Marija Bistrica, 14. listopad 2019.

Vjernici Vrhbosanske nadbiskupije i Banjolučke biskupije hodočastili su, 12. listopada 2019. po 14. put u Nacionalno svetište Majke Božje Bistričke u Mariju Bistricu, javlja nedjelja.ba.

Pred nekoliko tisuća vjernika, koji su svojoj Nebeskoj Majci u hrvatsko nacionalno svetište došli iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Europe, svečano zavjetno slavlje na otvorenom, u zajedništvu s banjolučkim biskupom mons. Franjom Komaricom, pomoćnim biskupom banjolučkim mons. Markom Semrenom te uz koncelebraciju nekoliko desetaka svećenika, predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.

Na početku propovijedi kardinal je istaknuo radost što se „prvi put otkako se organizira hodočašće Vrhbosanske nadbiskupije i Banjolučke biskupije, okupilo toliko vjernika iz različitih krajeva gdje žive Hrvati-katolici podrijetlom iz BiH“. Iz toga je iščitao dvije radosti: jedna je zbog dolaska majci, a druga zbog susreta ljudi koji se možda dugo nisu vidjeli.

„Kako se ne bismo radovali? Došli smo našoj Majci! Svi mi osjećamo potrebu naći jedno biće kojemu se možemo povjeriti i podijeliti životnu stvarnost. Došli smo ovdje naći utjehu, učvrstiti vjeru. Često se nalazimo u krizi zbog stvarnosti u javnom mnijenju koja opterećuje naš život. Pošli smo reći: 'Hvala ti, Bože, što si nam svoju Mater dao za majku.' Došli smo da se doživimo kao tvoja djeca, ona će nas tebi privesti i uputiti na pravi put, Božji put“, kazao je vrhbosanski nadbiskup i istaknuo da je druga posebna radost, ne samo susretanje majke, nego i međusobno susretanje.

„Ovdje su se mnogi danas sreli, nekadašnji susjedi koje je nevolja rasijala po svijetu, tu su i susreti rođaka i braće. Ovdje kod naše Majke nađemo se zajedno. Lijepo je to doživjeti“, ustvrdio je kardinal naglašavajući kako, bez obzira gdje živjeli, Hrvate povezuje vjera i isto narodno biće.

Nadalje je zahvalio Bogu na daru vjere i mogućnosti molitve te zamijetio da ljudi prilikom susreta najprije pitaju za zdravlje. „Kao što je jedan moj prijatelj rekao, ne postoje zdravi, samo postoje nepregledani. Svi mi imamo slabost, i treba nam jake vjere da se nosimo s našom krhkošću“, rekao je kardinal Vinko te dodao da je također potrebna molitva za pouzdanje u Boga i strpljivo podnošenje svakodnevnih problema, pa i bolesti.

Potom se zapitao kako zaštititi mlade da se ne udalje od crkve. „Došli smo Gospi moliti se da spasi našu djecu i da ih izvede na pravi put. Svi smo mi misionari u mjestima gdje živimo. Ne trebamo mi njima držati lekcije iz vjeronauka. Trebamo tako živjeti da mladi u nama iščitaju pouzdanje u Boga. To je najjača lekcija“, ustvrdio je vrhbosanski nadbiskup te naglasio da ako roditelji srcem ne prenesu vjeru, teško ju je kasnije usaditi.

„Jasno je, mnogi su donijeli i svoje strahove. Mnogi se pitaju što će od nas biti i ne znam na to odgovoriti. Samo znam da su naši stari imali pouzdanje u Boga. Preživjeli smo Turke i komuniste, pa i ovo ćemo vrijeme preživjeti“, naglasio je kardinal ponavljajući važnost čuvanja korijenja.

Potom je progovorio o „Europi koja polako uklanja križeve iz svakodnevnog života kao da se stidi“. „Ne dajmo se zbuniti od tih koji se stide svoje povijesti, vjerničkog identiteta pa uklanjaju njegove znakove. Čuvajmo to korijenje. Gospe, ti si pod križem preuzela brigu za nas. Danas te želimo podsjetiti, Majko, da primiš naš strah i bol da ostanemo to što jesmo“, poručio je kardinal Puljić te istaknuo tužna događanja u javnosti. „Čim nešto kažeš što im se ne sviđa, proglase te nacionalistom, desničarom... ne smiješ govoriti istinu. Pa čak se i nama u Crkvi počinje zapovijedati kako ćemo propovijedati o Božjem zakonu (…) To se iskorišćuje kada napadaju Crkvu, ali kada se vidi da su pogriješili, nigdje ih nema da se ispričaju.“

Na kraju propovijedi zaželio je da Misa u svetištu omogući vjernicima da budu puni nade i kršćanske ljubavi kako bi ostali djeca Božja, djeca Marijina te Isusova braća i sestre. „Gospe, čuvaj nas i uzmi u obranu“, završio je kardinal.

Za vrijeme Mise u prinosu darova na oltar sudjelovali su vjernici u narodnim nošnjama.

Već tradicionalno, u popodnevnim satima uslijedio je križni put kojeg je predvodio biskup Komarica. Kako su od postaje do postaje u dostojanstvenoj tišini hodali vjernici i svećenici na čelu s kardinalom Puljićem, bistričkom su kalvarijom gotovo dva sata odzvanjali tekstovi križnoga puta. (kta)

foto