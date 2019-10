Vatikan, 5. listopad 2019.

Papa Franjo je poslao poruku kardinalu Angelu Bagnascu, predsjedniku Vijeća europskih biskupskih konferencija, povodom plenarne skupštine koja je započela 3. listopada 2019. u Santiagu de Compostela, o temi „Europa, vrijeme buđenja? Znakovi nade“. To je tema koju Papa u poruci opisuje kao važan izazov za razmišljanje o putovima kojima se može krenuti, kako bi se Starom kontinentu ponovo dalo ono što je, čini se, već odavno izgubio. Papa je sudionike odmah pozvao da traže znakove nade, pa i one male koji su sinonimi novoga života.

Mnogi su često sakriveni, iako nas nerijetko vode tako da toga nismo svjesni – rekao je Sveti Otac i primijetio – Vidimo ih kako počinju od zabrinutosti mnoge naše braće prema onima koji trpe, potrebitima, osobito bolesnima, zatvorenicima, siromašnima, migrantima i izbjeglicama, kao i sa zauzetošću na kulturnom području osobito u odgoju najmanjih koji su budućnost Europe. No među svim mogućim putovima, papa Franjo je u poruci preporučio put ljubavi koja je kršćanima učiteljica, opisujući je kao najveći protuotrov protiv sklonosti našega vremena, punog razdiranja i suprotnosti.

To je milosrdna ljubav koja znači gledati drugoga kao osobu, pomagati mu kada je u potrebi, kao što sam Isus uči: „Bio sam gladan i dadoste mi jesti, bio sam žedan i dadoste mi piti, bio sam stranac i prihvatili ste me, gol i obukoste me, bolestan i posjetili ste me, bio sam u zatvoru i došli ste vidjeti me“ – napisao je Papa i istaknuo – Milosrdna ljubav otvara i daje da se diše, suprotno od populizama. Populizmi koje vidimo kako se šire u ovim vremenima, podržavaju se neprestanim traženjem suprotnosti koje ne otvaraju srce, dapače zatvaraju ga u zidove srdžbe koja guši.

Međutim, milosrdna ljubav otvara i daje da se diše. Ona ne suprotstavlja osobe, nego vidi da se u potrebama najslabijih odražavaju potrebe svakoga od nas, jer smo svi pomalo potrebiti i slabi – napisao je Sveti Otac i zatražio od sudionika skupa da budu svjedoci vjere koja se nikada ne prenosi prozelitizmom, nego privlačnošću; da budu otvoreni novosti Duha Svetoga, bez ponovnog prikazivanja obrazaca iz prošlosti. Govoreći o gradu Santiagu kao vrlo simboličnom mjestu za ponovno otkrivanje velikog bogatstva ujedinjene Europe u njezinoj vjerskoj i kulturnoj tradiciji, Papa je predložio tri svetice koje je sveti papa Ivan Pavao II. 1999. godine proglasio suzaštitinicima Europe.

Sveta Brigita iz Švedske, sveta Katarina Sijenska i sveta Terezija Benedikta od križa – napisao je papa Franjo – žene su koje nam pokazuju milosrdnu ljubav proživljenu u obitelji, koja je temelj svakog ljudskog društva, i kao služenje bližnjemu u istini i žrtvi. Samo prigibanjem nad rane onih koji su izgubljeni, bespomoćni i marginalizirani, kao što su one učinile, Crkva će moći obnoviti svoju zauzetost za izgradnju Europe.

Zauzimajući se za novi humanizam koji je u stanju dijalogizirati, integrirati i vrednovati ono što je najvrjednije u tradiciji Starog kontinenta, moći ćemo od Europe napraviti obitelj naroda, zemlju mira i nade. Tome doprinosi i zaštita života i ljudskog dostojanstva, promicanje obitelji i poštovanja temeljnih ljudskih prava – zaključio je u poruci Sveti Otac. (kta/rv)