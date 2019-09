Zagreb, 26. rujan 2019.

Prva ‘Marijanska procesija za život’, u čast Bezgrešnom Srcu Marijonom, ujedinila je 15 hrvatskih gradova na početku nove jesenske molitvene kampanje ‘40 dana za život’. Procesija se održala u večernjim satima u srijedu, 25. rujna 2019. u Šibeniku, Kninu, Splitu i Zagrebu, dan prije u šest gradova, prošle nedjelje u njih tri, a još predstoji u četvrtak u Gospiću i u subotu u Slavonskom Brodu.

Marijanskom procesijom za život organizatori – Udruga ‘Hrvatska za život’ i Inicijativa ’40 dana za život’ – željeli su na još jedan način molitvom krunice, duhovnom pjesmom i javnim očitovanjem vjere podsjetiti širu javnost da se i od ove jeseni moli ‘za život’ ispred bolnica, klinika i domova zdravlja od 25. rujna do 3. studenoga.

Kampanja ’40 dana za život’ održava se u 33 grada na 35 mjesta. Novi gradovi sudionici koji su se uključili su Vrbovec, Zaprešić, Trogir i Poreč.

U Zagrebu je procesija krenula od Kamenitih vrata, preko središnjeg gradskog trga, preko Ribnjaka, zelenim valom do bazilike Srca Isusova.

Sudjelovalo je više od tisuću Zagrepčana čija je glasna molitva i pjevana krunica odjekivala središtem glavnog grada te također iznenadila brojne prolaznike i turiste kojih je u Zagrebu, vidno, sve više.

Procesiju je molitveno predvodio vlč. Damir Ocvirk, župnik župe sv. Josipa na Trešnjevci, a središnju svečanu euharistiju u bazilici Srca Isusova kod isusovaca u Palmotićevoj bibličar dr. o. Niko Bilić.

Podršku su sudjelovanjem sa svojim obiteljima dali Ante Čaljkušić i Petra Tišljarić, nacionalni voditelji inicijative, te brojni drugi iz apostolata za život u Hrvatskoj.

U uvodu procesije Zagrepčani su izmolili posvetu Srcu Marijinu da, kako je rekao vlč. Ocvirk, Marijino Srce bdije nad svakim srcem koje počinje kucati pod srcem svoje majke, dok je dr. Bilić na početku Mise izrazio dobrodošlicu posebno ‘svima vama molitelji koji čuvate, štitite one naše najmilije koji su najugroženiji, najpotrebniji naše zaštite’.

Njihova ljudska prava treba svim silama štititi, poručio je dr. Bilić te u propovijedi naglasio da su sudionici procesije od Marije s Marijom došli k Isusu da „zajednički otkrijemo ono što vi svi jako dobro znate: Kako to da Kristovi učenici s tako velikom ljubavlju gledaju na one najmanje, na svoju djecu, na one koji su najpotrebniji zaštite i zaslužuju je najviše, počevši od trenutka začeća?”

Jasno nam je zašto je to, odgovorio je. Zato što Gospodin Isus nije samo rekao ‘uzmi križ i idi za mnom’, nego je čak dva puta za života, kako nam bilježe Evanđelja, čuo one presvete riječi, koje će svaki roditelj najbolje razumjeti, kada Otac s Neba kaže: ‘Sine moj, u tebi mi sva milina’, moja radost, moje veselje, rekao je, uz ostalo, propovjednik i nastavio misao: „Pa nije li tako draga mama, dragi tata, samo da vidiš svoje dijete, već se u tebi rađa veselje.”

I Čaljkušić se obratio vjernicima koji su do zadnjeg mjesta ispunili donjogradsku baziliku: „Ja sam pod velikim dojmom. Vjerujem da ste i vi. Stvarno, nismo očekivali da će biti ovako – veličanstveno. Sad znamo za sljedeću godinu što treba učiniti da se čuje u cijeloj koloni pjevana krunica i da budemo unisoni. Ali bili smo.”

Prošao je, naime, uzduž procesije koja je bila duga više od 500 metara.

„Svi ste bili nasmiješeni i radosni i imali smo razloga to biti”, rekao je još Čaljkušić i potaknuo Zagrepčane da i u ovoj Misi zahvale Gospodinu na daru života i mole za uspjeh i djelovanje Inicijative ’40 dana za život’ i započete kampanje koja je u znaku Presvetog Srca Isusovog i u znaku Bezgrešnog Srca Marijinog.

Procesiju i Misu animirao je veliki muški zbor kojim je dirigirao Andro Bojanić, voditelj klape ‘Janjevo’, a nakon Mise završni dio programa činio je humanitarni koncert na kojem su nastupili Amorose, Duhovni Kutak, Srce Isusovo, Sliryc 33, Tamara Perc i Trio Fidelis.

Prikupljala su se sredstva za djecu i njihove majke koje su se odlučile roditi nakon što su bile potaknute ‘za život’ od strane sve brojnijih volontera i molitelja iz kampanje ’40 dana za život’.

U svijetu je do sada zahvaljujući ovoj međunarodnoj ekumenskoj inicijativi spašeno više od 16.000 dječjih života, a sudjelovalo je milijun ljudi u 855 gradova u 61 državi svijeta. Hrvatska se priključila u travnju 2014. ovo je naša 12. kampanja s najviše gradova sudionika. (kta/ika)

