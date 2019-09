Vatikan, 27. rujan 2019.

Glavni je put onaj koji nas vodi da budemo s Kristom i s braćom u teškoćama, a da pri tom ne dopustimo da nam ukradu radost, nadu, hrabrost darivanja sebe, držeći se zajedno i ne ranjavajući jedni druge, bacajući ponovo mreže nakon razočaranja i neuspjeha, nastavljajući raditi unatoč muci i umoru i ostajući vjerni izvornom duhu zvanja i poslanja – rekao je papa Franjo primivši, 26. rujna 2019. u audijenciju 400 članova Zajednice Emmanuel koju je 1980. godine, osnovala skupina ljudi praćena isusovcem, ocem Mariom Marafiotijem.

Nakon što su otvorili prvu kuću za osobe u nepovoljnom položaju, danas zajednica prima gotovo 500 osoba i posebnu pažnju posvećuje maloljetnicima, adolescentima i mladima, te je organizirana kroz 6 područja djelovanja: obitelj, invaliditet, ovisnosti, suradnja i socijalna poduzeća, migracije i jug svijeta, te dijakonija. Zahvaljujem vam za gotovo 40 godina djelovanja koje su obilježene prihvatom, praćenjem i radom – rekao je Papa i istaknuo – Uvijek ste svoj „činiti“ podržavali s „biti“ koji dolazi od limfe Božje riječi, od trenutaka duhovnih susreta i zajedništva. To je važno, inače biste postali socijalna agencija ili poduzeće.

Počeli ste s gestom prihvata – rekao je Sveti Otac i primijetio – Tako se uvijek događa u karitativnim djelima Crkve. Gospodin kuca na vrata u liku slabih koji žive u siromaštvu, napuštenosti ili ropstvu. Otvorili ste, odgovorili, te i dalje odgovarate. Najteža je stvar ustrajati i ići dalje. Iz te su se klice razvila različita područja djelovanja koja su sva zapravo mjesta i trenuci prihvata. Bog je taj koji svojim Duhom Svetim nadahnjuje odluke i daje snagu da se ostvare, dajući ljubav za služenje braći oduševljeno i besplatno.

Svjedoci ste da svaka stvar dolazi od Boga i Njegov je dar. To vam pomaže da budete zahvalni i radosni, svjesni da djelo nije vaše, nego Božje. Želim vas utvrditi na tom glavnom putu koji vas vodi da budete s Kristom i braćom u teškoćama. To je ključ i put na koji ukazuje i samo ime vaše zajednice, Emmanuel. Bog koji je Ljubav, koji je Bog s nama, pokazuje nam taj put, ne kao nekakvu ideju ili još gore ideologiju, nego kao Isusov život. On je Bog s nama koji je pokazao Očevu ljubav, dijeleći s nama do kraja našu ljudsku sudbinu – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)