Bitola, 1. listopad 2019.

U subotu, 28. rujna 2019. u župi Presvetog Srca Isusova u Bitoli proslavljen je „Vinkov dan“. Susret je započeo u crkvi molitvom srednjega časa, a sve nazočne pozdravio je župnik don Pavo Šekerija kazujući da je ovo veliki dan kad se prigodom proslave Sv. Vinka Paulskog okupljaju tri grane Vinkove obitelji u Republici Sjevernoj Makedoniji, a to su sestre Kćeri kršćanske ljubavi – usmiljenke; Sestre euharistinke, čiji je utemeljitelj član Družbe lazarista Sv. Vinka i Vinkova konferencija u R.S.Makedoniji.

Potom je uslijedilo prvo izlaganje koje je izrekla usmiljenka i odgovorna sestarske zajednice u Bitoli s. Ljubica na temu: „Dva sakramenta izvor Vinkovske karizme“. S. Ljubica je podsjetila da: „Prije dvije godine Vinkovska je obitelj slavila veliki jubilej 400 obljetnicu Vinkovske Karizme pod geslom »Sranac bijah i primiste me« (Mt 25, 38). To vrijeme još uvijek traje, sve dok relivije našeg Utemeljitelja hodočaste svijetom. Nadamo se da će stići i u Makedoniju. O tome ćete biti obaviješteni. Vjerujem da ste mnogi pratili razna događanja tog jubileja preko društvenih mreža, a neki čak i bili sudionici završnog slavlja u Rimu listipada, 2017., kada je 9.000 članova V.O. sudjelovalo na trodnevnom simpoziju, spomenute teme. Što to slavimo i čega se prisjećamo? To su dva »teološka mjesta« gdje je Vinko Paulski vidio stope Božje u svom životu, a koja su po njegovim riječima temeljnim Vinkovim događajem. Dva su to događaja koja su zaokrenula Vinkov život. To su Folville (sada je to mjesto u Parizu) i Shatillon (blizu Arsa). Samo da se podsjetimo Dogmatske konstitucije drugog Vatikanskog Sabora , Dei Verbum, o Božanskoj Objavi... Bog se nije objavio samo u povijesti spasa, već se i danas objavljuje u našim životnim događajima koje prepoznajemo i tumačimo u svijetlu Radosne vijesti - Evanđelja. Suvremeni životopisci Vinkovog života ne nazivaju slučajno ta dva mjesta teološkim. Radi se naime o dva sakramenta, koji su neophodni za našu rast u vjeri kako bismo postigli svetost. To su sakramenat pomirenja i sveta pričest“.

Govoreći u kratko o životu Sv. Vinka njegovom djelovanju i teološkom značenju dvaju sakramenata u njegovoj misiji sestra je govorila također o Vinkovoj snazi: „Pitamo se kako je sve to Vinko postigao - od onog prosječnog svećenika postati „Div kršćanske ljubavi” kako o njemu nedavno netko reče. 1). Bio je čovjek molitve. Molitva je duša njegovog djelovanja. Veliku važnost pridaje svagdanjem slavljenju Sv. mise i razmatranju dnevnog evanđelja. „Od njega ovisi vaša postojanost u zvanju” i nama preporučuje kontemplaciju u akciji. A Lazaristima: „ U samostanu kartuzijanci, a vani apostoli”. Poznata je njegova tvrdnja „Dajte mi čovjeka molitve i bit će sposoban za sve.” On je duboko ukorijenjen u Bogu. Stoga Božjom milošći i njegovom suradnjom mukotrpno radi na sebi i uspijeva pridobiti prave kršćanske krijeposti. 2). Vinko ide u korak s Božjom providnošću i Njegovom voljom: „Prepustimo se Božjoj Providnosti i dobro se čuvajmo da je ne pretječemo... Milost ima svoje trenutke”. 3). On je svetac duboke poniznosti...svinjski pastir...”čudo sloće prema istinskom svom osjećaju”... 4). Jednostavnost, prostodušnost. Za ovu krijepost je sam ustvrdio ” jednostavnost je moje evanđelje”. 5). Blagost, nježnost, dobrostivost i strpljivost. Sam kaže kako se dočepao tih kreposti: „Obratio sam se Bogu i usrdno ga molio da me promjeni i to moje suho i osorno držanje i da mi dadne duh blag i dobrostiv”. Ako je Sin Božji u osobnim susretima bio toliko dobar, koliko li je očiglednije to pokazao tijekom svoje muke! Judu, koji ga je izručio neprijateljima naziva svojim prijateljem. Razmišljajmo o svemu tome i otkrit ćemo čudesnu blagost što nadilazi ljudsko poimanje. Blagost od nas traži ne samo da opravdamo uvrede i nepravde koje doživljavamo, nego čak zahtjeva da s najvećom blagošću i ljubaznim rijećima postupamo s onima koji nam ih nanose. Uzor mu je u tome bio Sv. Franjo Saleški kojega je osobno poznavao. 6). Uravnoteženost i razboritost: ” Božja djela se izvode malo po malo, Božji duh nije silovit, niti nagao... Dostigao je veliki stupanja ravnotežnosti u poteškoćama. Ne treba se čuditi poteškoćama, a još manje smijemo biti utučeni zbog njih. Dovoljno je da dvojica zajedno stanuju, pa da već imaju priliku za vježbanje; a kad budete sami, bit ćete na teret samome sebi i ujedno predmet trpljenja”. 7). Ljubav. Vinkovo je srce ražareno ljubavlju prema Bogu i bližnjemu. On savršeno živi prvu i najveću zapovijed i drugu njoj sličnu. Ništa drugo ne želi doli slijediti Isusov život, na što savršeniji način. Ta Vinko kaže: „Činiti ono što je činio Isus Krist, niti manje niti više”. Vinkov prvi životoisac Abely napisao je o njemu: »Vinko isčitavajući i razmatrajući Evanđelje slijedi Isusa iz minute u minutu«. Za Vinka postoje samo dvije odrednic: Krist i siromasi“.

