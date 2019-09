Derventa, 28. rujan 2019.

Na blagdan sv. Vinka Paulskog, 27. rujna 2019. Sestre milosrdnice u Derventi svečano su proslavile svetkovinu svetoga Vinka Paulskoga, utemeljitelja njihove redovničke zajednice. Misno je slavlje u župnoj crkvi predslavio mjesni župnik, vlč. Marko Slišković dok su u koncelebraciji bili: fra Ivan Marić, župnik u Koraću i dekan derventskog dekanata, vlč. Jakov Filipović, župnik i dekan iz Odžaka, vlč. Mato Marijić, župnik župe Kulina, fra Mladen Jozić, župnik iz Svilaja, fra Jozo Gogić, župski i samostanski vikar s Plehana, vlč. Jozo Batinić, župnik župe Cer, vlč. Antonio Čutura, župnik župa Bosanski Brod i Kolibe i vlč. Ivan Dragičević, župni vikar u Odžaku.

Nakon prigodnih čitanja i evanđelja o milosrdnom Samaritancu slijedila je propovijed u kojoj je vlč. Slišković najprije predstavio životni put sv. Vinka, od siromašnog seoskog pastira, kroz životne bure i oluje, do predane službe siromasima i bolesnima. „Bio je čovjek i svećenik koji nije nalazio mir u osrednjosti i uljuljanosti. Jedne nedjelje dok se spremao za svetu misu, u sakristiju je ušao čovjek koji mu je rekao da su u nekoj obitelji u župi svi članovi bolesni i da nema nikoga tko bi se brinuo o njima. Osjetio se pozvanim i prozvanim da on to učini, a kod svete mise je pozvao vjernike da mu se pridruže. Bio je to dan kad je otkrio svoje pravo poslanje, bio je to događaj koji mu je odredio životni put. I više se nije zaustavljao. Na različite je načine motivirao ljude da imaju sluha i srca za nevoljne. U istu je svrhu osnovao Misionare Lazariste, Sestre milosrdnice i Društvo gospođa kršćanske ljubavi. Pokrenuo je rijeku milosrdne ljubavi prema potrebnima koja teče sve do danas.“

Potom je propovjednik istaknuo kako se nama može činiti da je to bilo jako davno, u sedamnaestom stoljeću i da mi danas živimo u posve drugačijem vremenu. „Ali ako malo ozbiljnije pogledamo oko sebe brzo ćemo vidjeti da i mi živimo u vremenu socijalne nejednakosti, bahatosti, individualnosti, nezainteresiranosti i nebrige za ljude oko nas“. Pozvao je sve da se po uzoru sv. Vinka bore za dobro u sebi i oko sebe te da po njegovu primjeru u patnicima prepoznaju Lice Božje koje nam se svakodnevno pruža u bližnjima. „Bog nema drugih ruku osim naših, drugih nogu osim naših, drugog srca osim našega. Budimo svjedoci njegova milosrđa i dobrote u ovom našem vremenu.“- završio je vlč. Slišković.

U Misnom slavlju je sudjelovalo četrdesetak vjernika, župljana i prijatelja sestara.

Zahvaljujući Božjoj providnosti i dobročiniteljima, nakon Svete mise sestre su priredile svečani ručak za sve koji su sudjelovali na euharistijskom slavlju. (kta)



foto