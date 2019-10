Beč, 11. listopad 2019.

Hrvatskoj katoličkoj misiji u Beču (HKM) je izrazito važna 2019. godina, jer u njoj obilježava 50. obljetnicu od kako su Hrvati katolici dobili na korištenje od Bečke nadbiskupije crkvu Am Hof, koja je postala duhovni centar te Misije. Jubilarnu godinu 5. svibnja 2019. otvorio je fra Ilija Vrdoljak, provincijalni ministar Hrvatske franjevačke provincije svetih Ćirila i Metoda Zagreb. U sklopu proslave jubilarne godine u HKM Beč dogovorili su, uz ostale aktivnosti i događanja, proslaviti i „Dan časnih sestara“ koje su u Beč stigle prije 50 godina. U nedjelju, 6. listopada 2019. upriličeno je zahvalno euharistijsko slavlje koje je predslavio fra Josip Koren, voditelj HKM u Beču, u koncelebraciji na Svetoj misi u jutarnjim satima fra Josipa Sedlara, studenta crkvenog prava u Rimu, i vlč. Ivana Bingula, studenta crkvene glazbe u Beču, a u prijepodnevnim satima uz voditelja misije bio je fra Ivica Pečnik, dušobrižnik u Beču, te đakon na praktikumu fra Anto Mandić. Uz sestre zajednice u HKM Beč, provincijsku predstojnicu s. Katu Karadža, prisutne su bile: provincijske savjetnice s. Ines Vujica i s. Anica Markelić te s. Bonifacija Pranjić, s. Magdalena Pranjić, s. Silverija Bošnjak, s. Viktorija Jukić, s. Filipa Mlakić, s. Mirjam Kolar - sve osim s. Ines su djelovale u Misiji. Svete Mise su slavljene u zahvalu Bogu za 50 godina djelovanje sestara kao i za pokojne sestre koje su također djelovale u ovoj Misiji: s. Zdravka Tikvić, s. Silvija Batinić, s. Ljubomira Martić i s. Bogumila Lijović.

U prigodnoj homiliji fra Josip je govorio o povijesnom kontekstu prije nego su sestre došle u Beč te o okupljanju hrvatskog naroda i njegovom sve većem rastu u Beču. Naši su se ljudi tih godina okupljali po raznim bečkim crkvama. Fra Josip je istaknuo kako svećenici uvijek idu sa svojim narodom, pa se tako ovdje uz druge svećenike Hrvate, našao fra Mirko Čović, član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja Split, koji 1955. godine dolazi u Beč i ovdje pokušava okupiti Hrvate katolike. Godine 1960. fra Mirko osniva u Singerstrasse 7, u 1. kotaru „Hrvatski dušobrižnički centar“ i time započinje djelovanje HKM Beč. Saznalo se da se crkva Am Hof rijetko koristi pa je početkom svibnja 1969. upućena molba rektoru za ustupanje crkve Hrvatima za slavlje svetih misa. Ishod molbe je bio pozitivan.

S vremenom broj vjernika se sve više povećavao kao i obim pastoralnih djelovanja i drugih oblika djelovanja u potrebama naših ljudi. Ondašnji voditelj Misije fra Mate Božić tražio je razne sestrinske zajednice u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini za djelovanje među hrvatskim vjernicima u Beču. Pozitivan odgovor dobio je iz Družbe Školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina sa sjedištem u Sarajevu. Ondašnja provincijska predstojnica s. Marija Klicić s članicama Uprave je pročitala znakove vremena i donijela odluku o slanju svojih sestara u Beč. Fra Mate je od Nadbiskupije tražio dozvolu i već 2. lipnja 1969. dobiva službeni dopis iz Nadbiskupije o sporazumu da tri hrvatske časne sestre dođu ovdje i rade među našim ljudima. Stoga, kazao je fra Josip, u sklopu obilježavanja 50. obljetnice hrvatske crkve na Am Hofu, „htjeli smo proslaviti i Dan časnih sestara i evo hvala Bogu pozvali smo ih i jedan dio njih se odazvao i danas su među nama. Sestre su kroz ovih 50 godina ovdje imale vjeronauk, čistile su ovu crkvu, uređivale je, posjećivale bolesnike, odlazile s ljudima u razne urede, vodile crkveno pjevanje, sakristansku službu, kuhale su, brinule su ne samo o ljudima nego i o nama fratrima i danas daju od sebe ono što najviše mogu. Naša Misija se ne može zamisliti bez časnih sestara. Davno sam učio da su sakramenti vidljivi znakovi nevidljive Božje milosti te bih tako nazivom sakrament nazvao i časne sestre i njihov posao ovdje. Preko njih djeluje Bog i obznanjuje se čovjeku. Toliko puta ste se njima povjerili, jer one imaju više empatije i suosjećanja nego mi muški. Što je vrlo važno, mi smo svećenici uvijek ovdje na propovjedaonici, a one uvijek u pozadini djeluju. Uvijek samozatajno, skrovito, ali uvijek s velikim srcem“, kazao je fra Josip.

Uime sestara Provincije i osobno riječi pozdrava i zahvale izrekla je i provincijska predstojnica s. Kata. Zahvalila je Bogu za 50 godina djelovanja sestara u HKM Beč. Istaknula je da su sestre uz franjevce kroz ovih pet desetljeća uključene u život ove vjerničke zajednice i na raspolaganju su našem narodu. Zahvalila je braći franjevcima iz Beča za suradnju, zajedništvo, podršku i poštovanje koje su sestre ovdje doživjele, a također i za materijalnu pomoć našoj Provinciji u mnogim potrebama. Zahvalila je i svim sestrama Provincije, živima i pokojnima, koje su ovdje služile/služe i time doprinijele i pomogle ljudima koji su izvan svoje domovine. Riječi zahvale uputila je i vjernicima za zajedništvo, molitvu i pomoć. Posebno se zahvalila za dugogodišnju pomoć našoj Ustanovi za prihvat i odgoj djece Mala škola Vareš i našoj misiji u Ugandi.

Na kraju Misnog slavlja glazbenik Josip Čenić je uz zvuke gitare otpjevao pjesmu: Pusti me majko koju je sam uglazbio, a pjesmu je napisala njegova teta Anka Petričević, s. Marija od Presvetog Srca, sestra klarisa.

Liturgijsko pjevanje animirali su dječji zbor i župni mješoviti zbor uz soliste sve pod ravnanjem s. Mire Bliznac.

Nakon obje Svete mise fra Josip je pozvao vjernike na druženje sestara s vjernicima uz kavu u župnoj dvorani. Marljive ruke vjernog puka pripremile su razna slana/slatka jela kao i tople/hladne napitke za ovo druženje.

Nakon druženja s vjernicima nastavljeno je druženje s franjevcima u samostanskoj blagovaonici uz objed, ugodni razgovor i koju pjesmu te uz razmjenu darova. Druženje je završeno u popodnevnim satima, zahvalom koju je uime sestara koje su bile u Beču izrekla s. Bonifacija Pranjić. (kta/kvrpp bih)