„Iz ovakvo malog gorušićinog zrna razvila se velika grana Vinkovske Kraizme. To najbolje predočuje logo 400-te obljetnice Vinkovske Karizme: temeljni oblik je krug, koji simbolizira svijet, povijest, život. Taj krug je oblikovan linijama - zrakama različitih boja koje simboliziraju: Družbe, Kongregacije, skupine, udruge utemeljene na Vinkovoj karizmi, kojih je u svijetu 215 sa više od dva milijuna članova. Taj krug povezuju dvije zvijezde koje podsjećaju na dva gore spomenuta »teološka mjesta« unutar francuskog teritorija. Ona su povezana s križem svjetlosti koji doziva u svijet Uskrsnuće i Duhove. U sredini kruga je lik sveca. I mi smo ovdje u Makedoniji tri karige u tom velikom lancu kršćanske ljubavi jer želimo sljediti Sv. Vinka, apostola milosrdne ljubavi, a to znači slijediti njegovog Ućitelja Isusa. Stoga isplati se živjeti Vinkovu karizmu služenja potrebitima i postići svetost. To je i naš konačni cilj, zar ne,“ kazala je s. Ljubica.

Drugo izlaganje održala je provincijalna glavarica sestara Euharistinki s. Stefanija na temu: „Euharistija u životu Sv.Vinka i utemeljitelja sestara euharistinki o. Josipa i Evrozije Aloati“. „Sv.Vinko na poseban način poticao je sestre na svetu pričest i poučavao za važnost dobre svete pričesti, tako da sjedinjenje s Bogom u euharistiji svakodnevno pomaže za djelovanje među potrebnima. Govorio im je da je pričest najveće dobro, jer nas sjedinjuje s Bogom i da je glavno sredstvo za dobru svetu pričest sveta ispovijed i želja za primanje pričesti. Neka ta želja bude uvijek kao nova želja, kao da se nismo duže vrijeme pričešćivali i da nemamo drugi cilj, osim sjedinjenja s Bogom. Duhovnost svetoga Vinka je: Bog i siromasi; Ljubav i poslanje. Ljubav za svetoga Vinka predstavlja princip postojanja, a poslanje je djelotvorna ljubav – ljubav koja djeluje. Ljubav i djelovanje su živ dinamizam, tako da jedna osobnost koja ljubi bez da djeluje je nepotpuna, a djelovanje koje nije popraćeno s ljubavlju je neplodno. Naš život izvire iz svakodnevnog slavljenja Gospodnje večere, ona je izvor odakle crpimo snagu za naše djelovanje i za naše sestrinsko i bratsko jedinstvo. Euharistija je zajedništvo s Kristom i služenje siromasima u ljubavi. Sv.Vinko dobro je razumio Isusove riječi: bez mene nemožete učiniti ništa. Ostanite u meni govorio je Isus apostolima na posljednjom večeri, ne zbog toga što on ima potrebu od njih nego što oni imaju potrebu da budu s njim. A ostati s njim znači nasljedovati ga. Zato sestre koje su se dobro pričestile ne vrše svoja djela, već djela Isusa Krista. Bog u euharistiji učio je Vinka da ljubi bližnje ne sa riječima , nego djelima ljubavi“.

„Naši utemeljitelji su dvije euharistijske duše, a o. Josip Aloati nam poručuje: „Svatko od nas da traži Isusa i euharistijski Isus da bude naše sve u svakom našem djelu. Na jednom drugom mjestu kaže: Djelo sestara euharistinki je djelo euharistijskog Isusa, jer sestre trebaju biti obična sredstva s kojima se služi Krist da ih sjedini sve u jednu jedinstvenu Crkvu“, kazala je s.Stefanija.

Euharistijsko slavlje predvodio je biskup skopski i eparh strumičko-skopski mons. Kiro Stojanov koji je u prigodnoj propovijedi kazao: „Ima događaja koji obilježavaju povijest, no ima i osoba koji obilježavaju povijest. Ima vrijednosti koje su vječne, no ako nisu utjelovljene u konkretno vrijeme onda se postavlja pitanje dali može da ostanu vječne vrijednosti? Jedna od takvih poznati osoba što su obilježili povijest Crkve utjelovljujući vječne vrijednosti ljubavi i milosrđa je sv. Vinko Paulski“.

„A sada drage sestre, u tom kontekstu gledajte vašu karizmu. U svojoj povijesti imate i veliki i mudri osoba, no društvo su nosile sestre, obične, male, skromne, što su znale da pristupe potrebnima. Bilo to u poučavanju, u pomaganju ili bilo to u njegovanju bolesnih. Djela su glasnija od propovijedi. To je ta apsurdna Isusova logika: kad budem uzdignut sa zemlje sve ću privući k sebi. Ako netko nije prepoznatljiv na križu onda nije svjedok. U tom smislu svatko od nas gleda svoj životni put. Neka u tome nam pomogne primjer i zagovor Sv.Vinka koji i sada živi ne samo u nebeskoj slavi, nego i u karizmi koja je vječna i koja se širi po svijetu: jedinstveno nešto što se isplati i vrijedi da se živi je ljubav“, kazao je biskup Stojanov.

Nakon Misnoga slavlja uslijedilo je čašćenje relikvija sv. Vinka, a s. Ljubica u znak zahvalnosti uručila je biskupu sliku Sv. Vinka Paulskog. Zajedništvo je nastavljeno za obiteljskim stolom. (kta/d.t.)



