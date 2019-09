Vatikan, 24. rujan 2019.

Neka vaša kršćanska komunikacija bude bez pridjeva – rekao je papa Franjo primivši, 23. rujna 2019. u audijenciju članove i vodstvo Dikasterija za komunikaciju prilikom plenarne skupštine dikasterija. Papa je svima zahvalio na predanom radu u vatikanskim medijima i istaknuo da je u korijenu svake komunikacije Božja želja da se priopćuje Boga koji komunicira unutar sebe i priopćava se nama. Priopćivati se znači uzeti od Božjeg bitka i imati isto ponašanje; ne možemo ostati sami, moramo priopćivati ono što imamo i mislimo da je istinito, pravedno, dobro i lijepo.

Priopćuje se dušom i tijelom, umom i srcem, rukama i svim ostalim – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Istinski komunikator daje cijeloga sebe, čitav se stavlja u komunikaciju i ne štedi se. Ljubav je najveća komunikacija. Ne smijete provoditi samo reklame kao što to čine poduzeća koja nastoje pridobiti što više ljudi. Ne smijete raditi prozelitizam, vaša komunikacija mora biti kršćanska. Crkva raste jer je privlačna i komunikacija mora biti svjedočanstvo.

Ako želite priopćivati samo istinu bez dobrote i ljepote, nemojte to činiti – rekao je papa Franjo i upozorio – Ako želite priopćivati istinu, a da se ne uključite i bez svjedočenja svojim životom, nemojte to činiti. U svemu što činimo postoji potpis svjedočenja. Kršćani su svjedoci i mučenici, naš je poziv da budemo svjedoci. Svjetovnost je uvijek bila opasnost za Crkvu. Mnogi smatraju da Crkva mora biti mala, ali autentična. Ipak, zbog toga ne smijemo biti rezignirani; malo nas je, istina je, no malo nas je poput kvasca i soli.

Rezignacija u kulturnom porazu dolazi od zlog duha. Rezignirano se žaliti nije kršćanski duh. Nemojte se bojati. Da, malo nas je, no želimo drugima pokazati tko smo i naviještati svjedočanstvom. Imenice izražavaju stvarnost. Imenici kršćanin nije potreban pridjev 'autentičan'. Potrebno je od kulture pridjeva prijeći na teologiju imenica. Neka vaša komunikacija bude skromna, no lijepa. Ljepoti ne treba pretjerivanje. Potrebno je komunicirati svjedočanstvom, uključujući sebe u komunikaciju, komunicirati imenicama, kao mučenici i Kristovi svjedoci – zaključio je Papa. (kta/rv)