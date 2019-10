Komušina, 2. listopad 2019.

U nedjelju 29. rujna na blagdan sv. arkanđela Mihaela, Gabrijela i Rafaela koji su ujedno i zaštitnici Marijine legije, održano je po 14. puta godišnje zahvalno hodočašće Regije Zagreb - najvišeg vijeća Marijine legije za područje Hrvatske, BiH i Slovenije, Majci Božjoj, ovaj puta u Gospino svetište Vrhbosanske nadbiskupije. Ovim hodočašćem radosne pokore i molitve Marijini su legionari željeli iskazati svoju blizinu i podršku napaćenom hrvatskom narodu Bosne i Hercegovine te iskazati počast Majci Mariji čija se čudotvorna slika časti u župnoj crkvi Uznesenja BDM u Komušini. Slika je u vrijeme od 1992. do 1999. bila u progonstvu, kako bi ostala sačuvana, zajedno s brojnim Komušancima koji su bili prognani sa svojih ognjišta te je boravila, između ostalog, i u crkvi sv. Petra u Zagrebu te je stoga u narodu prozvana Velikom prognanicom.

Tijekom prijepodneva u Komušinu je pristiglo oko 1000 hodočasnika iz Sarajeva, Rijeke, Zadra, Šibenika, Splita, Vukovara, Osijeka, Podravskih Sesveta, Bjelovara, Križevaca, Dugog Sela, Zagorja i Zagreba. U prostoru „crkve na otvorenom“, okupani toplim jesenskim suncem, okruženi šumovitim brdima molili su hodočasnici uvodne legijske molitve, a sv. krunicu predmolio je kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski koji je zatim predslavio svečano Misno slavlje u koncelebraciji s upraviteljem svetišta, vlč. Borisom Salapićem, duhovnicima Marijine legije vlč. Marijanom Piskačem, p. Draganom Majićem, DI, p. Matom Božinovićem, DI, vlč. Ivanom Ravlićem i p. Mihovilom Filipovićem, SMM.

U uvodnom dijelu Svete mise vlč. Piskač pozvao je sve hodočasnike da žive u skladu s geslom ovogodišnjega hodočašća: da ostanu vjerni Bogu, potpuno Isusovi po Mariji, unatoč svim teškoćama i progonima. Prisjetio se svojega prethodnog boravka u Komušini nakon rata, kada je od crkve ostalo samo zgarište. Kardinal Puljić je naglasio kako je to sveto mjesto, zbog tolikih ispovijedi, tolikih molitava, tolikih podijeljenih pričesti; stoga i mi dolazimo ovamo posvetiti se - po Mariji.

U svojoj je propovijedi kardinal Puljić spomenuo kako su nakon rata od oko 600 crkvi ostale samo ruševine. Obnavljali smo ih i mnoge sada blistaju još ljepšim sjajem. No još je gora ruševina koju grijeh ostavlja u srcu. U zbornoj molitvi čuli smo: Bog svoju svemoć očituje najviše praštanjem i milosrđem. Tu se pokazuje veća svemoć nego u stvaranju; i tu ruševinu obnavlja Božje milosrđe. Bog nas praštanjem iznova stvara i ponovno postajemo Božja stvorenja. Kardinal je izrazio želju da ovo svetište bude mjesto gdje se obnavljamo i gdje učimo praštati, jer gdje se prašta, tu vlada Božja ljubav. Valja nam se držati Božjeg puta, kako što poručuje i sv. Pavao u Poslanici Timoteju. Marija nam je uzor u poslušnosti Božjoj riječi. Hrabra Majka pod križem sluša Isusovu poruku: Evo ti sina! Dobila je zadatak da se za nas brine. No važno je u srcu biti Marijin. Nema gore tragedije nego kada oslijepimo u srcu i ne vidimo Božju ljubav; to je nutarnje sljepilo kada čovjek kojemu dobro ide u životu zaboravi i Boga i čovjeka, poput bogataša koji se spominje u Evanđelju pa siromahu ne daje niti mrvice. Nije grijeh imati, istaknuo je kardinal Puljić, nego biti zarobljen trkom za užicima, trošenjem, zaslijepljen bogatstvom... tada ne vidi dalje od sebe. Kardinal je pozvao sve prisutne da promisle o smislu svojega života te je naglasio kako je naš život put prema vječnosti. Kad umremo, sa sobom nosimo samo ono bogatstvo koje je u našoj duši. Važno je razlučiti što je u životu važno, jer mi smo na zemlji samo hodočasnici; naš je cilj doći u zagrljaj Božje ljubavi, a smrt je samo prijelaz u Božje ruke. Zapitati se treba samo jesmo li dovoljno okajali svoje grijehe. I naše su kuće samo „čekaonice“ gdje čekamo poziv Gospodnji. Trebali bismo usvojiti Marijin životni stav: Evo službenice Gospodnje. Taj Evo me! izgovoren je i pod križem na Kalvariji! Biti Marijin znači biti raspoloživ za Božje djelo; no često je teško otkriti što Bog od nas traži. Stoga je važno imati duhovnika koji će znati razlučiti. Na kraju je kardinal pozvao Marijine legionare da učimo od Marije kako da Bogu služimo i radosno ga slavimo, jer u današnjem svijetu nedostaje kršćanske radosti. Uputio je molbu Majci Božjoj neka nas sve osposobi da svjedočimo za Boga i da nas prigrli pod svoj majčinski plašt jer ima puno toga što nas odvlači od Boga te nam pomogne izvršiti volju Božju.

Na kraju Misnoga slavlja kardinal Puljić je predmolio molitvu za sinodu u Vrhbosanskoj nadbiskupiji i molitvu za misije jer je ova godina u nadbiskupiji proglašena misijskom te se moli za duhovna zvanja.

Nakon zahvale upravitelja svetišta, prisutnim hodočasnicima se obratila predsjednica Regije Zagreb Marijana Oroz. Zahvalila je ocu kardinalu Puljiću i svim svećenicima, predala je duhovno cvijeće Kardinalu (svi hodočasnici molili su Zlatnu krunicu za dar duhovnih zvanja te napredak u svetosti katoličkih obitelji Vrhbosanske nadbiskupije) te najavila sljedeće zahvalno legijsko hodočašće za 2020. godinu u Vrpolje kod Šibenika.

Nakon pauze za ručak vlč. Salapić ispričao je najvažnije događaje iz povijesti svetišta, a slijedio je Križni put kojega je napisalo 14 Bogu posvećenih osoba rodom iz Komušine: 10 svećenika i 4 časne sestre. Pojedine postaje čitali su predstavnici svih vijeća s područja Hrvatske i BiH pripojenih Regiji Zagreb Marijine legije. Program je završio klanjanjem pred Presvetim kojega je predvodio vlč. Piskač, te procesijom do slike Gospe Kondžilske uz poruku da budemo bojovnici s Marijom.

Prigodom ovoga hodočašća Regija Zagreb Marijine legije izdala je knjižicu Stijeg Hrvata – Srce Krista kao poticaj na posvetu hrvatskih obitelji Srcu Isusovu u godini kada se obilježava 120. godišnjica Posvete svijeta Srcu Isusovu pape Leona XIII. (kta/i.p.)



