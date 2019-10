Sarajevo, 3. listopad 2019.

U okviru Misijske godine u Bosni i Hercegovini, prvog dana Izvanrednog misijskog mjeseca za cijelu Crkvu, na blagdan sv. Male Terezije, zaštitnice misija, Svetu misu u sarajevskom samostanu Bezgrešne Kraljice Karmela predslavio je nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine mons. Luka Tunjić, a s njim je suslavio isusovac p. Krešimir Djaković. Prije Misnog slavlja okupljeni su štovatelji sv. Male Terezije sa sestrama karmelićankama izmolili misijsku krunicu za sve misionare i misionarke diljem svijeta i za probuđenje misionarskog duha u svim vjernicima.

U propovijedi je mons. Tunjić pokušao odgovoriti na pitanja zašto je, prema riječima pape Pio XI. sv. Mala Terezija najveća svetica modernog vremena i zašto je nju, koja u svom kratkom redovničkom životu nije izišla izvan zidina Karmela, isti papa proglasio zaštitnicom misija, a papa Ivan Pavao II. naučiteljicom Crkve? Odgovor je pronašao u onome što je u potpunosti nadahnjivalo kratki život Svetice, a to je ljubav, i to goruća ljubav koja želi spasenje svih ljudi. Istaknuo je njenu želju da svim srcem služi Gospodinu i njeno duhovno traženje puta kako to ostvariti, kako sudjelovati s Isusom u spasenju cijeloga svijeta. "Glavne misli vodilje njenog duhovnog puta su ljubav, vjera i predanje", rekao je mons. Tunjić naglasivši njeno nepokolebljivo, djetinje, apsolutno povjerenje u nebeskog Oca koje je i poziv svima nama da ju u tome slijedimo. "Sv. Mala Terezija je zaštitnica misija jer je sve svoje molitve usmjerila prema spasenju svih ljudi, u ljubavi za nju nisu postojale granice", rekao je mons. Tunjić. Objasnio je da je upravo prijetnja da Crkva izgubi svoju univerzalnost, što bi za nju bio najveći gubitak, u poratnom razdoblju prije sto godina potaknula papu Benedikta XV. da napiše apostolsko pismo Maximum Illud i u njemu da jasnu strukturu i smjernice misija. Papa Franjo je u sjećanje na taj događaj proglasio Izvanredni misijski mjesec listopad. Nacionalni ravnatelj Papiskih misijskih djela zatim je objasnio da je time papa Franjo želio posvijestiti svima nama da misije trebaju biti stil našega života jer Crkva postoji da bi evangelizirala. "Svi smo obvezni u tome sudjelovati zato je geslo ovoga mjeseca: Kršteni i poslani - Crkva Kristova u misiji u svijetu. (…) Najveća pomoć i najveće svjedočanstvo za misije je ono što svi misionari naglašavaju: goruća molitva za misije u čemu nam je osobit primjer sv. Mala Terezija", rekao je mons. Tunjić.

Nakon Svete mise mons. Tunjić blagoslovio je ruže oko slike sv. Male Terezije i potakao vjernike da ih uzmu i ponesu kućama kao osobit znak molitvene naklonosti sv. Terezije za svakoga od nas jer je ona obećala da će nas s Neba obasipati kišom ruža.

Tijekom Misnog slavlja na klavijaturama je svirala i animirala pjevanje s. M. Julijana Djaković, provincijalna poglavarica sestara milosrdnica Provincije Majke Divne Sarajevo, a dvije pjesme sv. Maloj Tereziji otpjevale su zajedno sestre milosrdnice i sestre karmelićanke. (kta)



