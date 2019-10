Kiseljak, 11. listopad 2019.

Caritas Vrhbosanske nadbiskupije - podružnica Lug (Kiseljak), 10. listopada 2019. primio je vrijednu donaciju hrane za djecu i starije koju je kardinalu Vinku Puljiću, nadbiskupu metropolitu vrhbosanskom u nazočnosti vlč. Mirka Šimića, ravnatelja Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije uručio Klaus Blos, iz viteškog reda Ordo Militaris Teutonicus (OMT) iz Njemačke, prenosi nedjelja.ba.

Donacija je plod suradnje Klausa Blosa i Thomasa Schotta, priora The Universal Archconfraternity of Papal Knights Dames And Esquires-a, kojom su preko ravnatelja Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Mirka Šimića željeli pomoći bh. „braću i sestre u vjeri“.

Kako je rekao Blos, riječ je o prvoj donaciji koju je OMT osigurao za neku zemlju van Europske unije, te je jedna od 31 donaciju koju je ovaj viteški red uputio ove godine. Njezina vrijednost je oko 60 000 €, te ju čine četiri vrste proizvoda hrane za djecu i starije, odnosno skoro 44 500 komada. Kako kaže, žao mu je jer u BiH nisu u mogućnosti slati donacije koje u sebi sadrže mliječne i mesne proizvode, ali navodi kako će zajedno s kardinalom Puljićem raditi na tomu da i to u skorijoj budućnosti bude omogućeno.

Kazao je kako se nada da će se ova suradnja nastaviti i da je ovo samo početak, te je posebno zahvalio kardinalu Puljiću na njegovu kršćanskom i karitativnom djelovanju i zalaganju, istaknuvši kako je upravo to i smisao djelovanja viteškog reda kojemu pripada.

Svoju zahvalnost kardinalu Puljiću izrazio je i posebnim darom – križem Velikog majstora Ordo Militaris Teutonicusa i dekretom kojeg je nedavno, kako je istaknuo, dobio još samo kardinal Stanisław Dziwisz u Krakowu.

Kardinal Puljić također je izrazio veliku zahvalnost za donaciju te Blosu i njegovoj supruzi Gabrieli uručio prigodne darove. (kta)



