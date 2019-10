Vatikan, 9. listopad 2019.

Postoji način na koji se može biti kršćanin, ali samo pod određenim uvjetima, koji je papa Franjo istaknuo u propovijedi na jutarnjoj Misi slavljenoj, 8. listopada 2019. u Domu svete Marte. Govoreći o kršćanima koji sve sude, ali polazeći od malenosti njihova srca, Papa je istaknuo da se Gospodin milosrdno približava svim ljudskim stvarnostima, jer došao je kako bi spasio, a ne osudio

Komentirajući prvo čitanje iz liturgije toga dana koje govori o drugom Božjem pozivu upućenom Joni, koji on posluša i ode u Ninivu propovijedati, Papa je podsjetio da je narod povjerovao njegovim riječima i obratio se od svojega zlog puta. Vidjevši to, „sažali se Bogu zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio, i ne učini“, odnosno nije kaznio grad. Tvrdoglavi Jona, jer to je priča o tvrdoglavom čovjeku, dobro je učinio svoj posao i otišao – rekao je papa Franjo.

Sutra ćemo vidjeti kako je završila ta priča, odnosno kako se Jona naljutio na Gospodina zato što je previše milosrdan i zato što čini suprotno od onoga što je bio zaprijetio da će učiniti, upravo preko samoga proroka. Jona prekorava Gospodina: „Ah, Gospodine, nisam li ja to slutio dok još u svojoj zemlji bijah? Zato sam htio prije pobjeći u Taršiš; jer znao sam da si ti Bog milostiv i milosrdan, spor na gnjev i bogat milosrđem, i da se nad nesrećom brzo sažališ. Sada, Gospodine, uzmi moj život, jer mi je bolje umrijeti nego živjeti“ – rekao je Papa te objasnio Jonine riječi – Bolje je umrijeti nego nastaviti posao proroka s tobom koji na kraju činiš suprotno od onoga što si me poslao učiniti.

I Jona iziđe iz grada, načini kolibu i tamo čeka i gleda što će Gospodin učiniti, nadajući se da će uništiti grad. Gospodin tada učini da izraste bršljan nad Jonom kako bi mu pružio sjenu. Ali ubrzo Bog učini da se bršljan osuši i usahne. Jona se ponovno naljuti na Boga. Tebi je žao bršljana, rekao mu je Gospodin, oko kojega se nisi nimalo trudio, a meni da ne bude žao Ninive, grada velikoga? Razgovor između Gospodina i Jone snažan je razgovor između dva tvrdoglavca – primijetio je Papa.

Jona, tvrdoglav sa svojim vjerskim uvjerenjima, i Gospodin, tvrdoglav u svojemu milosrđu; nikada nas ne napušta, kuca na vrata srca sve do kraja. Jona je tvrdoglav jer vjeru shvaća pod uvjetima, primjer je kršćana koji žive „pod uvjetom“, kršćani s uvjetima. Ja sam kršćanin pod uvjetom da se radi na određen način. Oni koji kažu 'ne, te promjene nisu kršćanske; to je hereza; to tako ne ide'… kršćani su – objasnio je Papa – koji uvjetuju Boga, vjeru i Božje djelovanje.

Upravo taj „pod uvjetom da“ zatvara kršćane u njihove ideje te oni završavaju u ideologiji – istaknuo je Papa – to je ružan put od vjere do ideologije. A danas ima mnogo takvih – dodao je – i takvi se kršćani boje odrasti, boje se izazova u životu, boje se Gospodinovih izazova, izazova povijesti, privrženi svojim uvjerenjima, u svojim prvim uvjerenjima, u svojim ideologijama. To su kršćani koji daju prednost ideologiji pred vjerom i udaljuju se od zajednice, boje se staviti u Božje ruke, te radije sude sve oko sebe, iz malenosti svojega srca.

Danas postoje dva lika Crkve: Crkva ideologā koji se skrivaju u vlastitim ideologijama, i Crkva koja pokazuje Gospodina koji pristupa svim stvarnostima, koji se ne gadi; Gospodinu se ne gade naši grijesi, pristupa nam kao što se približavao kako bi pomilovao gubavce, bolesne. Jer, On je došao da bi ozdravljao, došao je kako bi spasio, a ne osudio – istaknuo je na kraju papa Franjo. (kta/rv)