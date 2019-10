Banja Luka/Mostar, 9. listopad 2019.

Caritas Bosne i Hercegovine, Caritas biskupije Banja Luka i Caritas biskupijâ Mostar - Duvno i Trebinje - Mrkan, otvorili su dva savjetovališta za zapošljavanje mladih, u Banjoj Luci i Mostaru 7. i 9. listopada 2019. u okviru projekta YOUR JOB, kojeg financira Austrijska razvojna agencija i Caritas Austrije.



YOUR JOB - Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkan (Regionalni projekt potpore mladima pri zapošljavanju na Balkanu), kojeg financira Austrijska razvojna agencija i Caritas Austrije je novi Caritasov projekt koji će u naredne tri godine pružiti potporu mladima u traženju posla kroz pristup profesionalnoj orijentaciji, prvom radnom iskustvu, kao i mogućnosti za pokretanje vlastitog poduzeća. Projekt se provodi u Albaniji, BiH, Kosovu i Srbiji. U BiH projekt provodi Caritas Bosne i Hercegovine s Caritasom biskupije Banja Luka i Caritasom biskupijâ Mostar - Duvno i Trebinje Mrkan.

Austrijska razvojna agencija ADA i Caritas Austrije investirat će kroz tri godine 725.158,86 KM za realiziranje projekta YOUR JOB u Bosni i Hercegovini. Kroz provedbu projektnih aktivnosti omogućit će se zapošljavanje 30 pripravnika, podijeliti 6 grantova/financijskih potpora mladima za otvaranje biznisa, organizirati obuke za stručno osposobljavanje mladih, otvoriti dva inkubatora poslovnih ideja i dva savjetovališta za mlade u Mostaru i Banja Luci.

Predstavnici ministarstava, institucija, ustanova, zavoda za zapošljavanje, humanitarnih i drugih organizacija, medija ali i zainteresirane mlade osobe su sudjelovale na prezentaciji projekta YOUR JOB i razgovarali o mogućem partnerstvu kada je zapošljavanje mladih u pitanju, a time i ostanak mladih u Bosni i Hercegovini. Kroz savjetovališta za zapošljavanje mladih pružit će im se posredovanje za stjecanje radnog iskustva, unaprijedit će se vještine koje će pomoći mladima bolje pozicioniranje na tržištu rada.

Lokalni koordinator projekta za Bosnu i Hercegovinu, gospodin Miroslav Valenta, naglasio je kako samo zajedničkim naporima možemo doprinijeti efikasnijem rješavanju pitanja zaposlenja mladih. Značajno je pokretanje socijalnih poduzeća i inkubatora poslovnih ideja, jer je to izuzetna prilika da mladi, uz određeni poticaj koji će biti osiguran iz sredstava projekta, realiziraju svoje poslovne ideje.

U Banjoj Luci, otvoreno je savjetovalište za zapošljavanje mladih na adresi Caritas biskupije Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 125. Savjetovalište će imati radno vrijeme ponedjeljak i utorak od 9 do 11 sati, a u petak od 13 do 15 sati. Savjetnica gđa Dajana Umićević dostupna je na telefon broj 051 300 890 i email: dajana.umicevic@caritas-banjaluka.ba

U Mostaru, je otvoreno savjetovalište za zapošljavanje mladih na adresi: Centar za djecu, mlade i obitelj SPES - Zagrebačka 8. Radno vrijeme savjetovališta je ponedjeljak i utorak od 9 do 11 sati, a u petak od 13 do 15 sati. Savjetnica gđa Anita Kožul dostupna je na telefon broj 036 328 916 i email: anita@caritas-mostar.ba. (caritas.ba)

