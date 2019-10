Qasr al-Yahud, 11. listopad 2019.

U Qasr al-Yahudu, mjestu Isusovog krštenja, uz granicu Izraela s Jordanom, u razdoblju od 1967. do 1971. godine izraelska je vojska postavila nekoliko tisuća nagaznih mina. Razminiranje je započelo prošle godine i trebalo bi biti završeno do početka sljedeće godine. Prošlih je dana kardinal Leonardo Sandri, pročelnik Zbora za Istočne Crkve, u pratnji kustosa Svete zemlje, oca Francesca Pattona posjetio to područje, tzv. „Zemlju samostana“, na kojem se nalazi jedna katolička i sedam pravoslavnih crkvi koje čekaju obnovu.

Željeli bismo ovdje dočekati hodočasnike na proslavi blagdana Krštenja Isusova, sljedeće godine u siječnju – izjavio je u razgovoru za Radio Vatikan otac Patton, napomenuvši da će tako ono što je gotovo 50 godina bilo minsko polje, postati polje mira i molitve te mjesto susreta hodočasnikā. Dodao je da su posljednjih godina misu slavili na drugom mjestu na obali rijeke Jordana te da je za njih vrlo značajno da će se moći vratiti tamo gdje su franjevci tradicionalno dočekivali hodočasnike. Obnova franjevačkog svetišta na mjestu Isusovog krštenja sljedeći je korak koji treba poduzeti Kustodija Svete zemlje.

Kustodija Svete zemlje kupila je zemljište u Qasr al-Yahudu 1932. godine, a 1956. je na njemu sagradila malu crkvu. Zbog rata između Izraela i Jordana, 1967. su godine franjevci bili prisiljeni napustiti to mjesto koje je postalo minsko polje veličine 55 hektara. Prilikom posjeta pape Ivana Pavla II. Svetoj zemlji, 2000. godine, omogućen je pristup jednom dijelu toga područja. Izraelske vlasti su 2011. godine učinile prvu sanaciju kojom je mjesto postalo dostupno hodočasnicima, no tek je u siječnju prošle godine započelo opsežnije razminiravanje čiji se završetak očekuje u istom mjesecu sljedeće godine, točno dvije godine nakon početka akcije. (kta/rv)