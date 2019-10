Kopanice, 1. listopad 2019.

Župa sv. Mihovila Kopanice pokraj Orašja u Bosanskoj Posavini, u nedjelju 29. rujna 2019. proslavila je svoj patron svečanim Euharistijskim slavljem. Svetu misu predvodio je profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta mons. Pavo Jurišić, uz koncelebraciju svećenika šamačkog dekanata, kojemu pripada i župa Kopanice, na čelu s dekanom fra Antom Pušeljićem te dvojicom profesora s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, domaćim sinovima iz susjedne župe Vidovice, dr. Šimom Maršićem i dr. Dragom Župarićem. Domaćim župljanima na Svetoj misi pridružili su se i vjernici iz susjednih župa, te grupa policajaca iz Posavske županije, koji su toga dana također proslavili svoga zaštitnika sv. Mihovila.

Na početku Svete mise pozdrav svima uputio je župnik vlč. Đuro Živković izražavajući radost zbog dolaska tolikog broja vjernika i zbog zajedničkog susreta s Bogom i jednih s drugima. Zahvalio je i svim vjernicima za sudjelovanje na trodnevnoj pripravi tijekom koje su posebno molili nebesku zaštitu arkanđela Mihovila i slavili Svetu misu.

Profesor Jurišić u prigodnoj propovijedi istaknuo je da trojica svetih arkanđela, Rafael, Gabrijel i Mihael, odražavaju iskustvo Boga. „Preko njih Bog stupa u kontakt s ljudima. Bog nas po sv. Rafaelu zaštitnički prati kroz život. On je uvijek tu kada se duhovi tame pojave kao prijetnja ljubavi. On je onaj koji nas spašava kada smo slijepi, kada nam je srce okorjelo. Sveti Gabriel prenosi nam iskustvo Boga koji nam govori, koji stupa s nama u kontakt, koji nas vodi i šalje. A u svetom Mihovilu susrećemo Božju snagu, njegovu jakost. Biblija ga naziva 'Bogom nad vojskama', jer on je Gospodar vojski, uzvišen iznad svake moći i svake vlasti, sudac živih i mrtvih“, kazao je mons. Jurišić.

„Ova snažna Božja ruka i njegova ljekovita moć osjećaju se u misiji Crkve i njezinom naviještanju Radosne vijesti. Katolička Crkva u svojem poslanju ne poznaje granica. Isus Krist, njezin osnivač i njezin gospodar, poslao je Crkvu svakoj osobi i svakom narodu. Siromašni i potlačeni posebno su u području Božje ljubavi i brige, pa tako i crkvenog zauzimanja u njezinu poslanju. Kršćani će uvijek biti neugodni suvremenici svakom komotnom društvu koji se ne obaziru na čovjeka siromaha i nevoljnika koji pomoćnika nema“, rekao je profesor Jurišić u svojoj propovijedi te nastavio:

„Današnja svetkovina želi poslati poruku da naš svijet ipak nije bez Boga (bezbožan), jer je Bog nije odsutan iz njega. On je među nama. Uvijek kada doživimo iskustvo nedostatka ljubavi, da laž i licemjerje izbijaju na površinu, da se čovjek izručuje mučiteljima, da nemoćni, siromašni, gladni i bolesni ne nalaze utjehu, da se bolesti i ratovi ne mogu otkloniti iz našega svijeta, da destruktivne snage nanose sve šteta i čovjeku i prirodi koju je Bog stvorio, tada želimo podsjetiti kako je Božja moć jaka i da on uvijek dolazi u naš svijet i u naše živote“.

Profesor Jurišić završio je svoju propovijed molitvom sv. Mihovilu „da nas brani i s nama bude u borbi protiv sila tame, koje nas žele otrgnuti iz Božjeg zagrljaja“.

Liturgijsko pjevanje animirao je domaći Župni zbor pod ravnanjem Tihomira Iljića. (kta)

foto