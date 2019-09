Kloštar Ivanić, 30. rujan 2019.

Na svečanom euharistijskom slavlju u nedjelju, 29. rujna 2019. u Svetištu Majke Milosrđa u Kloštar Ivaniću, tri su novakinje Školskih sestara franjevki Krista Kralja položile su svoje prve privremene zavjete. Misno slavlje predvodio je sisački biskup Vlado Košić u zajedništvu s domaćim župnikom fra Robertom Ćibarićem i vlč. Dragutinom Cerovečkim, župnika iz Zlatara, a svoje prve zavjete položile su Antonija Klišanin iz župe sv. Ivana Krstitelja u Podhumu kraj Livna, Petra Mikulec iz župe Uznesenja BDM u Zlatru i Zorica Barić iz župe Uznesenja BDM u Jajcu. Sve tri su započele kandidaturu 2016. godine u Livnu, a u postulaturu su primljene 2017. godine u Kloštar Ivaniću gdje su primile i novicijat 2018. godine, prenosi mrežna stranica Sisačke biskupije.

Na početku homilije biskup Košić je čestitao sestrama želeći im ustrajnost u izabranom životu posvećenom Bogu, Crkvi, družbi i našem narodu. U nastavku govoreći o porukama Riječi Božje biskup se osvrnuo na Knjigu Mudrosti koja donosi Salomonovo štovanje mudrosti. „On se kao mladi kralj na početku svoje službe pomolio Bogu da mu dadne ne niti bogatstvo, niti dugi život, niti poraz njegovih neprijatelja, nego – mudro i razborito srce. O mudrosti govori u ovom odlomku: 'Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja i ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom. Nisam je htio uspoređivati ni s draguljima, jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska, a srebro je prema njoj kao blato. Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote i zavolio više od svjetlosti, jer njezin sjaj bez prestanka svijetli'. Doista, važno je znati izabrati. A bira se ono što je najvrednije. No, kad se izabere jedno, ostavlja se ono drugo. Zato, drage sestre, treba hrabrosti! No, kad čovjek izabere i primi Božju mudrost, tada s njom dolaze 'sva dobra i blago nebrojeno', kaže sveti pisac. Potrebno je također ono što se primi kao Božji dar i drugima davati, bogatstva Božje mudrosti prenijeti bližnjima. A 'oni koji se njome služe postaju prijatelji Božji'. Mudrost je zapravo sam Bog, a Marija, Majka je Mudrosti ili kako je volimo zvati, Prijestolje Mudrosti jer u njezinu krilu sjedi Kralj koji je mudrost sama, Gospodin Isus Krist naš Spasitelj. I ovdje u marijanskom svetištu Majke Milosrđa u Kloštru zavapimo: Prijestolje Mudrosti, moli za nas!

Biskup je podsjetio i kako se u obredu polaganja zavjeta čistoće, siromaštva i poslušnosti kaže se da su po krštenju već posvećene vodom i Duhom Svetim, a zavjetovanje evanđeoskih savjeta je način da se još tješnje sjedine s Kristom, odnosno da iz bližega idu za Isusom. „To biti bliže, ići za Isusom, biti sjedinjen s Isusom – znači prijateljevati s Isusom. To je moguće zato jer je on vas pozvao, drage sestre. On je bio okružen ženama koje su mu posluživale, kao i njegovim apostolima, 'od svojih dobara', kaže sv. Luka (Lk 8,3). To je povlastica, biti Isusu blizu. Tko je blizu, taj više čuje, zna, bolje upozna osobu koju slijedi… To je lijepo prijateljstvo jer je satkano od povjerenja. To vam, drage sestre, želim: da ne izgubite nikada povjerenje u Isusa, da ga uvijek slijedite kao one koje ga prijateljski ljube“, rekao je biskup.



Na kraju biskup Košić je još sestrama neka njihova zrelost bude ostvarenje snova koje danas sanjaju i neka sutra koje dolazi bude dovršenje onoga što danas započinju. „Zapravo nikad nismo završili, čitav nam je život graditi, ali danas ste započele. Isus ima i prispodobu o mudrim i ludim djevicama, a i o mudrom i ludom graditelju. Mudri graditelj gradi kuću na stijeni, na čvrstom temelju i kad dođu oluje, vjetrovi i nevrijeme, ta se kuća neće srušiti; ludi pak graditelj gradi bez temelja, na pijesku, tako da prvi vjetar i oluja ruši tu kuću, i ona postaje 'ruševina velika'. Vi ste započele danas graditi na Kristu, čvrstoj stijeni. Neka vas on čuva i vodi, obdari potrebnim duhovnim darovima da ustrajete i neprestano dograđujete svoj dom da budete dostojne ući u vječni dom na nebesima“, zaključio je biskup Košić.

Nakon homilije uslijedio je obred zavjetovanja. Svaka je zavjetovanica izrekla obrazac zavjetovanja u ruke provincijske predstojnice s. Kate Karadže, a pred s. Celinom Vidak, magistrom novakinja i s. Lidijom Jurišić, zamjenicom provincijalke te okupljenom zajednicom Crkvom: biskupom, svećenicima, susestrama, obitelji, prijateljima, vjernicima. Kao znak vlastitog predanja i prinosa same sebe Bogu, zavjetovanice su potom taj isti obrazac vlastoručno potpisan položile na oltar.

Biskup Košić je blagoslovio koprene koje su zavjetovanice primile kao jedan od znakova zavjetovanja i potpune posvećenosti Kristu i službi Crkve.

Primile su i Pravilo franjevačke obitelji koje su pomno proučavale u vrijeme novicijata, a sada su pozvane naučeno životom pokazati.

Tri su se mlade djevojke zavjetovale pred Bogom i Crkvom i obećale živjeti evanđeoske zavjete siromaštva, poslušnosti i čistoće. One su se slobodno odazvale na Božji poziv i odlučile radikalno u svakodnevici živjeti svoje krštenje, suobličavati se Kristu i biti živi znak njegove prisutnosti i ljubavi.

Na kraju Svete mise biskup Košić je čestitao mladim sestrama i poželio im ustrajnost u življenju svog životnog poziva, a čestitku je uputio i s. Leonardi Novak te s. Brigiti Bernatović koje su danas proslavile veliki jubilej, 60 godina redovničkih zavjeta. (kta)



