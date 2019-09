Sarajevo, 18. rujan 2019.

U prostorijama Svećeničkog doma u Sarajevu, 19. rujna 2019. održan je 24. susret svećenika Vrhbosanske nadbiskupije. Sudjelovalo je oko 130 od ukupno 220 dijecezanskih svećenika na čelu s nadbiskupom metropolitom vrhbosanskim kardinalom Vinkom Puljićem.

Susret je započeo zajedničkim Misnim slavljem u crkvi sv. Ćirila i Metodija koja se nalazi u okviru zdanja Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa. Riječi pozdrava i dobrodošlice kardinal Puljić uputio je pomoćnom biskupu vrhbosanskom mons. Peri Sudaru i svim svećenicima podsjećajući da je najvrjedniji izvor zajedništva Euharistija. „Mi započinjemo naš godišnji susret najsvetijim činom koji nas izgrađuje u zajedništvo. Molit ćemo upravo za ovu mjesnu Crkvu u kojoj živimo, radimo, za koju se žrtvujemo. Neka Bog blagoslovi sve naše žrtve i naša nastojanja da ova mjesna Crkva unatoč svih rana ide naprijed snagom“, kazao je kardinal Puljić.

Na početku propovijedi kardinal Puljić podsjetio je na Isusove riječi izgovorene rimskom satniku: “Idi, neka ti bude kako si vjerovao“ te ih pozvao da se i sami zapitaju, s kakvom vjerom slave Euharistiju; s kakvom vjerom mole i navještaju. „Onoliko sam životan, koliko istinski od te vjere živim. Možda ćete se osjetiti koji puta umorni, razočarani, ogorčeni... Međutim, prevažno je biti svjestan da nisam sam u ovom svijetu. Ja sam krvno povezan s našom glavom, s Kristom, čiju Krv svaki dan blagujemo. Kristova Krv je krvotok moj; krvotok moje vjere; krvotok moje snage... Jasno, ako dođu kakvi 'trombi', to blokira pa može u tom duhu doći i do duhovnog 'moždanog' ili 'srčanog udara'. Taj 'tromb' je ljudska zavist, ljudski otrov, mržnja, ogovaranje, sebičnost, oholost... To su razni 'trombi' koji blokiraju tu Kristovu Krv koja kola i mojim životom i životom ove mjesne Crkve“, istaknuo je kardinal Puljić.

Osvrćući se na odlomak iz Evanđelja po Luki u kojem Isus ljude svoga naraštaja uspoređuje s djecom „što sjede na trgu pa jedni drugima po poslovici dovikuju: 'Zasvirasmo vam i ne zaigraste! Zakukasmo i ne zaplakaste!'“, upozorio je svećenike da ponekad, zbog vlastite nespremnosti za darivanje i žrtvu, koriste obrambeni mehanizama ruganja, ogovaranja... „Bit će ti onako kako vjeruješ. Naš susret treba izgrađivati tu životnost mjesne Crkve. Tu Crkvu treba voljeti jer je ona moj duhovni i životni organizam. Svećenike Gospodin jednog po jednog poziva u vječnost, ali Kristova Crkva ostaje bez obzira na one koji više nema među živima na zemlji. Prevažno je da svatko od nas sebi odgovori na pitanje: što ću ja ostaviti toj Crkvi, kakav duh, koju životnost, koje poruke... Ovo nije pitanje samo za vas koji sada živite, nego za sva vremena. Sad sam ja s vama. Danas-sutra, bez obzira tko bio, ova Crkva ostaje. Niti je sa mnom počela, niti će sa mnom završiti“, kazao je kardinal Puljić naglasivši da „ono što se voli, za to se žrtvuje, a ono za što se umire, to ne odumire“.

Nakon Svete mise uslijedio je radni dio susreta u Svećeničkom domu Vrhbosanske nadbiskupije. Generalni vikar mons. Slađan Ćosić moderirao je susret, a zapisnik je vodio kancelar preč. Mladen Kalfić.

