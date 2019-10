Travnik, 14. listopad 2019.

Nadbiskupijsko sjemenište „Petar Barbarić“ u Travniku, u večernjim satima 12. listopada 2019. organiziralo je akademiju i Misno slavlje u znak zahvalnosti njemačkom trajnom đakonu vlč. Dieteru Falkenu i njegovim prijateljima iz mjesta Leuna u župi Mersburg pokraj Leipziga u biskupiji Magdeburg u povodu 25. obljetnice njihovog pomaganja prognanim ljudima iz Bosne, a kasnije i karitativnog pomaganja pojedinim župama travničkog dekanata, a posebno na teritoriji općine Novi Travnik.

Na prigodnoj akademiji riječi pozdrava dobročiniteljima iz Njemačke i svim prisutnima uputio je rektor Sjemeništa preč. Željko Marić koji je istaknuo da je pomoć dobrih ljudi iz mjesta Leuna pokraj Leipziga bila poticaj za povratak brojnih obitelji u mjesta odakle su prognani u vrijeme rata posebno u brojnim selima u gornjem dijelu općine Novi Travnik. Zahvalio je i za njihovu potporu Sjemeništu te pozdravio Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ iz Sarajeva na čelu s vlč. Markom Stanušićem koji je u čast njemačkih dobročinitelja održao prigodni kraći koncert. Prije koncerta vlč. Stanušić ukratko je predstavio povijest Zbora koji je obnovljen 1996. godine i u kojemu od njegove obnove nastupa i solist Dragan Pavlović koji je cijeli svoj radni vijek proveo nastupajući u Narodnom pozorištu u Sarajevu.

Nakon što je, uz prigodne slajdove, ukratko prikazan tijek 25-godišnjeg pomaganja njemačkih dobročinitelja ljudima u srednjoj Bosni, prigodnu zahvalnicu đakonu Falkenu i dobročiniteljima iz Njemačke u ime nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića predao je generalni tajnik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Ivo Tomašević. Prenoseći zahvalnost pastira Nadbiskupije vrhbosanske, kazao da su njemački prijatelji i sami proživjeli teško vrijeme komunizma u bivšoj Istočnoj Njemačkoj te da su, nakon što su sa zahvalnošću primali pomoć iz Zapadne Njemačke, i sami počeli pomagati ratom pogođenim ljudima iz srednje Bosne. Dodao je da bi i mnogi ljudi u BiH, koji su proživjeli ratne nedaće, mogli od njih naučiti biti trajno zahvalni dobročiniteljima, ali i pomagati onima koji su u većoj potrebi od njih.

Nakon akademije uslijedilo je Misno slavlje u sjemenišnoj crkvi sv. Alojzija Gonzage. Svetu misu uz koncelebraciju rektora Marića i duhovnika vlč. Jakova Kajinića te asistenciju đakona Falkena, predvodio je župnik iz Zavidovića vlč. Stipo Knežević koji je u poratnom vremenu bio župnik župe Uzašašća Gospodinova u Novom Travniku. „Veselim se da možemo zajedno zahvaljivati Bogu u ovom zdanju, koje uz pomoć dobrih ljudi, vjernika izgradi najveći vrhbosanski nadbiskup sluga Božji Josip Stadler. Zahvaljujemo Bogu za sve dobro, koje je učinjeno kroz tolika desetljeća po zagovoru časnog sluge Božjega Petra Barbarića. A povod naše današnje molitve i zahvale jesu 25 godina djelovanja Katoličke Crkve iz Njemačke po stalnom đakonu Dieteru Falkenu, njegovim župnicima, župljanima. Sve to ne bi bilo moguće bez potpore njegove supruge Gertrude i njegove obitelji. Oni su primili tada izbjeglice iz Bosne iz Novog Travnika. Tadašnje izbjeglice na čelu s Ljiljom Josipović, nisu bile samo izbjeglice, nego su svojim životom postali i veleposlanici napaćenih ljudi u proteklom domovinskom ratu. U svoje molitve uključimo sve dobre ljude iz župe Merseburg, Leuna u biskupiji Magdeburg. Da bi pomoć bez poteškoća stigla do pravih korisnika pobrinuo se Crveni Križ iz Novog Travnika na čijem čelu je tada bio gosp. Marijana Lovrinović“, podsjetio je u uvodu u Svetu misu župnik Knežević pozivajući prisutne na molitvu za sve žive i pokojne dobročinitelje.

Sjemeništarci i gosti iz Njemačke čitali su misna čitanja na hrvatskom i njemačkom jeziku, a evanđelje je navijestio đakon Falken u čijoj je pratnji došao i njegov bolesni sin u invalidskim kolicima.

U prigodnoj propovijedi na hrvatskom i njemačkom jeziku župnik Knežević istaknuo je da Crkva počiva na tri stupa: naviještanju Božje Riječi, posvećivanju i Caritasu te podsjetio da je Istočna Njemačka, nakon ujedinjenja 1990. godine, trebala veliku pomoć svoje braće sa Zapada, kako bi stvorili uvjete za život dostojan čovjeka. Dodao je da u svome skromnom življenju oni nisu zaboravili one, koji još manje imaju. „Oni nisu zatvorili oči pred tragedijom rata koja je pogodila Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, a kasnije i Kosovo. Nitko nije toliko bogat da mu nije potrebna pomoć bližnjega, ali nitko nije toliko siromašan da ne može pomoći siromašnijem. I naši prijatelji su skočili i nama pritekli u pomoć. Zbog toga želimo zahvaliti Bogu za ove konkretne ljude, koji su s nama, ali i one koji su kod svojih domova, ali su izdvojili od svojih skromnih primanja da bi nama omogućili da preživimo. Treba reći da su se našim prijateljima priključili i ljudi koji nisu katolici. Pomoć su kod nas primali i oni koji nisu Hrvati-katolici. Isus želi da pomognemo čovjeku u nevolji. Sam dragi Bog zna, koliko su oni sati rada nama darovali da bi natovarili tolike kamione da bi pomoć stigla u središnju Bosnu. Mi vjerujemo da će dragi Bog sve to stostruko nagraditi“, rekao je župnik Knežević potičući sve okupljene da „ova Sveta misa bude jačanje naše vjere, naše solidarnosti, kako bismo svakodnevno mogli prepoznati siromašnog čovjeka pored sebe“.

Tijekom Svete mise liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ iz Sarajeva.

Nakon Svete mise sjemenišni prefekt vlč. Predrag Ivandić zajedno s drugim poglavarima i sjemeništarcima te osobljem organizirali su prigodnu zakusku i druženje uz razgovor i pjesme na hrvatskom i njemačkom jeziku. (kta)



