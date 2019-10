Sarajevo, 7. listopad 2019.

Svečanim euharistijskim slavljem u crkvi Kraljice Svete Krunice na Banjskome brijegu u Sarajevu, koja je ujedno i posebno mjesto čašćenja bl. Drinskih mučenica u nedjelju, 6. listopada 2019., sestre Družbe Kćeri Božje ljubavi svečano su proslavile patron svoje samostanske crkve. Misno slavlje predvodio je mons. dr. Slađan Ćosić, generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije, u zajedništvu s vlč. Božom Odobašićem (umirovljeni profesor KBF-a), preč. dr. Zdenkom Spajićem (rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i profesor na KBF-u), vlč. dr. Milenkom Krešićem (duhovnik bogoslova Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i profesor na KBF-u), vlč. Marijem Ćosićem (ravnatelj Katoličkog školskog centra i Internata „Sv. Josip“), vlč. Markom Stanušićem (voditelj Katedralnog mješovitog zbora i profesor na KBF-u) i vlč. Ljubom Zelinikom (rektor crkve Kraljice Svete Krunice i odgojitelj u Internatu „Sv. Josip“).

Prije početka Misnoga slavlja sve nazočne svećenike, sestre, bogoslove i vjernike pozdravio je rektor crkve vlč. Ljubo Zelenika, a sestrama Kćeri Božje ljubavi čestitao je patron njihove samostanske crkve.

Mons. Ćosić u svojoj je vrlo sadržajnoj propovijedi poseban naglasak stavio na poruke misnih čitanja po kojima nas „Božja riječ poziva da se, poput Marije, radosno, spremno i vjerno odazovemo pozivu na suradnju s Isusom, posebno oko našega spasenja“. Komentirajući ulomak iz Knjige proroka Habakuka, naglasio je kako se u ovoj Knjizi „nalazi mnoštvo različitih osjećaja: od tuge do nasilja, od poziva u pomoć do radosnog ushićenja, a u svemu tome prevladava osjećaj nade“, poručujući da „kao vjernici, u svemu trebamo vidjeti svjetlo nade, drugima davati nadu i donositi toplinu nade. Kao Marija, pozvani smo omogućiti svakom čovjeku da u Kristu vidi svoju najsvjetliju nadu. Jer nada se ne temelji na tehnološkom napretku niti na zemaljskim idealima, nego na Bogu, koji je izvor i cilj života, posebno za one koji u Boga vjeruju.“ Govoreći o Božjoj ljubavi, koja nas, svenu unatoč, nikada ne napušta, i zbog koje trebamo živjeti u skladu s Božjim viđenjem života, događaja i svijeta, mons. Ćosić je, tumačeći poruku iz Evanđelja po Luki (17,5-10) naglasio da unatoč tome što smo Božje sluge „Bog računa na našu suradnju, čak i na onu koja je mala kao zrno gorušičino. Zbog toga smo ponosni, ali i spokojni: Bog, naime, od nas samo traži da se stavimo u Njegovu službu, a On će učiniti sve ostalo.“ Na kraju je sve prisutne pozvao na molitvu „da Bog, po zagovoru Blažene Djevice Marije, Kraljice krunice, iščupa iz nas svaki korijen sumnje, straha, nespokoja i učini nas snažnim, razboritim i vjernim svjedocima svoje pravednosti, milosti i ljubavi.“

Pod Misnim slavljem pjevale su sestre sarajevske zajednice, kojima su se pridružili bogoslovi i vjernici grada Sarajeva.

Poslije Misnoga slavlja uslijedilo je druženje svećenika, bogoslova i vjernika sa sestrama sarajevske zajednice u samostanskoj blagovaonici.

Proslavi patrona prethodila je trodnevna priprava: molitva krunice, Lauretanske litanije te Svete mise s prigodnom propovijedi. Trodnevnu duhovnu pripravu predvodili su: vlč. Franjo Ivandić, vlč. Josip Vajdner i vlč. Vinko Radić. (kta)



