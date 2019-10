Krk, 4. listopad 2019.

Od 27. do 29. rujna 2019. delegacija Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije boravila je na otoku Krku u uzvratnom posjetu Caritasu Krčke biskupije. Domaćin je bio ravnatelj Caritasa biskupije Krk mons. Ivan Milovčić, župnik župe Vrh, koji je pripremio bogati program u kome su gosti istinski uživali. Bili su smješteni u samostanu sv. Marije na Glavotoku koji je stoljećima središte redovničkoga života otoka Krka, franjevaca trećoredaca koji su na Glavotoku od 1468. Samostan se inače nalazi tik uz more, a njime upravlja i ravna upravo osoba s područja Vrhbosanske nadbiskupije, odnosno fra Anto Garić, čije je podrijetlo iz Viteza u Središnjoj Bosni. On je goste upoznao s ovim zdanjem starim više od 500 godina i sa svim znamenitostima koje se u njemu nalaze i privlače veliki broj posjetitelja, osobito u ljetnim mjesecima kada ovdje borave brojni turisti iz zapadne i srednje Europe. Žalosti činjenica da se osjeti nedostatak duhovnih zvanja budući da je on jedini redovnik u cijelom samostanu.

Delegacija je drugog dana posjeta pohodila Biskupski ordinarijat, gdje ih je dočekao dr. mons. Ivica Petanjak, krčki biskup, koji ih je upoznao s vjerskim životom u ovoj otočnoj biskupiji. Nakon susreta s biskupom gosti su pošli u razgledavanje krčke katedrale, vrijednih artefakata zbirke sakralne umjetnosti u crkvi Sv. Kvirina, te Frankopanskog kaštela s kojeg je prekrasan pogled na more i na grad Krk.

Krk je otok iznimno bogate povijesne i glagoljaške tradicije. Najvažnija i neizostavna postaja pri obilasku otoka svakako je nekadašnja opatija sv. Lucije u Jurandvoru. Prije devet stoljeća na tom je mjestu nastao rijedak biser hrvatske kulture i pismenosti – Bašćanska ploča. U sklopu obilaska, uz stručno vođenje, delegacija Caritasa imala je priliku u obnovljenom dijelu samostana pogledati kratki dokumentarni film o Bašćanskoj ploči i kompleksu sv. Lucije te posjetiti samu crkvu.

Nakon toga je delegacija obišla crkvu sv. Ivana Krstitelja koja se nalazi na uzvisini sjeveroistočno od današnje Baške. Ovo je bila prva župna crkva u vrijeme srednjovjekovnog kaštela Baška, prije nego što se naselje spustilo u primorski dio. Dio tog kaštela sačuvan je i danas nedaleko od crkve. S ovog mjesta se prostire prekrasan pogled u kojem su uživali posjetitelji. Uz crkvu se nalazi gradsko groblje.

Slijedio je zajednički ručak sa članovima župnog zbora župe Vrh koji su prije dvije godine boravili u Sarajevu. Nakon druženja sa zborom delegacija se uputila u mjesto Vrbnik koji je nadaleko poznat po vinogradima iznad samog mjesta iz kojih nastaje kapljica poznate krčke žlahtine. Vrbnik je bogat i duhovnim zvanjima, a i sam ravnatelj mons. Milovčić je rodom iz Vrbnika. Uz druga duhovna zvanja iz ovog mjesta svakako je vrijedno spomenuti da je iz ovog kraja i zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić. Uz bogate duhovne i kulturne znamenitosti Vrbnika svakako je bio nezaobilazan prolaz kroz najužu ulicu na svijetu koja se nalazi upravo u ovom mjestu.

U večernjim satima je slavljena Sveta misa u župi Vrh koju je predvodio ravnatelj CVN-a vlč. Mirko Šimić uz koncelebraciju mons. Milovčića. Misa služena je u sklopu trodnevnice uoči patrona ove župe, a ujedno se na ovaj dan slavi i dan posvete crkve. Zbor „Caritasovac“ iz Sarajeva je pjesmom uveličao ovo misno slavlje.

U nedjelju, na svečanoj Svetoj misi u jutarnjim satima koja je bila dupkom puna, proslavljen je patron župe Vrh čiji je zaštitnik sv. Mihovil arkanđeo. Misu su pjesmom pratili župni i mali zbor odjeven u tradicionalnu nošnju. Nakon Mise upriličen je kulturno-umjetnički program uz tradicionalni ples koji je pratio zvuk domaćih instrumenata sopela kako ih u ovom dijelu Krka nazivaju.

Poslije Mise upriličen je zajednički objed za sve sudionike u restoranu koji je ujedno pršutana gdje se pripremaju i čuvaju pršuti po izvornoj otočkoj recepturi. Nakon toga gosti su se pozdravili s domaćinima prepuni divnih dojmova te se uputili prema Vrhbosni.

Delegacija CVN je uživala u ljepotama otoka Krka, povijesnim kulturnim spomenicima, idiličnoj prirodi i prekrasnom gostoprimstvu domaćina koji su se doista potrudili da ovo budu nezaboravni dani za goste s kojih će ponijeti divne uspomene, prenosi mrežna stranica caritas-sarajevo.ba. (kta)



foto