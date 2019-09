Pale, 30. rujan 2019.

U subotu, 28. rujna 2019. susret crkvenih dječjih zborova, koje vode sestre Kćeri Božje ljubavi na području Srednje Bosne, održan je na Palama, mjestu koje je prožeto duhom sestara Drinskih mučenica i svime što su tamo radile, govorile i mislile, a bilo je upućeno prema Bogu.

Sudjelovalo je 90-ero djece iz Bistrice, Novog Travnika, Travnika i Viteza. Susret je započeo s uvodnim riječima o životu blaženih mučenica i nakon toga uslijedilo je euharistijsko slavlje koje je predslavio vlč. Ljubo Zelenika, odgojitelj u Internatu Katoličkog školskog centra Sv. Josip, Sarajevo.

Vlč. Zelenika je istaknuo kakvi trebamo biti primjerom mušice i pčele. “Kad bi mušicu upitali da nam pokažu cvjetove, one bi nam rekle da najbolje zna pokazati gdje se nalazi smeće, a ako bi pčelu upitali gdje se nalazi prljavština, ona bi rekla da ima samo nos za lijepe stvari, za razne prelijepe cvjetove i sve ostalo cvijeće koje možemo vidjeti na livadi. Došli smo ovdje na mjesto Pale gdje ima prelijepog cvijeća, a bilo je i pčela, a to su bile blažene Drinske mučenice koje su svojim životom tražile, gledale i radile ono što je lijepo za ljude, ono što je dobro za ljude i ono što je dobro za Boga. Nikome nisu željele loše, nikome se nisu rugale, činile su ne ono što su morale nego sve ono što su mogle. I vas mogu usporediti sa pčelama jer ste aktivni u zboru svojih župa i to su lijepi cvjetovi, gdje vi kao pčele slijećete. Došli smo moliti Boga da se ne pretvorimo kao mušice i da se ne odvojimo od Boga, nego da postanemo pčele koje se dive dobru, a Drinske mučenice su se divile Isusu u euharistiji.”

Nakon Svete mise svaki zbor predstavio se jednom pjesmom, a radosno druženje nastavljeno je kroz igru.

Na povratku kućama posjetili su prostor samostana gdje su mučenice živjele te su molili njihov zagovor za otvorena srca prema svima. (kta/i.l.)



