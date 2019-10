Banja Luka/Mostar, 4. listopad 2019.

Caritas Bosne i Hercegovine, Caritas biskupije Banja Luka i Caritas biskupija Mostar - Duvno i Trebinje - Mrkan, u okviru projekta YOUR JOB, kojeg financira Austrijska razvojna agencija i Caritas Austrije, organiziraju otvaranje Caritasovih savjetovališta za zapošljavanje mladih.

Otvaranje će biti upriličeno u Banjoj Luci u ponedjeljak, 7. listopada 2019. na adresi Caritas biskupije Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 125, s početkom u 11 sati.

Također otvaranje će biti upriličeno u Mostaru u srijedu, 9. listopada na adresi: Centar za djecu, mlade i obitelj SPES - Zagrebačka 8, s početkom u 11 sati.

Sudionicima će biti predstavljen novi Caritasov projekt YOUR JOB - Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkan (Regionalni projekt potpore mladima pri zapošljavanju na Balkanu), kojeg financira Austrijska razvojna agencija i Caritas Austrije.

Svrha projekta je pružiti potporu mladima pri zapošljavanju kroz pristup profesionalnoj orijentaciji, prvom radnom iskustvu, kao i mogućnosti za pokretanje vlastitog poduzeća.

Projekt se provodi u Albaniji, BIH, Kosovu i Srbiji. U Bosni i Hercegovini projekt provodi Caritas Bosne i Hercegovine s Caritasom biskupije Banja Luka i Caritasom biskupijâ Mostar - Duvno i Trebinje Mrkan.

Austrijska razvojna agencija ADA i Caritas Austrije investirati će za realiziranje projekta YOUR JOB u Bosni i Hercegovini 725.158,86 KM. Kroz provedbu projektnih aktivnosti omogućiti će se zapošljavanje 30 pripravnika, podijeliti 6 grantova/financijskih potpora mladima za otvaranje biznisa, organizirati obuke za stručno osposobljavanje mladih, otvoriti dva inkubatora poslovnih ideja i dva savjetovališta za mlade u Mostaru i Banja Luci.

Prigodom otvaranja savjetovališta sudionici će biti u prigodi upoznati se s planiranim aktivnostima projekta, mogućnostima koje se nude nezaposlenim mladima, te dobiti konkretne informacije o načinu rada savjetovališta.

Sudjelovanje je potrebno potvrdit pri Caritasovim savjetovalištima:

Banja Luka - Dajana Umićević

Telefon 051 300 890

Email: dajana.umicevic@caritas-banjaluka.ba

Mostar - Anita Kožul

Telefon 036 328 916

Email: anita@caritas-mostar.ba

Kontakt osobe stoje na raspolaganju za sve dodatne informacije. (kta/caritas bih)



foto