Pale, 7. listopad 2019.

U subotu, 5. listopada 2019. katedralna župna zajednica Presvetog Srca Isusova Sarajevo organizirala je jednodnevni duhovno-rekreativni izlet u župu sv. Josipa Radnika na Palama koja se nalazi podno planine Jahorine, dvadesetak kilometara istočno od Sarajeva. Oko 50 sudionika od jedne do 80 godina, među kojima su bili: vjeroučenici, roditelji, članice župnog zbora, članovi Župnog ekonomskog i Župnog pastoralnog vijeća, nekoliko redovnica i bogoslova, uživalo je u danu koji je naizmjenično izazivao kišu i sunce, s konačnim ishodom sunčanog dana u dušama i srcima svih sudionika.

„Bio je to jedan od dana koji ujedinjuje ljude unatoč generacijskim razlikama i svjedoči da je u tom zajedništvu bogatstvo i ljepota življenja. U veselom raspoloženju u jutarnjim satima jedna skupina krenula je iz Sarajeva autobusom prema Palama, a druga osobnim autima. Na licima svih iščitavala se želja za ispunjenjem duha: molitvom, Euharistijskim slavljem, pristupom sakramentu pomirenja, ali i izgradnjom zajedništva za obiteljskim stolom uz prigodni roštilj i druge priloge tijekom opuštanja od svakodnevnih obveza života u prelijepom prirodnom ambijentu u igri, pjesmi, razgovoru...“, kazala je članica Školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije Ljubica Stjepanović koja marljivo surađuje u organiziranju brojnih župnih aktivnosti.

Dok su jedni pripremali roštilj i uređivali prostor za zajednički objed i druženje, drugi su u župnoj crkvi molili krunicu i pristupali sakramentu pomirenja. Svi su sudjelovali na Euharistijskom slavlju koje je predvodio katedralni župnik vlč. Mato Majić u koncelebraciji vlč. Ive Jezidžića, župnika župe sv. Ilije proroka Čemerno pokraj Sarajeva. U prigodnoj homiliji vlč. Mato kazao je „da je dan poput ovoga, koji nam nudi odmak od svakodnevice i prigodu za duhovnim osvježenjem, prigoda da se propitamo kojim putem idemo – je li to put dobra, radosti, osluškivanja onoga Božjega u nama i oko nas...?“. Istaknuo je da se Sin Božji „dao za nas da naša radost bude potpuna i da je nitko ne može uzeti“ i da se „ta radost u nama očituje tako što je darujemo, što je dijelimo, što je pronosimo svijetom posebno na ona mjesta i među one osobe koji su uskraćene ljubavi, radosti i dobra“. „No to ne možemo ni biti ni postići bez Božjega duha i međusobnog zajedništva. Stoga u ovom danu zahvale, molimo također da nas Bog prati i vodi putem dobra kako bi u nama i po nama Njegovo djelo uspjelo. Tako ćemo biti Božji suradnici, apostoli i misionari u svijetu u kojem živimo“, rekao je župnik Majić u svojoj homiliji.

Nakon Svete mise uslijedio je zajednički objed, a potom rekreativni dio dana. „Budući da je nogomet najvažnija sporedna stvar, tako je bilo i toga dana. Oni koji još uvijek imaju kondicije za nogomet pokazali su svoju vještinu igrajući u dvije ekipe - jedna okupljena oko župnika Mate, koja je u početku igrom bila nadmoćnija, a druga okupljena oko župnika Ive kojoj je u zadnjem trenutku pomogao pas Žujan svojim uključenjem u igru. Drugi sudionici pronašli su kutke razonode u drugim igrama, pjesmi, šetnji i razgovoru. Dan smo završili, kako i dolikuje - molitvom u crkvi i blagoslovom za dane koji su pred svakim od nas. Svojem domu, obiteljima i zajednicama uputili smo se obogaćeni i osvježeni za lijepe trenutke provedene u prirodi, jedni s drugima i s Bogom sa željom da osnažimo crkveno zajedništvo i s još više žara živimo ljudski i kršćanski poziv“, kazala je s. Ljubica. (kta)



