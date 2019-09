Gornja Skakava / Dubrave, 17. rujan 2019.

U utorak, 17. rujna 2019. proslavljen je u Gornjoj Skakavi blagdan „Rane sv. Franje“. Misno slavlje predvodio je vojni biskup u BiH mons. Tomo Vukšić čiju homiliju izrečenu tom prigodom prenosimo u cijelosti:

BILJEZI ISUSOVIH RANA NA LJUDSKOM TIJELU ODGOVOR SU BOŽJI NA ČOVJEKOVU LJUBAV PREMA NJEMU

Blagdan Rane sv. Franje; Gornja Skakava / Dubrave, 17. rujna 2019.



Draga braćo i sestre!

Sva četiri Evanđelja donose izvještaj o Isusovoj muci, smrti, ukopu, uskrsnuću, ukazanjima učenicima i uzašašću na Nebesa. I upravo u tim izvještajima nalazimo prvi put spomenut „biljeg čavala“, odnosno „mjesto čavala“ na Isusovu tijelu te „njegov bok“ kao mjesto na kojemu se također nalazi biljeg. U tom smislu posebice je dragocjen jedan odlomak iz Ivanova evanđelja, u kojemu nalazimo i neke podatke o tragovima rana na Isusovu uskrslom tijelu u času ukazanja. Naime, „dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata“ (Iv 20,19), a Toma apostol jedini hrabro bio otišao u izvidnicu po Jeruzalemu, da sazna što se događa, Isus se ukazao grupi, koja je bila ostala iza zatvorenih vrata. Stao je u sredinu i kao im: „Mir vama!“ I „to rekavši, pokaza im svoje ruke i bok“ (Iv 20,19-20), kaže sveti Pisac. I nastavlja: „Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: 'Vidjeli smo Gospodina!' On im odvrati: 'Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.' I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: 'Mir vama!' Zatim će Tomi: 'Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.' Odgovori mu Toma: 'Gospodin moj i Bog moj!' Reče mu Isus: 'Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!'“ (Iv 20,24-29).

Na osnovu toga dragocjenog izvještaja moglo bi se reći, da je apostol Toma bio prvi, koji se klanjao ranama Isusovim. Istina je također, da se upravo u tom izvještaju nalazi biblijsko utemeljenje i početak kršćanske pobožnosti prema pet rana Isusovih, kao i dodatno opravdanje umjetnicima, koji svojim slikama ili kipovima prikazuju Isusovo razapeto tijelo. Tako je na svakom raspelu tijelo Isusovo prikazano kroz teologiju i uspomenu na pet rana Isusovih. Po jedno „mjesto čavala“ nalazi se na svakoj ruci i nozi te još jedna rana na boku iz kojega su, nakon što je bio proboden kopljem u vojničkoj ruci, potekle krvi voda (usp. Iv 19,24).

I.

Isusovih pet rana, koje su nastale zbog njegova razapinjanja, te brojne druge rane na njegovu tijelu, koje su nastale zbog bičevanja, ali i grč njegova lica i cijeloga tijela, kao i velika bol, koja je bila povezana s time, bile su izravna posljedica ljudske zlobe, nerazumijevanja, političkoga konformizma, vjerske nesnošljivosti, lažnih svjedočenja, mržnje, zavodljivosti masa i nepravednoga zakona. Međutim, mnogo više i mnogo važnije od toga, Isusove rane su posljedica Njegove želje, nastojanja i upornosti, da ostane vjeran volji Oca Nebeskoga (usp. Lk 22,42) i svom poslanju. Ni nepravedne rane nisu ga mogle odvratiti od ljubavi Božje. One su posljedica Isusove ljubavi prema poslanju, da bude Bog među ljudima. Posljedica su beskrajne Njegove božanske ljubavi, iz koje nisu isključeni ni oni, koji su mu izravno nanosili udarce i bol, osudu i patnju, ubrajanje među razbojnike, odbačenost i prijezir, sramotu razapinjanja i grozno umiranje. Dapače, ne samo da iz svoga spasiteljskog nauma ne isključuje ni takve, nego on upravo za njih posebice moli. I u toj svojoj molitvi kao da im pripisuje neuračunljivost, a time i neku vrstu isprike za ono što čine, a sve u potrazi za načinom, kako da i oni budu spašeni. Naime, „kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A Isus je govorio: 'Oče, oprosti im, ne znaju što čine!'“ (Lk 23,33-34).

Isusove rane su prije svega dokaz Njegove ljubavi prema čovjeku. Od te ljubavi on ne odustaje, ranama usprkos. One su dokaz, mjesto i način Njegove ljubavi i našega spasenja. Dapače, one su ljubav sama. One su također, istina je, najava Njegove zemaljske smrti, put i način Njegova umiranja. Ali, istovremeno Isusove rane su za nas način i put naše okrjepe, našega otkupljenja i spasenja. Tako su Isusove rane Njegov put u zemaljsku smrt, a za nas one su put u vječni život. U tom smislu kršćani često mole: Muko Kristova, okrijepi me!

II.

Prvi koji je u kršćanskoj povijesti upotrijebio izraz „biljeg Isusov“, i to u značenju svoje pripadnosti Kristu, bio je sveti Pavao. On u svom pismu kršćanima u Galaciji piše: „Ubuduće neka mi nitko ne dodijava, jer ja na svom tijelu nosim biljege Isusove!“ (Gal 6,17). Na drugom mjestu on za sebe kaže također: „Ta po Zakonu ja Zakonu umrijeh, da Bogu živim. S Kristom sam razapet. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist“ (Gal 2,19-20).

