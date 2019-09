Osijek, 25. rujan 2019.

U utorak, 24. rujna 2019., na 13. obljetnicu posvete župne crkve Uzvišenja svetog Križa u Osijeku, večernju je Svetu misu predslavio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, u zajedništvu s mons. Ivanom Ćurićem, pomoćnim biskupom đakovačko-osječkim, župnikom Ivicom Martićem, župnim vikarima Božidarom Nađem i Filipom Sertićem, Domagojem Lackovićem, tajnikom Nadbiskupskog ordinarijata te tajnikom kardinala Puljića, Štefanom Markovićem.

Dobrodošlicu kardinalu Puljiću u ime Nadbiskupije, uz najsrdačnije pozdrave nadbiskupa Đure Hranića i nadbiskupa u miru Marina Srakića, na početku Misnoga slavlja izrekao je biskup Ivan Ćurić, koji se nedavno vratio iz Rima, gdje je kao jedan od 105 biskupa iz cijeloga svijeta sudjelovao u formacijskom susretu za novoimenovane biskupe. Istaknuo je kako je tih dana, prigodom audijencije kod pape Franje u Vatikanu, Papa u središte svoje riječi stavio poruku blizine: blizina s Bogom i blizina s Božjim narodom.

„Nasuprot svakom obliku gradnje zidova i barijera, te rušenja mostova dijaloga i suradnje, upravo na putu blizine, tako razvidno i jasno možemo prepoznati brojne korake Vaše pastirske službe i u vremenu rata i poraća. Blizina! U skloništima, tamo gdje se strepilo za očuvanje golih života; u susretima s ranjenima i stradalima; u pohodima zajednicama, i onim najmanjima – „ostatku ostataka“ nekoć brojnih i velikih župa Vrhbosanske nadbiskupije, raspirujući u njima nadu i spremnost za povratak i obnovu. Blizina se očitovala i u Vašem zauzimanju za narod, kucajući na mnoga vrata u središtima političkih moći diljem svijeta, noseći u srcu ponajprije potrebnika, onoga u krilu našeg hrvatskog naroda, ali i drugih naroda i zajednica, nastojeći s iskrenim stavom graditi mostove dijaloga i suradnje“, rekao je biskup Ćurić obraćajući se kardinalu Puljiću. Podsjetio je također kako se ove godine spominjemo 100. obljetnice rođenja nekoliko vrijednih crkvenih pastira: „Među njima je sluga Božji, kardinal Franjo Kuharić te naš biskup, blage uspomene, Ćiril Kos. Radujemo se kad u Vašim koracima i riječima, zapravo kad u Vašoj pastirskoj ljubavi prepoznamo i njihov časni i sveti primjer. Tako se lijepo Vaš dolazak složio s danom svetkovine obljetnice posvete ove župne crkve“, rekao je biskup Ivan.

Kardinal Puljić okupljenima je uputio nadahnutu propovijed. „Mi gradimo crkvu i, čuli ste u čitanju, to je dom Božji, znači On tu stanuje, tu je Bog kod kuće. Kad dođemo u taj posvećeni hram gdje Bog stanuje, doživljavamo Božju blizinu. Znate, posebno za vrijeme studeni, što znači približiti se vatri, to znači ugrijati se. Drugom riječju, ovdje se približavamo vatri koja se zove Bog je ljubav. Doći u crkvu, u dom Božji, znači ugrijati srce na Božanskom srcu, srcu Božje ljubavi. Zato bih htio da shvatimo poruku maloprije naviještene riječi – Hram ste Božji, hram ste Duha Svetoga! Ta Crkva označava svakog od nas vjernika. Kao što nas u ovoj crkvi grije Božja ljubav, tako bi se trebalo dogoditi i u našem životu. Čovjek je hram i tu treba Bog stanovati“, rekao je na početku homilije kardinal Puljić.

Podsjetio je na evanđeoski odlomak u kojem je Isus otjerao trgovce iz Hrama te potaknuo okupljene da to primijene na svoje srce i dušu. „Ima li tamo kakvih trgovaca, čime sve trgujemo? Kako često bude najmanje mjesta za Boga… I ja, kao biskup, kad uvečer ispitujem savjest, vidim da sam na svašta mislio, a shvatim – Isuse, pa za tebe je bilo najmanje mjesta. To svatko od nas može primijetiti“, rekao je kardinal Puljić, dodavši kako je zato potrebno čistiti hram Božji, da to bude Dom Božji, mjesto gdje Bog stanuje.

„Kršćanin je čovjek koji uči pod križem Kristovim. Ova je crkva Uzvišenja svetog Križa i križ dominira u vašoj crkvi. Što vi pomislite kad ugledate ovaj križ? Ja bi rekao: kad god uđeš u ovu crkvu i ugledaš ovaj križ, pokušaj biti svjestan koliko vrijediš. Tvoja vrijednost niče iz Isusove žrtve na križu. Zato, kad uđeš u crkvu, a možda si klonuo duhom ili si zatrovan, izgubio si nadu – probudi se! Čovječe, vidi koliko vrijediš! Vidi koliko te Bog voli, toliko da je dao svog Sina da za tebe umre na križu“, naglasio je kardinal Puljić.

Okupljene vjernike potaknuo je da pogledom na križ uče kako je grijeh zlo, otrov koji ga uništava, kako se pod križem trebaju kajati, tražiti oprost i opraštati. „Križ je škola gdje učim praštati. Lako kažemo ‘oprosti’, ali očistiti srce da ne bude otrovano, da nemamo zlih misli… to nije jednostavno. Mislimo da je to lako, a znamo koji put ‘podstanara’ nositi danima u svom srcu, pogotovo kad se s nekim svadimo…. Nije lako očistiti srce od te zloće, zato je praštanje škola Božje ljubavi, to učimo pod križem“, rekao je propovjednik, potičući sve okupljene da budu svjesni da samo onaj koji se zna žrtvovati, zna radosno živjeti i dijeliti radost.

Na kraju Misnog slavlja zahvalu kardinalu Puljiću uputio je župnik Martić, rekavši kako je Slavonija kroz dugu povijest bila utočište brojnoj braći i sestrama iz Bosne i Hercegovine. „Bosna je u duši, ona je u Bosancu i u ono malo vjernika koji se bore, okupljeni oko Vas, dragi Kardinale, čuvajući vjeru koju primiše od svojih pradjedova. Više nego ikada želimo čuti poziv pape Franje da izađemo na periferije, u svijet, da napustimo zidine i crkvu i ono naroda što je ostalo da potražimo na ulicama, u domovima, na putu. Došlo je vrijeme, i još više dolazi, kad ćemo se morati boriti za svaku dušu, kada će vjernik, kako reče sv. Pavao ‘samo od vjere živjeti’. Hvala Vam na pohodu naše župne zajednice o 13. obljetnici posvete naše crkve Uzvišenja svetog Križa, hvala na ohrabrenju vjere“, rekao je među ostalim župnik te pozvao Kardinala: „Molite s nama i za nas da bude još ljepša ona Crkva koju u sebi gradimo.“

U znak zahvalnosti obitelj Vujić uime cijele župne zajednice uručila je kardinalu Puljiću dar: ikonu raspetoga Isusa, nastalu u radionici ikonoslikarstva u ovoj župi, cvijeće i novčani prilog za pomoć pastoralnom djelovanju Vrhbosanske nadbiskupije. Slavlje je animirao Mješoviti zbor župe, pod vodstvom i uz orguljašku pratnju s. Samuele Markanović. (kta/tu)



