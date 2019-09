Vatikan, 20. rujan 2019.

Svećeničko je služenje dar Gospodina koji nas je pogledao i rekao „slijedite me“ – rekao je papa Franjo, 19. rujna na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte i istaknuo – To je dar prije negoli služba, funkcija ili ugovor o radu. Papa je sve nazočne, među kojima je bio i kardinal Edoardo Menichelli, nadbiskup Ancone u miru, koji je na pragu 80. godine života i slavi 25. obljetnicu biskupskog ređenja, pozvao da razmišljaju o prvom čitanju liturgije toga dana iz Poslanice Timoteju, usredotočivši se na riječ „dar“, na služenje kao dar koji treba kontemplirati, slijedeći savjet svetoga Pavla mladom učeniku: „Ne zanemari milosnog dara koji je u tebi“.

Služenje nije ugovor o radu – rekao je Sveti Otac i napomenuo – To ne znači da mi moramo nešto činiti. „Raditi“ je u drugom planu. Moramo primiti dar i čuvati ga kao dar i odatle, iz kontemplacije dara, sve proizlazi. Kada zaboravimo na to, postavljamo se kao vlasnici dara i pretvaramo ga u funkciju, te se na taj način gubi srce služenja; gubi se Isusov pogled koji je sve nas gledao i rekao: „slijedi me“; gubi se i besplatnost.

Iz tog nedostatka kontempliranja dara i služenja kao dara, proizlaze sva zastranjenja koja poznamo; od najružnijih koja su strašna, do onih svakodnevnih koja su naše služenje stavila u središte nas samih, a ne u središte naše zahvalnosti za dar i u ljubav prema Onome koji nam je dao službu kao dar – rekao je papa Franjo i podsjetio – To je dar koji nam je darovan proročkom riječi i polaganjem ruku svećenika, te vrijedi za biskupe i svećenike. Važno je promatrati i kontemplirati dar služenja kao dar a ne kao funkciju. Činimo ono što možemo dobrom voljom, vlastitom pameću, pa i lukavo, no uvijek čuvajući taj dar.

Zaboraviti da dar mora biti u središtu, to je ljudski – rekao je Papa i objasnio – U evanđelju po Luki, farizej je ugostio Isusa u svojoj kući, zaboravljajući mnoga pravila gostoljubivosti i darove. Isus ga je upozorio na to, pokazujući ženu koja je darovala sve što je on kao domaćin zaboravio: vodu za pranje nogu, poljubac za dobrodošlicu i pomazanje glave uljem. Bio je dobar čovjek i farizej, no zaboravio je dar poštovanja i zajedničkog života, što je također dar.

Darovi se uvijek zaboravljaju kada je posrijedi neka korist i kada mislimo da moramo učiniti ovo ili ono – rekao je Sveti Otac i primijetio – Stalno mislimo da nešto moramo činiti. Da, moramo, svećenici moraju, svi moramo obavljati određene stvari, no prvi je naš zadatak naviještati evanđelje. Potrebno je čuvati ga i držati ga u središtu, jer evanđelje je izvor odakle dolazi to poslanje koje je upravo besplatno primljeni dar od Gospodina.

Neka nam Gospodin pomogne da čuvamo taj dar, da svoju službu prije svega vidimo kao dar, potom kao služenje, kako ga ne bismo uništili i kako ne bismo postali crkveni službenici poduzetnici, te da nas mnoge stvari ne udalje od kontemplacije dara i od Gospodina koji nam je dao dar crkvene službe. To je milost koju je na kraju propovijedi u Domu svete Marte, papa Franjo molio za sve, a osobito za one koji slave 25. obljetnicu ređenja. (kta/rv)