, Zdravomariju na riječi „...blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus“, valjalo bi nadodati:

1. Koji neka nam podari mudro srce (da razlikujemo dobro od zla; da prepoznajemo grijeh; da sami ne činimo ono što kritiziramo; da ono što govorimo, shvaćamo kako se i na nas odnosi);

2. Koji neka nam pomogne oduprijeti se duhu individualizma (da se borimo protiv sebičnosti/egocentričnosti; proračunatosti, tj. da u svemu gledamo vlastiti interes; karijerizma i lakomosti; pohlepe; povodljivosti i bezličnosti – svega onoga što je papa Franjo nazvao kulturom odbacivanja, gradeći zajedništvo oko Isusa na tragu Gospinih riječi: „Što god vam rekne, učinite!“ [usp. Iv 2,5]);

3. Koji neka nam pomogne osmišljavati vrijeme (da se odupremo duhu bezvoljnosti, sapuničaste dosade, fejsbučenja i mobitelizma; uvažavajući opomenu Sv. Pavla: „Razmotrite dakle pomno kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri! Iskupljujte vrijeme jer dani su zli!“ [Ef 5,15-16]);

4. Koji neka nam otvori oči da prepoznajemo prilike (jer odviše je toga oko nas što je pozitivno i nadahnjujuće, ali se stječe dojam kako u načelu konzumiramo loše informacije i deprimirajuće primjere, pa se i ne usudimo pokušati. U tom smislu poticajne su misli Bl. Johna Henryja Newmana: „Čovjek ne bi ništa učinio ako bi čekao sve dotle dok ne bi to mogao tako uraditi da nitko ne bi mogao pronaći pogrešku.“); te

5. Koji neka nas ohrabri da se ne bojimo raditi za vječni život (i premda ovo može djelovati čudno, i te kako je važno imati na umu da ne živimo samo za ovaj svijet – poglavito u trenutku kada se na ovdašnjim prostorima stvara ozračje „nužnosti odlaska“, jer je ono uzrokovano materijalnom, tj. ovozemnom datošću, a ne brigom za duhovno dobro. Također, ovdje je riječ i protiv silnoga aktivizma i u crkvenim zajednicama, zaboravljajući poticaj Sv. Franje Asiškog: „Propovijedajte ako je potrebno i riječima.“).



