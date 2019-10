Vatikan, 12. listopad 2019.

Radost je vaša snaga - istaknuo je papa Franjo govoreći skupini franjevaca kapucina iz talijanske pokrajine Marche, koje je 10. listopada 2019. primio u audijenciju. Na susretu se razvio srdačan razgovor, utemeljen na bratskom odnosu i jednostavnosti, tijekom kojega je Papi upućeno i nekoliko pitanja.

Susrevši se s članovima Reda manje braće kapucina Papa je prije svega govorio o Božjem pozivu, podsjećajući da On poziva na razne načine – piše vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano. I to čini pozivajući u svako doba na obraćenje, a to je snažna odluka koja obuhvaća posvećenu osobu i vodi ju na životnom putu. Međutim, jedna od opasnosti na koju se može naići jest „redovnička kiselost“, od koje proizlazi potištenost. Redovnici tako postaju „kolekcionari nepravdā“, u skladu s tipičnim ponašanjem osobe koja se uvijek osjeća žrtvom te pada u stalno jadikovanje. Takvom se ponašanju – prema Papinim riječima – treba suprotstaviti upravo obraćenjem.

Druga tema na koju se osvrnuo papa Franjo bilo je misionarstvo, koje je povezano s nedostatkom zvanja. Nakon posvećenja ne smijemo misliti na sebe, nego živjeti kao svjedoci – istaknuo je te dodao – Naravno, ne treba provoditi prozelitizam, već Isusa propovijedati više životom nego riječima, kako je govorio i sâm sveti Franjo Asiški.

Nisu slučajno i suvremeni sveci, poput Majke Terezije iz Kolkate, u životu uživali poštovanje svih ljudi, vjernika i nevjernika, upravo zahvaljujući svojemu svjedočanstvu. Stoga je Papa potaknuo kapucine da to svjedočanstvo daju kroz blagost, i ponajviše svojim siromaštvom koje trebaju konkretno živjeti, ne zaboravljajući da đavao ulazi upravo kroz džepove, odnosno kroz nedostatak vjernosti zavjetu siromaštva.

Papa je potom upozorio na svjetovni duh koji Crkvi ne čini dobro, a za njegovo je suzbijanje potrebna poniznost. Osim toga, još je jedna kušnja za Crkvu klerikalizam koji bi pastire mogao od služitelja pretvoriti u gospodare. Zbog toga je potrebno ponovno otkriti i vratiti strukturu služenja unutar crkvene zajednice – istaknuo je papa Franjo te potaknuo redovnike da svoje Pravilo žive naravno, prihvaćajući druge i poštujući ih. Bratsko se zajedništvo ostvaruje na prirodan, a ne izvještačen način, jer je ono milost Duha Svetoga i hrani se praštanjem.

Papa se osvrnuo i na potrebnu evangelizaciju Europe koja je od „majke“ postala „baka“ te više ne uspijeva rađati djecu u vjeri. Mlade Crkve mogu pomoći Starom kontinentu ponovno upaliti žar vjere – napomenuo je Papa te spomenuo svjedočanstva brojnih filipinskih žena koje rade u imućnijim obiteljima u Europi. Izabire ih se za točno određene zadaće, ali u svakodnevnom razgovoru s djecom i mladima u tim obiteljima zapravo postaju vjeroučiteljice. (kta/rv)