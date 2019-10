Vatikan, 12. listopad 2019.

U nedjelju, 6. listopada u 9.30 sati don Benito Giorgetta primio je telefonski poziv Pape Franje. Ova sada već dobro poznata praksa Rimskog biskupa ipak je dobrano iznenadila ovog jednostavnog i marljivog župnika župe Svetog Timoteja u gradiću Termoli u talijanskoj pokrajini Molise. Poziv je trajao osam minuta, a na Papino inzistiranje tijekom razgovora nije bilo persiranja

Papin poziv uslijedio je nakon manje od dva tjedna od privatne audijencije u dvorani Sala Clementina apostolske palače koju je Rimski biskup imao sa UCSI (tal. Unione Cattolica della Stampa Italiana) 23. rujna, a na kojoj je sudjelovao i don Benito, budući da mu je jedna od službi i ona duhovnog asistenta UCSI-a za pokrajinu Molise. Tom prilikom Papi je darovao skulpturu umjetnika Cleofina Casolina na kojoj je prikazan svijet zatvorenika. Upravo je ta “zatvorska stvarnost ljudskih i društvenih periferija” – što je zapravo Benitova prvotna pastoralna služba – bila jedna od tema njihova telefonskog razgovara.

Osobe koje su u zatvoru ili su tek iz njega izašle, godinama su Benitov dobrovoljni pastoral. Mnoge od tih osoba, nakon što izađu na slobodu, često nemaju ni kuće ni obitelji, za što se pobrinuo te i dalje neumorno brine ovaj svećenik hrvatskih korjena. Uz pomoć dobrih ljudi i dugotrajne senzibilizacije javnosti, pa i vlastitih župljana, sagradio im je kuću, kapelicu i kompleks farme – sve skupa pod nazivom Obiteljska kuća IKTUS – u kojoj ovi ljudi ponovno mogu imati život dostojan čovjeka, postepeno se socijalizirajući u društvo koje ih sve više i više posjećuje djelujući s njima volonterski ono što od talenata imaju, prenosi portal Fratellanza umana.

“Papin poziv ispunja srce radošću i nadom, te utvrđuje volju za djelovanje s onima koji pate. A sve to sa sviješću i poniznošću da jedni drugima moramo biti bližnji”, istaknuo je don Benito, naglašavajući kako su za njega godine pontifikata Pape Franje zapravo “godine milosti”: “Svaki Papa označio je povijest svojeg vremena, a Franjo je svih ovih godina svjedočio bogatstvo svojeg srca. Ne smijemo zaboraviti da mi vjerujemo kako je Papa izabran po Duhu Svetom. Ovaj Papa je kritiziran upravo jer je inovativan, kreativan, jednostavan i direktan čovjek. Koliko znamo ovaj Papa nazvao je na stotine osoba na telefon – ne samo mene. On time ruši sve dosadašnje protokole, što možda nekome i smeta, ali je to njegov DNK, njegov stil i način na koji je bliz ljudima i na koji ih hrabri. On je pastir bliz svome stadu. On želi jednu vrlo transparentnu i siromašnu Crkvu”, kazao je don Benito.

Don Benito Giorgetta poznat je svećenicima i biskupima iz BiH i Hrvatske, budući da ih je više puta ugostio u svojoj župi, a to čini i danas. (kta)