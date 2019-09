Čakovec, 19. rujan 2019.

Na svetkovinu Blažene Djevice Marije Žalosne - Žene Novoga saveza, u nedjelju, 15. rujna 2019. apostolski administrator Varaždinske biskupije mons. Josip Mrzljak predslavio je euharistijsko slavlje u Samostanu Marije Suotkupiteljice u Ivanečkom Vrhovcu. Tijekom euharistijskog su slavlja dvije sestre, s. Ivana Miličević i s. Kristina Vuković položile prve redovničke zavjete u Družbi Klanjateljice Krvi Kristove.

Samostan vode sestre Družbe Klanjateljice Krvi Kristove, a s biskupom Mrzljakom je u samostanskoj kapeli Gospe Žalosne tijekom misnog slavlja u zajedništvu bilo desetak svećenika. Misno je slavlje bilo posebno svečano za dvije sestre, s. Ivanu Miličević i s. Kristinu Vuković koje su tijekom euharistije položile prve redovničke zavjete u Družbi Klanjateljice Krvi Kristove. Prije početka misnog slavlja sve je srdačno pozdravio domaćin, vlč. Kristijan Stojko, župnik Župe svete Marije Magdalene u Ivancu.

U svojoj propovijedi biskup Mrzljak je govorio o važnosti zavjeta, Staroga i Novoga. Mons. Mrzljak je poručio kako je zavjet trenutak u kojem Bog želi sklopiti savez sa čovjekom. Podsjetio je biskup na događaj iz Staroga zavjeta kada je Bog preko Mojsija ljudima dao deset zapovijedi, deset pravila za život, kao glavnih točaka kojih se ljudi trebaju držati kako bi Bog bio s njima. “Bog je dao ponudu, ne prisilu. Nije rekao ljudima da nešto moraju, već ako žele da im bude dobro, neka se drže tih zapovijedi. No, nakon tih zapovijedi dolazio nešto novo, dolazi onaj koji je kazao kako nije došao ništa dokinuti, već dopuniti.”

Isus dopunjava Stari zavjet tako da deset zapovijedi sažima u dvije: ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu.”

“To je zapravo jedna zapovijed jer se te dvije ljubavi ne mogu razdijeliti, već su uvijek povezane. O tim dvjema zapovijedima ovise svi zakoni i proroci. Isus je posvjedočio taj savez svojom krvlju na križu. Za uzvrat Isus traži da prepoznamo i uzvratimo njegovu ljubav i žrtvu na križu. Njegova žalosna majka pod križem, čiji blagdan danas slavimo, postaje suotkupiteljica i prvim svjedokom novoga saveza. Taj novi savez traje neprestano i nema ničeg većeg i boljeg, jer što se više od života za drugoga može dati. Isus daje život da bi nas oslobodio od svakoga zla i grijeha te da nas vodi putem novog života. Na nama je da to prepoznamo. Ali, poput saveza u Starom zavjetu, ni Isusov savez nije nikakva prisila niti zapovijed. Isus to čini iz ljubavi, a ljubav nema cijenu, već odgovor proizlazi iz naše slobodne volje”, poručio je biskup.

U nastavku homilije biskup je kazao kako smo još u krštenju sklopili savez s Bogom. “Naši su roditelji prepoznali vrijednosti tog saveza, a mi ga kasnije u životu obnavljamo. Naše krštenje stoga traje neprestano”, poručio je mons. Josip Mrzljak. “Zato i mi kada se okupljamo oko oltara, spomena tog saveza, spominjemo se da Isus za nas neprestano daje svoju krv. Mi želimo uzvratiti svojim kršćanskim životom. Na Isusovu ljubav želimo uzvratiti ljubavlju. Mnogi od nas čine zavjete u svećeničkom ili redovničkom staležu i time još više nadograđujemo krštenje i želimo učiniti još više udruživanjem u zajednice koje pokazuju Božju ljubav.”

Zato i danas prisustvujemo zavjetu sestara koje će uzvratiti Isusovu ljubav i pokazati da žele još nešto više učiniti za Boga u svom životu.”

“Zavjet dolazi iz slobode, ne prisile. Ali mi kršćani živimo ne samo u svoje, već i u Božje ime. Živimo po Božjoj riječi. Ne možemo birati neki drugi svijet, pozvani smo biti ovdje u našem društvu i u njemu želimo dati ono što Bogu obećavamo s punom sviješću da je on s nama. Sveci koje štujemo bili su duboko svjesni kako Bog po njima može činiti velika djela. Zato kada činimo zavjete svjesni smo da na poseban način želimo služiti Bogu, ali molimo Boga da čini s nama ono što je potrebno. To je ta poslušnost u kojoj želimo izvršiti naše zavjete. Zato molimo za sve nas da možemo izvršavati svoje kršćanske saveze, to naše krštenje koje traje neprestano”, rekao je u kapeli u Ivanečkom Vrhovcu biskup Josip Mrzljak.Prije biskupovog blagoslova na kraju misnog slavlja prisutnim se vjernicima obratila sestra Ana Marija Antolović, regionalna poglavarica Družbe Klanjateljice Krvi Kristove. Zahvalila je ocu biskupu što brine o njihovoj zajednici i često dolazi predvoditi misna slavlja u kapelu u Ivanečkom Vrhovcu koja slavi već 25 godina postojanja.

Zahvalila je svim svećenicima koji su bili u koncelebraciji, posebno p. Damiru Kočišu koji je vodio duhovne vježbe i neposrednu pripravu za veliko slavlje. Zahvalila je svim časnim sestrama iz Družbe Klanjateljice Krvi Kristove, a najviše slavljenicama te njihovim roditeljima i prijateljima. Zahvalila je također i vjernicima iz Ivanca, Ivanečkog Vrhovca i susjednih mjesta.

“Želim vam da poput Blažene Djevice Marije uvijek idete za Isusom. Da na primjeru Bogorodice Marije i naše utemeljiteljice svete Marije De Mattias Isusova ljubav u vama iz dana u dan raste”, poručila je s. Ana Marija Antolović. (kta/ika)