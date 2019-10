Sopaljska Gračanica, 3. listopad 2019.

Misno slavlje povodom 50 godina svećeništva proslavio je don Toma Lučić u župi Skopaljska Gračanica kod Uskoplja. Na blagdan sv. Jeronima, drugotnog patrona ove župe, Svetu misu je predvodio mons. Ratko Perić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski koji također ove godine obilježava pedesetu godišnjicu svećeništva.

Biskup Perić u svojoj je propovijedi okupljenim vjernicima kazao kako je zlatomisnik don Toma od svoga početka davne 1969. godine do danas prošao mnogo toga. Godinama je bio župnik u više župa, 10 godina dekan u dva dekanata, zatim rektor sjemeništa u Dubrovniku, 14 godina je bio generalni vikar te je od 2001. godine rektor crkve sv. Vlaha u Starom gradu gdje se i danas nalazi. Biskup Perić mu je uputio bratske čestitke te poklonio pozlaćeni kalež uz poruku, kako navodi biskup:“ da kalež bude podsjetnik kako je teško ne samo na svjetskim prvenstvima doći do zlatnog pehara, nego kako je teško i na svećeničkom putu doći do zlatnog kaleža.“

Župnik župe Srca Marijina don Ilija Ivoš izrazio je zahvalnost zlatomisniku što je odlučio upravo u svojoj rodnoj župi proslaviti 50 godina svećeništva zajedno sa svojim narodom.

„Don Tomi se ne može negirati dobra volja i želja da bude dosljedan poslanju koje mu je Isus povjerio“- kazao je don Ilija Ivoš, župnik.

U svome pismu mons. Želimir Puljić, nadbiskup zadarski, poručio je zlatomisniku:“ Pet desetljeća u službi Crkve i naroda veliki je Božji dar. Neka tvoja zlatna obljetnica bude poticaj Božjem narodu da se ne umara upućivati žarke molitve Gospodinu kako bi uvijek bilo dovoljno svećenika koji će propovijedati Riječ Božju i dijeliti svete tajne.“

Zlatomisnik je zahvalio okupljenim svećenicima, časnim sestrama i vjernicima te istaknuo kako se osjeća dužnim ovoj zajednici jer se upravo u njoj dogodilo njegovo zvanje, koje je zahvaljujući tadašnjim župnicima urodilo plodom. Na koncu je uputio zahvalu Bogu na siromaštvu iz kojeg je ponikao, u kojem je živio kao dijete, jer ga je to naučilo da u njegovoj blizini ne budu siromašni, gladni za koje on ne zna, njegova zadaća je bila da im pristupi kao svećenik. Kroz život je don Tomu vodila jedna slika koju je doživio na svome ređenju, a to je slika odraslih ljudi kako u bijelim haljinama leže u prašini. Grešnik je taj koji može past i biti u prašini, ali svećenički poziv je takav da se svaki put ustane i otrese prašinu.

Župljanima ove zajednice, koja se kao i druga mjesta bori s odlaskom stanovništva, uputio je blagoslov da nastave živote u ovom kraju te da uvijek bude djece kao što su danas se okupili oko oltara, prenosi zupa-skopaljska-gracanica. (kta)



foto