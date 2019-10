Sarajevo, 7. listopad 2019.

Brojni mladi, školarci i studenti, u pratnji svojih profesora i roditelja, u više od 150 zemalja svijeta izišli su u petak, 27. rujna na ulice i trgove u znak prosvjeda protiv klimatskih promjena. Posljedica je to „crvenoga alarma“ koji je poslala švedska tinejdžerica Greta Thunberg u zgradi UN-a u New Yorku tijekom otvaranja Summita o klimatskim promjenama održanog posljednjeg tjedna u rujnu. Mlada je Šveđanka u svome vrlo emotivnom i žestokom govoru svjetskim liderima, na trenutke praćenoga osjećajima bijesa i prijezira, pozvala moćnike na žurne i snažne mjere u borbi protiv klimatskih promjena poručivši im: „Ukrali ste moje snove i djetinjstvo ispraznim riječima (...) Kako se usuđujete i dalje gledati u stranu i dolaziti ovdje govoreći da činite dovoljno kada rješenja nema nigdje na vidiku? Kažete da nas čujete i da razumijete žurnost, ali bez obzira na to koliko sam tužna i ljuta, ne želim u to vjerovati jer ako stvarno razumijete situaciju, a i dalje ništa ne poduzimate, onda ste zli, a to odbijam vjerovati. Ako nas odlučite iznevjeriti, nikad vam nećemo oprostiti.“

Njezin nastup zahvaljujući masovnim medijima i društvenim mrežama, postao je „viralan“, a Greta Thunberg još je jednom postala lice s naslovnica. Tomu je svoj doprinos dao i američki predsjednik Donald Trump kada je sarkastičnim komentarom na Gretin video, na twitteru, dodatno razbjesnio svjetsku javnost. Posljedica toga bilo je masovno okupljanje mladih diljem svijeta na poticaj pokreta Petak za budućnost, koji su tražili provedbu Pariškog sporazuma iz 2015. koji, između ostaloga, kao jedan od ciljeva navodi smanjenje emisije stakleničkih plinova za 45% u idućem desetljeću. Tako su se onda ovih dana milijuni mladih okupili na trgovima od Australije, Tajlanda, Indije, Novog Zelanda, Indonezije, Kanade, SAD-a do zemalja Europske unije. Nosili su transparente o klimi i ekologiji te su trebali biti izraz nade za bolju budućnost planeta, ali umjesto toga poslali su licemjernu poruku kako se ništa važnije neće promijeniti.

Razlog je jednostavan: u zapadnom svijetu koji propagira egoizam i individualizam, svakovrsne hedonizme i lagodan život, ne postoji osobna promjena u načinu života i razmišljanja, niti izgrađena svijest i savjest o zajedničkom dobru. To je dobro primijetio i australski novinar SkyNewsa Andrew Bolt u svojem odgovoru upućenom mladima koji su toga petka izišli na ulice. On im je, između ostaloga, poručio: „Vi ste prva generacija koja ima klima uređaje u svakoj sobi; sve vaše lekcije su na računalima; imate televizore u svakoj sobi; provodite čitave dane koristeći elektroničke uređaje; umjesto da pješačite do škole, koristite flotu privatnih prijevoznih sredstava koji guše naše ulice; vi ste najveći potrošači robe široke potrošnje u povijesti; kupujete najskuplju robu kako biste bili u trendu; vaš se prosvjed oglašava digitalnim i elektroničkim putem.“ Stoga ih je pozvao na promjenu vlastita života prije nego iziđu na ulice. „Prije prosvjeda isključite svoje klima uređaje, ugasite vaše telefone i čitajte knjige, napravite si sendvič umjesto kupovine pakirane hrane. Ništa se od toga neće dogoditi jer ste sebični, slabo obrazovani, izmanipulirani od ljudi koji vas koriste tvrdeći da imate plemenitu stvar dok se igrate u najluđem zapadnom luksuzu. Probudite se, sazrijte i zatvorite usta. Informirajte se o činjenicama prije nego što prosvjedujete.“