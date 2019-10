Vatikan, 3. listopad 2019.

U katehezi tijekom opće audijencije na Trgu svetoga Petra, 2. listopada 2019. papa Franjo se usredotočio na odlomak iz Djela apostolskih koji govori kako se nakon mučeništva svetoga Stjepana podiglo silovito progonstvo protiv Crkve u Jeruzalemu. Mnogi su se kršćani raspršili po drugim mjestima Galileje i Samarije. U Djelima apostolskim progonstvo se pojavljuje kao trajno stanje života učenika, no plamen evangelizacije se ne gasi – rekao je Papa i istaknuo – Dapače, progonstvo ga još više podržava. U to se povijesno razdoblje uključuje nova etapa putovanja evanđelja. Đakon Filip počeo je evangelizirati grad Samariju.

Filip tako siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu (Dj 8,5-8) – citirao je Sveti Otac i protumačio – U Samariji je đakon Filip susreo stranca koji je imao otvoreno srce za Boga. To je bio moćan čovjek, eunuh, visoki službenik etiopske kraljice koji je čitao svitak proroka Izaije. Rekao je Filipu da mu treba netko tko će mu pomoći da razumije riječ Božju.

Taj nas dijalog između Filipa i Etiopljanina potiče da razmišljamo i o činjenici da nije dovoljno čitati Sveto pismo, potrebno je shvatiti smisao, „naći sok ispod kore stabla“, te crpsti Duha Svetoga koji nadahnjuje Pismo – rekao je papa Franjo i podsjetio – Papa u miru Benedikt XVI. na početku Sinode o riječi Božjoj rekao je da egzegeza, istinsko čitanje Svetoga pisma nije samo književni fenomen, nego kretanje vlastitog života. Ući u Božju riječ znači biti spremni izići iz svojih ograničenja kako bismo susreli Boga i suobličili se Kristu koji je živa Očeva riječ.

Nakon susreta s Filipom, Etiopljanin je konačno razumio tekst koji je čitao; prepoznao je da je onaj ponizni patnik koji je trpio upravo Krist kojega su Filip i cijela Crkva naviještali. Tražio je krštenje i ispovjedio vjeru u Gospodina Isusa. No tko je potaknuo Filipa da ide u pustinju kako bi susreo tog čovjeka? – upitao je Papa i istaknuo – To je Duh Sveti, protagonist evangelizacije. Ako nema Duha Svetoga, nema evangelizacije. Evangelizirati znači prepustiti se Duhu Svetom, jer On je taj koji svjedočanstvom, mučeništvom i riječju potiče navještaj.

Neka se Duh Sveti pobrine za krštene muškarce i žene koji će naviještati evanđelje kako bi privukli druge ne sebi, nego Kristu; koji će znati napraviti prostora Božjem djelovanju i koji će znati učiniti druge slobodnima i odgovornima pred Gospodinom – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)