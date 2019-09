Vatikan, 26. rujan 2019.

Mučenici nisu umjetni sveci, nego istinski pobjednici – rekao je papa Franjo, 25. rujna 2019. u katehezi tijekom opće audijencije na Trgu svetoga Petra, stavivši u središte kateheze lik đakona Stjepana, prvog kršćanskog mučenika koji je pun Duha Svetoga činio velika čuda i znakove u narodu. Međutim, tako je izazvao neprijateljstvo i mržnju nekih članova sinagoge. Evanđelist nam Luka kroz Djela apostolska pripovijeda o putu evanđelja kroz svijet – rekao je Papa i istaknuo – no također i o pojavi nekih problema u kršćanskoj zajednici koju su činili Židovi i Grci, to jest oni koji nisu Židovi, koji su bili drugačiji, ali su bili prihvaćeni.

Tako se rodio korov mrmljanja i ogovaranja – rekao je Sveti Otac i primijetio –Grci su mrmljali zbog nepažnje zajednice prema njihovim udovicama. Dakle, apostoli su se sastali i zajedno tražili rješenja i odlučili podijeliti zadatke naviještanja evanđelja i djela milosrđa. Sve više su svjesni da je njihov glavni poziv molitva i propovijedanje Božje riječi. Stoga su to pitanje riješili ustanovivši jezgru od sedam uglednih ljudi, punih Duha Svetoga i mudrosti koji će se, nakon što su na njih položili ruke, brinuti za posluživanje kod stola.

Đakoni su stvoreni za to, za služenje – rekao je papa Franjo i napomenuo – Đakon u Crkvi nije drugorazredni svećenik. Radi se o drugoj stvari. Đakon nije za oltar, nego za služenje. On je čuvar služenja u Crkvi. Kada se đakonu previše sviđa ići na oltar, griješi. To nije njegov put. Među tih sedam đakona je i Stjepan protiv kojega se očituje najokrutniji otpor. Protiv njega su neprijatelji izabrali najbjednije rješenje za uništenje čovjeka, a to je kleveta i lažno svjedočenje. Znamo da kleveta uvijek ubija.

To đavolsko zlo koji se rađa iz želje da se uništi ugled jedne osobe, napada i ostatak crkvenog tijela i nanosi mu veliku štetu kada se zbog bijednih interesa ili da bi pokrio vlastite nedostatke, udružuje kako bi nekoga oblatio – rekao je Papa i istaknuo – Stjepana su optužili lažni svjedoci i ono što je rekao pred sinedrijem o svetoj povijesti usredotočenoj na Krista, o Isusovoj muci, smrti i uskrsnuću kao ključu za cijelu povijest spasenja i njegova hrabra osuda licemjerja kojim se postupalo prema prorocima i samom Kristu, izazvali su nasilnu reakciju koja je završila kamenovanjem.

Međutim, Stjepan očituje istinska obilježja Kristovog učenika – rekao je Sveti Otac i primijetio – Ne traži izlike, ne zove osobe koje bi ga mogle spasiti, nego stavlja svoj život u ruke Gospodinove i u tom trenutku njegova je molitva prekrasna: „Gospodine Isuse, primi duh moj!“ (Dj 7,59). Stjepan je umro kao Božji sin opraštajući: „Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh! (Dj 7,60). Samo prepuštanje vlastitog života u ruke Očeve i opraštanje onima koji nas vrijeđaju pokazuje naš identitet Božje djece.

Kao što je to Stjepan pokazao, to očituju i mnogi mučenici kojima Crkva danas obiluje, više nego u početku Crkve. Mučenici nisu umjetni sveci, nego ljudi i žene od krvi i mesa, kao što kaže Knjiga Otkrivenja, „oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj“ (Otk 7,14). Oni su istinski pobjednici. Gledajući mučenike jučer i danas, učimo živjeti život punine, prihvaćajući mučeništvo svakidašnje vjernosti evanđelju i suobličenju Kristu – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)