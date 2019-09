Jelaške, 16. rujan 2019.

Župa Jelaške proslavila je svoga naslovnika Uzvišenje Svetoga Križa u subotu 14. rujna 2019. Svetu misu u ovoj povratničkoj župi, uz sudjelovanje 50-ak vjernika i koncelebraciju trojice svećenika, predslavio je vlč. Ljubo Zelenika, odgajatelj u Internatu pri KŠC-u "Sv. Josip" u Sarajevu, prenosi nedjelja.ba.

Na početku Svete mise riječi pozdrava okupljenim vjernicima izrekao je novi jelaški župnik vlč. Stjepan Didak, kojemu je ovo prva župnička služba.

U prigodnoj propovijedi vlč. Zelenika je najprije upoznao nazočne kako se ovaj blagdan u Crkvi slavi od sedmoga stoljeća te citirajući sv. Pavla istaknuo kako je taj simbol kršćanstva Židovima sablazan, Grcima ludost, a vjernicima Božja snaga i njegova mudrost. „Isus je došao na ovaj svijet. I nije došao da digne križ s naših leđa, s naših života. Svi to dobro znamo. Svatko nosi svoj križ, koji ga zavaljuje i valja u blatu problema i životnoga bremena. No, uzeo je križ i na sebe, radi nas i naše križeve, sve grijehe ovoga svijeta da nas otkupi od zla i Zloga, od vječne smrti. Nije došao da nas oslobodi od križa, da živimo lagodnim životom bez problema, nego da nas po svome i našemu križu spasi i oslobodi. Naravno, one koji to hoće i žele. I sramotu i porugu križa je pretvorio u Uzvišenje Svetog Križa, preobrazio je smrt u život, trpljenje ovoga života u vječnu radost“, zaključio je propovjednik.

Po završetku Svete mise okupljeni vjernici prilazili su ispred oltara i davali počast križu klanjanjem i poljupcem, a druženje svih nastavljeno uz obiteljski stol.

Inače, župa Jelaške smještena je na području između općina Zavidovići i Olovo te je od oba grada udaljena nekih 35 km. Jedna je od tri župe Vrhbosanske nadbiskupije posvećene Uzvišenju Svetoga Križa. Pred sami rat imala je više od 900 vjernika, dok je danas taj broj mnogostruko manji jer ima 135 stalno naseljenih osoba. (kta)