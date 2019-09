Vatikan, 23. rujan 2019.

Ne smijemo nikada gledati druge kao suci nego kao braća; nismo nadziratelji tuđih života nego promicatelji dobra svih ljudi – istaknuo je papa Franjo, 21. rujna 2019. na Misi slavljenoj u večernjim satima u Albanu, nedaleko od Rima, u kojoj je potaknuo vjernike da zajednice ne pretvaraju u zatvorene kružoke i podsjetio ih da je Crkva mjesto na kojemu se susreće Božja ljubav.

Crkva postoji kako bi ljudima, također onima najudaljenijima ili zaboravljenima, naviještala da nas Bog prvi voli – rekao je Papa u propovijedi koja je, temeljeći se na događaju iz Evanđelja o Zakeju, cijela bila usredotočena na poslanje Crkve i kršćana u svijetu. Prije mise, slavljene na Trgu Pija IX:, Papa se u katedrali svetoga Pankracija zadržao u molitvi sa svećenicima. Točno prije 11 godina, na jučerašnji dan, papa Benedikt XVI. je posvetio oltar te katedrale.

Govoreći u propovijedi o Zakeju, koji je u očima svojih sugrađana bio onaj kojemu nema spasa, jer je bio nadcarinik, Papa je istaknuo kako se, unatoč preprekama, grijesima i ogovaranju, Bog sjetio tog najvećeg grješnika. Što nam to govori – upitao je Papa. Da Crkva, pisano velikim slovom, postoji kako bi u srcu ljudi održala živom sjećanje da ih Bog voli. Ona postoji kako bi svakomu, i onom najudaljenijem rekla: Isus te voli i zove te tvojim imenom; Bog te ne zaboravlja, na srcu si mu – rekao je Sveti Otac te potaknuo vjernike da se, poput Isusa, ne boje proći svojim gradom i otići do zaboravljene osobe, do onoga tko je skriven iza sramote, straha i samoće, te da mu kažu: Bog te se sjeća.

Život se mijenja upravo kada otkrijemo da Božja ljubav stiže do nas prije svega. Ako kao Zakej tražiš smisao života, i ne nalazeći ga bacaš se na surogate ljubavi, kao što je bogatstvo, karijera, užitak, neka ovisnost, dopusti da te Isus gleda jer samo ćeš s Isusom otkriti da si uvijek voljen – potaknuo je Papa te pozvao sve kršćane da se upitaju što je kod nas, kao Crkve, na prvom mjestu – Isus ili naše strukture.

Svako se obraćenje rađa iz Božje nježnosti koja osvaja srce. Ako sve ono što radimo ne polazi od milosrdnoga Isusova pogleda, mogli bismo vjeru učiniti mondenom, kompliciranom, i ispuniti ju brojnim dodacima: kulturnim temama, političkim opcijama, stranačkim odlukama – primijetio je Papa te istaknuo – Ali, zaboravlja se najosnovnije, jednostavnost vjere, ono što dolazi prije svega: živi susret s Božjim milosrđem. Ako to nije središte, ako se ne nalazi na početku i na završetku svakog našeg djelovanja, mogli bismo Boga držati 'izvan kuće', odnosno u Crkvi koja je njegov dom, ali ne s nama. On dolazi sa svojim milosrđem.

Kako bi bilo lijepo kad bi naši susjedi i poznanici osjećali Crkvu kao svoj dom! – istaknuo je Papa te primijetio kako se, nažalost, događa da naše zajednice mnogima postaju tuđe i neprivlačne. Katkada smo i mi u napasti da stvaramo zatvorene kružoke, intimna mjesta za izabrane, osjećamo se elita – upozorio je. A ima mnogo braće koji osjećaju nostalgiju za domom, a nisu imali hrabrosti približiti se jer se nisu osjetili voljenima.

Gospodin želi da njegova Crkva bude kuća među kućama, gostoljubivi šator u kojemu svaki čovjek, prolaznik u životu, susreće Njega koji je došao boraviti među nama. Neka Crkva bude mjesto na kojemu se druge nikada ne gleda odozgo prema dolje, nego poput Isusa sa Zakejem, odozdo prema gore. Zapamtite da je jedini trenutak kada je neku osobu dopušteno gledati odozgor, kada joj treba pružiti pomoć, jer je pala. Nemojmo nikada ljude gledati kao suci, uvijek kao braća. Nismo nadziratelji tuđih života nego promicatelji dobra svih ljudi. A kako bismo bili promicatelji dobra svih ljudi, mnogo pomaže imati miran jezik, ne ogovarati druge – istaknuo je papa Franjo te dao savjet što učiniti ako netko osjeti želju za ogovaranjem. Dobar je lijek ugristi se za jezik.

Pozvani smo ne biti komplicirani kršćani koji sastavljaju tisuću teorija i gube se tražeći odgovore na mreži, nego da budemo poput djece kojoj su potrebni roditelji i prijatelji. I nama je potreban Bog, potrebni su nam i drugi, potrebno nam je da u drugima ne vidimo neprijatelja, jer učenici misle samo na dobro koje mogu učiniti – istaknuo je papa Franjo. (kta/rv)