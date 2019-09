Vatikan, 19. rujan 2019.

Papa Franjo se, 17. rujna 2019. u Vatikanu susreo s ekumenskim patrijarhom Bartolomejem I. – izvijestio je Tiskovni ured Svete Stolice. Susret se odvijao u bratskom ozračju, a obilježen je razmjenom darova nakon čega je slijedio zajednički ručak u Domu Svete Marte. Na poziv mons. Semerara, tajnika Vijeća kardinala, patrijarh je prije susreta uputio kratki pozdrav kardinalima, članovima Vijeća kardinala, i pritom naglasio vrijednost sinodalnosti u Pravoslavnoj Crkvi, te zajamčio svoju molitvu.

Sveti je Otac uoči susreta patrijarhu Bartolomeju I. poslao pismo u kojem je objasnio značenje dara koji je nedavno poslao Crkvi u Carigradu, to jest nekoliko komadića relikvija svetoga Petra koji su sada stavljeni uz one svetoga Andrije. To je gesta koja želi biti potvrda puta koji su naše Crkve prošle da bi se međusobno približile. Relikvijar koji je papa Franjo darovao ekumenskom patrijarhu u Carigradu, sadrži 9 komadića kostiju apostola Petra, koji su dio veće skupine koja se čuva u vatikanskoj nekropoli. (kta/rv)