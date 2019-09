Sarajevo, 19. rujan 2019.

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih "Ivan Pavao II." u Sarajevu u četvrtak 19. rujna 2019. organizira Dan otvorenih vrata za sve koji su zainteresirani upoznati se s programom i kapacitetima organizacije.

"Programom koji smo pripremili za Dan otvorenih vrata, u razdoblju od 10 do 14 sati, sve posjetitelje želimo još jednom upoznati s programskim sadržajem kojeg realiziramo svake godine, ali i s kapacitetom zgrade koja može odgovoriti na razne organizacijske potrebe kao što je iznajmljivanje prostorija za konferencije, seminare, poslovne sastanke, sportske susrete i sl. Ovim putem Vas pozivamo da sudjelujete na ovome događaju, jer ćemo osim prezentacije programa i kapaciteta zgrade, za sve posjetitelje osigurati i popuste koje ćete moći iskoristiti prilikom iznajmljivanja prostorija, ali i korištenjem drugog sadržaja Centra za mlade. Molimo Vas da vaše prisustvo potvrdite najkasnije do 17. rujna 2019. godine. Ako imate nekih pitanja budite slobodni kontaktirati nas na broj +38733 766 226 ili putem e-mail: mladibkbih@gmail.com", stoji u pozivu iz Centra za mlade.

Program:

- od 10 do 14 sati - Predstavljanje programa rada Centra, obilazak zgrade, upoznavanje sa sportskim sadržajem; upis polaznika za sudjelovanje na radionicama EdusKreativus Ateljea (pripreme za likovnu Akademiju i Umjetničku školu)

- od 11 do 12 sati - Susret s predstavnicima medija i susret s roditeljima (prezentacija vrtića Anđeli čuvari)

- od 12 do 13 sati - Predstavljanje rezultata međureligijskog projekta Koračajmo zajedno

- od 13 do 14 sati - Dodjela nagrada uz prigodno druženje i zakusku u restoranu Centra

(kta/mladicentar.org)



