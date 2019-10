Vatikan, 13. listopad 2019.

Tijekom svečanog Misnog slavlja koje je u nedjelju, 13. listopada 2019. predvodio na Trgu Sv. Petra u Vatikanu papa Franjo proglasio je svetima kardinala Johna Henryja Newmana i četiri blaženice.

Tijekom Uvodnog obreda otpjevan je himan „Dođi, Duše Presveti“ nakon čega je prefekt Kongregacije za kauze svetaca kardinal Angelo Becciu, u pratnji postulatorâ novih svetaca, zamolio Svetoga Oca da se pristupi kanonizaciji blaženog Johna Henryja Newmana i blaženica Giuseppine Vannini, Mariam Thresie Chiramel Mankidiyan, Dulce Lopes Pontes i Marguerite Bays.

Uslijedile su zatim Litanije svih svetih nakon kojih je Papa izrekao formulu kanonizacije (Canonizationis formula) na latinskom: Ad honorem Sanctæ et Individuæ Trinitatis, ad exaltationem fidei catholic et vitæ christianæ incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione præhabita et divina ope sæpius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, Beatos Ioannem Henricum Newman, Iosephinam Vannini, Mariam Teresiam Chiramel Mankidiyan, Dulcem Lopes Pontes et Margaritam Bays Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti (U čast Presvetog Trojstva, radi uzvišenja katoličke vjere i jačanja kršćanskog života, vlašću našega Gospodina Isusa Krista, svetih apostola Petra i Pavla i Našom vlastitom, nakon dugog razmišljanja, zazvavši više puta Božju pomoć i saslušavši mišljenje mnoge naše braće u biskupstvu, proglašavamo i definiramo svetima Johna Henryja Newmana, Giuseppinu Vannini, Mariam Thresiju Chiramel Mankidiyan, Dulce Lopes Pontes i Margueritu Bays i uvrštavamo ih među svece, određujući da ih se u čitavoj Crkvi pobožno časti kao svece. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga).

John Henry Newman, kardinal Svete Rimske Crkve, rođen je u Londonu (Engleska) 21. veljače 1801. Kao mladić zaređen je za svećenika Anglikanske Crkve. Nakon višegodišnjeg intenzivnog razmišljanja i molitve, došao je do zaključka da je Rimokatolička Crkva pravi čuvar učenja Isusa Krista te je prešao na katoličku vjeru. Zaređen je za svećenika 1847. godine, a 1879. mu je papa Lav XIII. podijelio kardinalsku čast. Umro je u Birminghamu 11. kolovoza 1890. godine.

Kardinal Newman živio je duboko ljudsku viziju svećeničke službe u predanoj brizi za ljude u Birminghamu, posjećujući bolesne i siromašne, tješeći napuštene, brinući se za one u zatvoru. Nakon njegove smrti više tisuća ljudi izišlo je na ulice kojima su pronijeli njegovo tijelo na putu prema grobnici.

Kauza za proglašenjem blaženim i svetim kardinala Newmana pokrenuta je 1958. godine. Časnim slugom Božjim proglasio ga je Ivan Pavao II. 1991. godine, nakon što su mu priznate „herojske kreposti“. Blaženim ga je 2010. godine proglasio papa Benedikt XVI. istaknuvši da „nas Newmanov život uči da strast za istinom, intelektualnom iskrenošću i istinskim obraćenjem ima veliku cijenu koju treba platiti. Istina koja nas oslobađa ne može se zadržati za sebe; ona zahtijeva svjedočanstvo, ima potrebu da je se čuje, a na kraju njena moć uvjeravanja dolazi od nje same, a ne od ljudske rječitosti ili prosudbi kojima može biti obuhvaćena“.

Blaženi kardinal Newman svoj um i svoje intelektualne sposobnosti posvetio je hitnim problemima svoga vremena. Njegova razmišljanja o odnosu vjere i razuma, kao i o životnom prostoru religije u civiliziranom društvu te o potrebi prikladnog sveopćeg odgoja utemeljenog na Evanđelju, bila su vrlo važna ne samo za viktorijansku Englesku, već i danas mogu prosvijetliti mnoge u raznim krajevima svijeta, rekao je u toj prigodi u svojoj propovijedi Benedikt XVI. Pohvalio je blaženikovu nesebičnu viziju odgoja prema kojoj intelektualna formacija i moralno ponašanje i vjerska obveza idu zajedno. Naveo je također da je blaženik nastojao odgojiti smirene i razborite ljude koji ne polemiziraju već poznaju ne samo povijest i kulturu nego i vlastitu produbljenu vjeru, dodajući da su takvi ljudi potrebni i suvremenom društvu.

Geslo kardinala Newmana „Cor ad cor loquitur” (Srce govori srcu) omogućuje nam da proniknemo njegovo shvaćanje kršćanskoga života kao poziva na svetost, doživljenu kao snažnu želju ljudskog srca da uđe u intimno zajedništvo s Božjim Srcem, istaknuo je Benedikt XVI. na Misi beatifikacije.

Papa Franjo je 1. srpnja ove godine dao odobrenje Kongregaciji za kauze svetaca da proglasi dekret kojim se pripisuje čudo zagovoru blaženog kardinala Johna Henrya Newmana čime je bio otvoren put njegovu proglašenju svetim. Istom prigodom je odobrio kanonizaciju i četiriju blaženica koje su zajedno s kardinalom Newmanom danas proglašene svetima. (kta/ika)