Da u meni živi Krist, da budem na način Krista, vrhunac je ostvarenja kršćanske duhovnosti i mističnog iskustva Boga. To jest, da u meni živi Krist također sa svojim ranama, koje su najviši izraz Njegove ljubavi. I to ne samo „u ranama“ ljubavi u prenesenom smislu, nego i fizički doslovno da u meni živi ljubav.

Jesu li „biljezi Isusovi“, koje je sveti Pavao nosio na svom tijelu, značili upravo pet rana Isusovih, kojima bi bilo obilježeno i Pavlovo tijelo, nažalost ne zna se pouzdano, iako se to ne može isključiti. No, ako ostavimo svetoga Pavla u dalekim apostolskim vremenima, smatra se pouzdanim, da je sveti Franjo bio prvi svetac, čije je tijelo Božje Milosrđe poljubilo i obilježilo ovim znakovima. A u kasnijim vremenima poznati su i primjeri nekih drugih svetaca, koje Presveto Trojstvo na ovaj način „zamilova u Ljubljenome u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti“, a sve „a hvalu Slave svoje milosti“ (Ef 1,6-7). To su na primjer, da se spomene samo neke: sveta Katarina Sijenska, sveta Terezija Avilska, sveta Faustina Kowalska, sveti Padre Pio.

III.

Kad kršćanstvo razmatra o ranama Isusovim, pa i o biljezima kojima je bilo zamilovano i tijelo svetoga Franje, ne nadahnjuje kršćane patnja, koja nastaje zbog njih. Kršćanskog vjernika zadivljuje i potiče očitovana vjernost usred patnje, poniznost u hrabrom svjedočenju protiv oholosti, dosljednost naspram česte ljudske prevrtljivosti, duhovno zdravlje usred fizičkoga bola.

Isus, kao „trajni lik Božji“ (Fil 2,6), ponizio je sam sebe i ostao poslušan do smrti, smrti na križu. Učinio je to zato „da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnikȃ, zemnikȃ i podzemnikȃ i da svaki jezik prizna: „Isus Krist jest Gospodin!“ – na slavu Boga Oca (usp. Fil 2,8-11).

Zahvalni smo Božjoj Providnosti za primjer svetoga Franje, i za Isusove biljege kojima je ona obilježila njegovo tijelo. I dok razmišljamo na blagdan Rana svetoga Franje, sjećamo se Isusova izmučenoga tijela na Golgoti, ali molimo i za Isusovo izranjeno tijelo, koje se zove Crkva i za svaki njezin dio koji trpi. Činimo to zato, što i danas mnogi udovi Isusova tijela često bivaju progonjeni, ranjeni i ubijani. To jest, u naše vrijeme kršćani su na mnogo strana nepravedne žrtve čestih i brojnih progona u nekim zemljama. Stoga, molimo Boga da, po zagovoru svetoga Franje, prestanu sva ranjavanja i svako nasilje. Da prestanu progoni bilo kojega čovjeka. Da zavlada poštovanje čovjekova dostojanstva, njegovih prava, uvjerenja i dužnosti. I molimo za milost ustrajnosti, da naša progonjena braća i sestre ostanu vjerni Kristu – ranama i patnjama usprkos.

Osim toga crvenog mučeništva, kako se ono obično naziva zbog oduzimanja života i prolijevanja krvi, na području naše zapadne civilizacije kršćanstvo danas biva progonjeno novom vrstom rana i mučeništva. Isus i Njegovo Evanđelje, kao i vjernik koji nastoji biti dosljedan kršćanskom uvjerenju i moralnim vrednotama, izloženi su sve češćem i dugotrajnom psihološkom, medijskom, zakonodavnom, političkom, ideološkom, filozofskom, kulturološkom mučenju i ranjavanju u obliku ponižavanja, izrugivanja, obezvrjeđivanja, zabrana, marginalizacije kršćanskih vrednota, stvaranju i promicanju vrijednosnoga sustava koji je protivan evanđeoskim načelima, donošenjem nepravednih i protuprirodnih zakona i tako redom. To je posvema nov oblik i način nanošenja rana Isusu, Njegovu tijelu i udovima, pa neki tu pojavu nazivaju bijelo mučeništvo.

U takvu okruženju nije uvijek lako ostati dosljedan Isusov učenik. Nije lako ostati vjeran u tom psihološkom ranjavanju kada, gledano iz kršćanske perspektive, svijet nerijetko izgleda poput prekrasnoga jezera, u koje se posvema nekontrolirano slijeva mnoštvo otpadnih voda. Pri tomu je kršćanin pozvan biti vjeran Evanđelju, pa se svojim naukom i primjerom, usred toga jezera, pojavljuje kao neka vrsta potrebnoga vrijednosnog i moralnog ekologa i pročistača.

IV.

U svoje vrijeme upravo to je činio svetac, čije biljege Isusovih rana danas častimo. Radio je to tako predano, vjerno i s ljubavlju, da ga je Isus Krist zagrlio svojim svetim ranama. Stoga po zagovoru svetoga Franje koji je, upravo po biljezima Isusovim, slika Njega raspetog, molimo Božji blagoslov za sve ljude. Neka budu otvoreni Bogu i čovjeku. Neka dragi Bog u čovjekovoj misli i ponašanju, posebice onih koji su na vlasti, oživi odgovornost za mir u državama i među narodima. Neka u mladima živi radost i svježina života. A svima koje razapinje trpljenje, bolest i nesigurnost, glad i rat, neimaština i poniženje, neka Isus, po zaslugama svojih svetih rana i zagovoru svetoga Franje, ponovno otvori vrata nade. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Don Tomo Vukšić, vojni biskup