Izlaganje o duhovnim zvanjima održao je duhovnik u Nadbiskupijskom sjemeništu „Petar Barbarić“ u Travniku vlč. Jakov Kajinić. Napominjući da više od 20 godina vrši službu, najprije u Travniku pa potom u Sarajevu, i opet u Travniku, kazao je da je svećeničko zvanje izvanredni Božji dar i da je razlog poziva samo Bogu poznat. Podsjetivši da je Bog na različite načine i u različito vrijeme pozvao: Abrahama, Mojsija, Samuela, Elizeja, Izaiju, Jeremiju, Amosa, Petra, Andriju, Ivana, Jakova, Mateja, Pavla..., kazao je da Bog ne izabire u svoju službu prema sposobnostima nego osposobljuje one koje poziva. Ukazao je na važnost bogoslovnih i malih sjemeništa podsjećajući da su ona srce mjesne Crkve pa je potrebno voditi posebnu brigu o njima. Podsjetio je na misao prema kojem je zvanje oltar na kojem se čovjek žrtvuje za druge stavljajući se u službu na slavu Božju. Istaknuo je da osoba koja je pozvana i koja se želi odazvati Božjem pozivu treba imati dobro i plemenito srce jer su svećenici pozvani biti dar drugima. Podsjetio je na vrline koje svećenički kandidati trebaju imati u skladu s dokumentom Temeljne odredbe o svećeničkom odgoju i izobrazbi (Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis). Spomenuo je i smanjenje broja svećeničkih kandidata te, između ostaloga, kao razloge za to naveo pad nataliteta, ali i nedostatak obiteljske molitve. Rekao je da mu se jedan stariji vjernik požalio da nitko u obitelji nema vremena za razgovor s njim ili za zajedničku molitvu jer su zauzeti mobitelima ili gledanjem televizije, a najčešće tzv. sapunica dodajući krilaticu: krunica, a ne sapunica. Istaknuo je potrebu što većeg rada s ministrantima između kojih najčešće dolaze svećenička zvanja kao i rada s mladima podsjećajući na riječi pape Franje da je svećenik više uzor nego učitelj.

Kardinal Puljić održao je izlaganje o svećeničkom zajedništvu napominjući da je zajedništvo dinamičan pojam te da u svom korijenu ima opredijeljenost za – jedno. Istaknuo je da je to za kršćane a osobito svećenike Jedan – Isus Krist te da zajedništvo nije samo sebi svrhom nego način postizanja zajedničkog cilja. Rekao je da svećeničko zajedništvo ne smije biti neka vrsta terapeutske zajednice ili lijeka za samoću nego eshatološka stvarnost. Ukazao je na potrebu da svećenici jedni druge prihvaćaju ponajprije zato što Bog prihvaća svakoga od njih te da međusobno grade iskrenu komunikaciju i prijateljske odnose koji će biti utemeljeni na prijateljstvu s Kristom u skladu s njegovim riječima: „Vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga“. Progovorio je i o krepostima kojima se gradi zajedništvo ističući posebno tri riječi koje preporučuje papa Franjo: molim, hvala, oprosti. Posebno je istaknuo potrebu trajne zahvalnosti jer im je sve darovano u skladu s riječima sv. Pavla »Što imaš da nisi primio?« (1 Kor 4, 7). Potaknuo je svećenike da se međusobno druže u Božjemu duhu te da uvijek nastoje biti dar drugima u skladu sa svojim poslanjem.

Nakon kraćih diskusija, ravnatelj Svećeničkog doma Vrhbosanske nadbiskupije i Međupomoći vlč. Fabijan Stanušić dao je svoje izvješće. Nedavno imenovani rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa preč. Zdenko Spajić izvijestio je o stanju ovoj instituciji napominjući da će na početku ove akademske godine u ovoj ustanovi živjeti i studirati 24 bogoslova. Rektor Nadbiskupijskog sjemeništa „Petar Barbarić“ preč. Željko Marić upoznao je nazočne svećenike s najvažnijim događanjima u ovoj instituciji iznoseći brojne aktivnosti. Ravnatelj Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ vlč. Šimo Maršić i dvoje mladih djelatnika predstavili su Dan mladih Vrhbosanske nadbiskupije, koji se redovito događa u Gospinom svetištu u Komušini, i Marijafest BiH na kojem je do sada učešće uzelo oko 800 sudionika. Ravnatelj Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Mirko Šimić ukratko je izvijestio o djelovanju Caritasa s posebnim osvrtom na izgradnju doma Dom za starije i nemoćne osobe „Dr. Ivan Evanđelist Šarić“ u mjestu Lug u župi Gromiljak. Generalni tajnik Sinode Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Mario Bernadić upoznao je svećenike s tijekom priprema radnoga dokumenta i predstojećih aktivnosti spomenute Sinode. Svi su zahvalili svećenicima za suradnju te izrazili otvorenost za buduće zajedničke akcije za dobro mjesne Crkve vrhbosanske.

Susret je završen zajedničkim ručkom u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu gdje su se poglavari i bogoslovi pobrinuli da se svećenici ugodno osjećaju u ovoj ustanovi u kojoj je većina od njih završila svoj odgoj i studij za svećeništvo. (kta)

