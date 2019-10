Vatikan, 1. listopad 2019.

Koliko je snažna Božja ljubav prema svojem narodu, unatoč tome što ga je napustio, izdao i na Njega zaboravio. U Bogu je uvijek gorući plamen iz kojeg za svakoga od nas izvire obećanje spasenja – rekao je papa Franjo, 31. rujna na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte, osvrćući se na prvo čitanje liturgije toga dana iz Knjige proroka Zaharije, u kojem piše: „Ovako govori Gospodin nad Vojskama: Ljubavlju ljubomornom za Sion izgaram, i gnjevom velikim plamtim za nj! Ovako govori Gospodin: Vraćam se u Sion, prebivati hoću sred Jeruzalema“. Zahvaljujući Božjoj ljubavi – napomenuo je Papa – Jeruzalem će oživjeti.

U prvom čitanju vidimo jasne znakove Gospodinove prisutnosti u Njegovom narodu koja nas čini ljudskijima i zrelima – rekao je Sveti Otac i istaknuo – To su znakovi obilja života, djece i starih koji oživljavaju naše trgove, društvo i obitelji. Život, poštovanje prema životu, ljubav prema životu i život koji se razvija, to je znak Božje prisutnosti u našim zajednicama koja narod čini zrelim, jer ima starih ljudi. Lijepo je pročitati: „Starci i starice opet će posjedati po trgovima jeruzalemskim, svatko sa štapom u ruci zbog starosti prevelike“, jer to je znak.

Prorok u prvom čitanju koristi lijep izraz: „vrvjet će“ mnogo djece. Mnoštvo staraca i djece, znak je – rekao je papa Franjo i napomenuo – Kad se narod brine za starce i djecu, kada ih drži kao blago, to je znak Božje prisutnosti i obećanje budućnosti. Joelovo proročanstvo: „Vaši starci imat će snove i vaši mladi vizije“, govori da između jednih i drugih postoji međusobna razmjena, što se ne događa u našem društvu gdje prevladava kultura odbacivanja i uništenja zbog koje djecu šaljemo natrag „darivatelju“ ili stare zatvaramo u staračke domove, jer ne proizvode i ometaju normalan život.

Kada neka zemlja ostari i nema djece, kada se ne vide trudnice i dječja kolica na ulicama, te se govori: dijete, bolje ne; kada pročitate da u toj zemlji ima više umirovljenika nego radnika, to je žalosno! – rekao je Papa i upozorio – Kolike zemlje danas počinju živjeti tu demografsku zimu. Potom kada se zanemaruju stari, gubimo tradiciju koja nije muzej starih stvari, nego jamstvo budućnosti, sok iz korijena koji daje da stablo raste, cvjeta i daje plodove. To je neplodno društvo za obje strane koje tako loše završava.

Istina je, mladost se može kupiti – rekao je Sveti Otac i primijetio – Danas postoje mnoga poduzeća koje to nude u obliku uljepšavanja, plastičnih operacija i liftinga lica, no sve završava smiješno. Središte je Božje poruke „kultura nade“ koju upravo predstavljaju stari i mladi. Oni su sigurnost opstanka zemlje, domovine i Crkve.

Nikada neću zaboraviti staricu koja mi je na glavnom trgu u Iaşiju (Jašu), u Rumunjskoj, pokazala dijete koje je imala u naručju govoreći: To je moja pobjeda i slava. Ta slika koja je obišla svijet, kaže nam više od ove propovijedi. Stoga Božja ljubav uvijek znači sijanje ljubavi i rast naroda, a ne kulturu odbacivanja – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)