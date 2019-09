Vatikan, 27. rujan 2019.

Duhovna mlakost naš život pretvara u groblje – rekao je papa Franjo, 26. rujna 2019. na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte, osvrćući se na prvo čitanje liturgije dana iz Knjige proroka Hagaja. Gospodin kroz proroka potiče narod na razmišljanje o svojem ponašanju, te da ga promijeni radeći na obnovi Božje kuće – rekao je Papa i istaknuo – Hagej je pokušavao pokrenuti srce lijenog i rezigniranog naroda, no ti ljudi su tako proveli godine, sve dok Gospodin nije poslao svojeg izabranika kako bi obnovio hram.

No njihovo je srce bilo puno gorčine i nisu se htjeli prihvatiti posla – rekao je Sveti Otac i primijetio – Govorili su: Nećemo krenuti, jer možda je to obmana, bolje je ne riskirati, radije neka ostane tako. Ti ljudi nisu htjeli ponovo ustati i početi; nisu dopustili da im pomogne Gospodin koji ih je htio ponovo dići; ispričavali su se da pravo vrijeme još nije došlo. To je drama tih ljudi, pa i naša kada nas obuzme duh mlakosti i kada kažemo: Da Gospodine, u redu, ali polako, polako, Gospodine, neka ostane tako.

Sutra ćemo to učiniti! Onda to isto ponovimo opet sutra i prekosutra, te opet odgodimo – rekao je papa Franjo i upozorio – To je život odgađanja odluke o obraćenju srca i promjeni života. Radi se o mlakosti koja se često skriva iza nesigurnosti, a istovremeno odgađa. Mnogi ljudi tako ludo potroše svoj život i završe kao krpa, jer nisu ništa napravili, samo su zadržali mir u sebi. No to je mir koji vlada na groblju. Kada uđemo u tu mlakost i mlako duhovno ponašanje, pretvaramo svoj život u groblje; tu nema života.

Postoji samo zatvorenost jer ne ulazimo u probleme kao i ti ljudi koji kažu: da, nalazimo se među ruševinama, ali nećemo riskirati, bolje da ostane tako – rekao je Papa i napomenuo – Već smo se tako navikli živjeti. Sve se to događa i nama, s malim stvarima koje ne idu dobro i koje Gospodin želi da promijenimo. Traži od nas obraćenje, a mi odgovaramo: sutra.

Molimo Gospodina milost da ne padnemo u to duhovno stanje polovičnih kršćana koji nemaju ono što je bitno. Molimo da ne budemo dobri kršćani koji mnogo rade, mnogo posiju, no skupe malo; da ne budemo oni koji su mnogo obećavali, no na kraju nisu ništa napravili u životu. Neka nam Gospodin pomogne da se probudimo iz duhovnog stanja mlakosti, kako bismo se borili protiv te slatke obamrlosti duhovnog života – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)