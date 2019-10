Sarajevo, 7. listopad 2019.

U Sarajevu je, 5. listopada 2019. održana još jedna u nizu radionica projekta Rischio Minore za djecu i mlade. Ova je radionica nastavak prethodnog rada s djecom i mladima u okviru projekta a imala je poseban fokusom na timski rad. Sudionici, djeca i mladi uzrasta od 12 do 18 godina, su pored teoretskog dijela o navedenoj temi uradili i posebno osmišljene vježbe. Tom prilikom su pokazali svoju kreativnost i uz to se družili te su i na taj način naučili o značaju timskog rada i suradnje. Radionicu su održati treneri i edukatori udruženja Youth for Peace.

Projekt Rischio Minore provode Caritas BiH i Youth for Peace u suradnji sa Consorzio Leonardo a financira provincija Friuli-Venezia-Giulia i ima za cilj osnaživanje mladih bez roditeljskog staranja i mladih koji su u riziku, kao i jačanje njihovih vještina. (kta/caritas.ba)



