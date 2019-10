Vierzenheiligen, 11. listopad 2019.

„Digitalno doba i pastoral mladih“ - tema je godišnjega pastoralnog skupa hrvatskih svećenika, đakona, pastoralnih suradnica i suradnika iz Zapadne Europe, koji je održan od ponedjeljka, 7. do četvrtka, 10. listopada 2019. u Kući za daljnja usavršavanja Nadbiskupije Bamberg u Vierzenheiligenu kod Bamberga, u organizaciji Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni, objavljeno je na mrežnoj stranici Žive zajednice, glasila hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj.

Skup je nastavio s radom, u četvrtak, 10. listopada, predavanjem izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu o rizičnom ponašanju mladih u digitalnom svijetu. Istaknuo je kako zadnjih nekoliko godina ta tema postaje jedna od ključnih tema u raspravama o izloženosti djece i mladih medijima i informacijsko komunikacijskim tehnologijama. Rizično ponašanje danas se ponajprije prepoznaje u elektroničkom nasilju u kojem su mladi nerijetko žrtve, ali i sve češće počinitelji. U predavanju su predstavljeni najčešći primjeri rizičnog ponašanja u virtualnom svijetu koji uključuju: uhođenje, vrijeđanje, javno sramoćenje, grupe mržnje, slanje seksualiziranih poruka, napadi na privatnost, uznemiravanje, širenje uvredljivih komentare, prijeteće poruke te dezinformacije i lažne vijesti. U sklopu predavanja prikazane su aplikacije koje se mogu koristiti u razotkrivanju zlonamjernih i manipulativnih sadržaja te modeli radionica za poučavanje o rizičnom ponašanju djece i mladih.

Nakon predavanja organiziran je okrugli stol na kojem su sudjelovali svi predavači: doc. dr. sc. Stanislav Šota, prof. dr. sc. Danijela Labaš i izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj. Razvila se plodna diskusija, a na brojna pitanja i nedoumice sudionika predavači su odgovarali stručno.

U završnoj riječi predsjednik Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu, pomoćni vrhbosanski biskup mons. Pero Sudar je istaknuo kako današnji pastoral nije moguć bez korištenja sredstava moderne komunikacije. „Ovo je pogođena, goruća tema, koja plaši, ali i ohrabruje. Ako se budemo svega plašili, onda ćemo se zatvoriti u četiri zida i nećemo ništa raditi, a na to nemamo pravo. Hvala vama svima na svemu dobru koje činite. Dio hrvatskog naroda koji se nalazi izvan domovine, sve je brojniji. Očuvajmo ga da barem sačuva osim vjere u Boga, i vezu s domovinom. Sve je to bitno, jer smo mali narod i ne možemo si dopustiti luksuz da se odjedanput sve to što se odvilo i emotivno odvoji od domovine. Bog vas blagoslovio i nagradio sve dobro koje činite i dao vam uspjeh u radu.“

Delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina je istaknuo kako u hrvatskim katoličkim zajednicama u Njemačkoj imamo sve više novopridošlih, te da to sve još nismo dovoljno sagledali. Istaknuo je potrebu da ih se na ispravan način uključi u život hrvatskih zajednica. Zahvalio je mons. Sudaru, ravnatelju dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. vlč. Tomislavu Markiću te sudionicima na aktivnom sudjelovanju u radu skupa.

Središnji događaj dana bilo je Misno slavlje, koje je, u četvrtak, 10. listopada, predvodio biskup Sudar u zajedništvu s okupljenim svećenicima. Pjevanje na Misi pratio je na orguljama pastoralni referent u hrvatskim katoličkim zajednicama Esslingen i Filderstadt-Bonlanden Ivan Ivanković. (kta)



