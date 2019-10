Montreal, 4. listopad 2019.

U Hrvatskoj Katoličkoj misiji sv. Nikole Tavelića u Montrealu, od 27. do 29. rujna održan je sedmi po redu Mladifest – Susret Hrvatske katoličke mladeži Amerike i Kanade.

Započet u ljeto 2013., kada je po prvi put održan na Hrvatskom Franjevačkom Središtu Kraljice Mira na Norvalu kod Toronota, Mladifest je postao jedan od najvažnijih i najiščekivanijih događaja koji već godinama okuplja stotine mladih hrvatskih katolika sa Sjevernoameričkog Kontinenta. Tako je i ove godine Mladifest okupio mlade Hrvate iz svih krajeva Amerike i Kanade. Brojni od njih došli su organizirano iz svojih župa, ali se pridružilo i nekoliko naših mladih koji žive u krajevima gdje ne postoje hrvatske katoličke župe ili misije. Okupili su se tako mladi iz sljedećih župa u Kanadi: HKM Sv. Nikola Tavelić Montreal, Hrvatsko Franjevačko Središte Kraljica Mira Norval, Župa hrvatskih mučenika Mississauga, Hrvatska župa sv. Križa Hamilton, Hrvatska Župa Presvetoga Trojstva Oakville, Hrvatska Župa Prečistog Srca Marijina Vancouver, Hrvatska Župa Sv. Leopolda Bogdana Mandića Ottawa, Hrvatska župa sv. Franje Asiškoga u Windsoru te mladi iz Thunder Baya gdje je nekoć postojala hrvatska etnička župa. Iz Amerike su bili mladi iz sljedećih župa: Hrvatska župa sv. Ćirila i Metoda New York, Hrvatska Župa Presvetog Srca Isusova Milwaukee, HKM Bl. Alojzija Stepinca Chicago te Hrvatska župa sv. Jeronima Chicago.

Susret pod geslom Još se do krvi ne oduprijeste u borbi protiv grijeha (He 2,4) započeo je u petak, 27. rujna Misom koju je predslavio studentski kapelan iz Zagreba don Damir Stojić, SDB. Kroz tri dana mladi su imali priliku slušati kateheze, zajedno moliti, pjevati, družiti se, pristupiti sakramentu svete ispovijedi te bdjeti s Gospodinom u euharistijskome klanjanju. Posljednjega dana, u nedjelju, 29. rujna Misu u prepunoj hrvatskoj crkvi u Montrealu predslavio je fra Željko Barbarić, župni vikar iz New Yorka, u koncelebraciji sa domaćinom fra Stipom Renićem iz Montreala, fra Ivanom Strmečkim iz Milwaukeea, don Antom Marketom iz Toronta, vlč. Markom Štefancom iz Hamiltona te fra Antonijom Musom iz Chicaga. Poseban gost govornik cijeloga vikenda bio je jedan od ponajboljih katoličkih govornika Australac Matt Fradd.

Sljedeći Mladifest – Susret Hrvatske katoličke mladeži Amerike i Kanade održat će se u lipnju 2020., kada će domaćin biti Hrvatska katolička župa sv. Jeronima u Chicagu. (kta/ika)